Er war die Nummer eins der Welt! Beachvolleyball-Star stirbt tragischen Tod

Schweiz - Er war die Nummer eins der Welt, sorgte mit seinem Bruder dafür, dass Beachvolleyball weltweit, aber vor allem in seinem Heimatland populär wurde, nun ist Martin Laciga (48) tot.

Das Brüderpaar "schwieg" sich zum Erfolg, sie waren bekannt dafür, ihren Emotionen im Sand keinen großen Raum zu geben, sondern eher in Stille von Sieg zu Sieg zu eilen. Nach seinem Bruder spielte Martin Laciga noch mit Markus Egger (48), Jan Schneider (40), Jefferson Bellaguarda (46) und Jonas Weingart (37).

Bereits am Dienstag schied der 48-Jährige aus seinem noch jungen Leben.

Der Vize-Weltmeister, dreifache Europameister und dreifache Teilnehmer an Olympischen Spielen starb einen tragischen Tod, wie der Mitteilung des Schweizer Verbandes zu entnehmen ist.

Der Beachvolleyball-Star machte den Sport in seinem Heimatland populär, nahm dreimal an Olympischen Sommerspielen teil. © EPA/PETER SCHNEIDER +++(c) dpa - Bildfunk+++

Sie alle trauern um ihren ehemaligen Team-Kollegen, der als extrem herzlicher Mensch galt, der zwar seine Ruhe genoss, aber seinen Liebsten stets sein Herz öffnete und ein offenes Ohr hatte.



Am 30. Januar 2013 endete seine große Karriere. Im Anschluss war er als Co-Kommentator für das Schweizer Radio oder den Fernsehsender SRF bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen aktiv. Die Liebe zu seinem Sport verlor er nie.

Jedoch kämpfte er mit dem Erwartungs- und Leistungsdruck, suchte lange nach seiner wirklichen Berufung. Kurze Zeit trainierte er die österreichischen Schwestern Stefanie und Doris Schwaiger, gab das Amt aber wieder ab.

Er übernahm die Leitung eines Hotels in Grächen, noch während seiner Karriere hatte er eine dreijährige Marketing-Manager-Ausbildung absolviert, die ihm nach eigenen Angaben aber nicht die Antwort darauf gab, was er sein und tun wollte nach seiner Laufbahn. Nach seinem Karriereende fand er später im Tennis seine Spielfreude zurück, nahm an Klubmatches teil.

"Ich bin zutiefst bestürzt und traurig über die Nachricht. Martin Laciga hat als Spieler, Trainer, vor allem aber als großartiger Mensch seine Spuren hinterlassen und Entscheidendes zur Entwicklung des Beachvolleyball Sports beigetragen. Sein großer Wille, sein Engagement und seine Herzlichkeit habe ich immer sehr geschätzt", sagt Philippe Saxer (50), CEO von Swiss Volley.

Sie alle können den tragischen Verlust kaum glauben.