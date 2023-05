Er kann es nicht lassen: Fernando Alonso mit neuem Liebes-TikTok für Taylor Swift?

Von Taylor Swift sind keine TikToks (33) mit Alonso-Bezug bekannt. © Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Ob es tatsächlich eine Beziehung zwischen Alonso und Swift gibt, ist jedoch weiterhin unklar. Oder verrät der Song "22" etwas mehr? Worum geht das darin? Die Song-Lyrics starten wie folgt:



"It feels like a perfect night

To dress up like hipsters

And make fun of our exes

Ah-ah, ah-ah"

Auf Deutsch: "Es fühlt sich an wie eine perfekte Nacht, gekleidet wie Hipster, ziehen wir über unsere Ex-Freunde her, ah-ah, ah-ah".

Fernando scheint auf alle Fälle Spaß zu haben.