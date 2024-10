27 Millionen Euro Ablöse im Sommer: Will West Ham DFB-Star Füllkrug schon wieder loswerden?

London - Bis über beide Ohren strahlte Niclas Füllkrug (31), als er im Sommer bei West Ham United vorgestellt wurde und sich den Traum von der englischen Premier League erfüllte. "The Hammers" überwiesen 27 Milionen Euro Ablöse an den BVB und statteten den Stürmer mit einem Vertrag bis Ende Juni 2028 aus.

Hat sich seine Zeit bei West Ham United sicher anders vorgestellt: Niclas Füllkrug (31). © IMAGO / Action Plus

Doch aus dem Traum ist mittlerweile ein Albtraum geworden.

Sportlich läuft es überhaupt nicht beim Team von Trainer Julen Lopetegui (58). In acht Partien gelangen lediglich zwei Siege, denen vier Niederlagen und zwei Unentschieden gegenüber stehen. Das bedeutet Tabellenrang 15.

Auf Füllkrug können sie schon seit rund acht Wochen nicht bauen, dabei benötigen sie eine personifizierte Tor-Garantie ganz dringend. Deshalb könnte es sein, dass die Engländer den deutschen Nationalspieler schneller wieder loswerden wollen, als ihm lieb ist.

Am 5. August schlug er in London auf und stand drei Wochen später, am 31. August gegen Manchester City, das letzte Mal auf dem Rasen.

Anschließend musste er wegen Achillessehnen-Problemen bei der DFB-Auswahl abreisen. Offenbar tritt keine Besserung ein, er laboriert immer noch an den langwierigen Problemen.

Wie der Kicker nun berichtet, soll der West-Ham-Coach Fußballdirektor Tim Steidten (45) bereits angewiesen habe, Füllkrug-Ersatz im Winter zu besorgen. Da aber ohnehin Michail Antonio (34) gesetzt ist, wäre "Lücke" dann womöglich nur noch Nummer drei.