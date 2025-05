Drama bei Turn-EM: Deutsche Medaillenhoffnung stürzt im Einzel-Wettkampf

Leipzig - Bereits am Montagabend konnte sich Helen Kevric bei der Turn-Europameisterschaft in Leipzig zusammen mit ihren Nationalmannschaftskolleginnen überraschend die Silbermedaille im Team-Wettbewerb sichern. Jetzt hat die deutsche Medaillen-Hoffnung sich beim Einzel-Wettbewerb offenbar schwer verletzt.

Helen Kevric (17) hat 2024 an den Olympischen Spielen in Paris teilgenommen. Bei der Heim-EM musste sie verletzt rausgetragen werden. © Marijan Murat/dpa

Zum Auftakt der Mehrkampf-Entscheidung stürzte die 17-Jährige nach der Landung beim Sprung. Anschließend blieb sie auf dem Rücken liegen und musste medizinisch behandelt werden. Die Stuttgarterin wurde danach von Betreuern aus der Halle getragen.

Über Art und Schwere der Verletzung war zunächst nichts bekannt.

Kevric hatte sich als Drittbeste für das Mehrkampf-Finale qualifiziert und war mit berechtigten Medaillen-Hoffnungen an den Start gegangen. Überdies hatte sie als Beste den Endkampf am Stufenbarren erreicht und damit beste Aussichten, an ihrem Spezialgerät den EM-Titel zu gewinnen.