"Wie Charles Leclerc": Ryanair stichelt gegen Ferrari-Star mit OnlyFans-Model

London - Es läuft nicht für den Formel-1-Star Charles Leclerc (25). Beim Spanien-Grand-Prix am vergangenen Wochenende kam der Monegasse nicht mal in die Punkte. In der Fahrerwertung hängt der Ferrari-Pilot abgeschlagen auf Platz sechs. Sogar sein Teamkollege Carlos Sainz (28) punktete mehr. Jetzt muss sich der Vize-Weltmeister der vergangenen Saison auch noch Witze von einer Airline gefallen lassen.