"Absteiger": Toni Kroos stichelt schon wieder gegen Schalke!

Madrid - Fußballstar Toni Kroos (33) und Schalke 04 werden in diesem Leben wohl nicht mehr grün miteinander! Der deutsche Spielemacher in Diensten von Real Madrid hält offensichtlich nicht viel vom stark abstiegsgefährdeten Traditionsverein aus dem Ruhrpott. Dabei hatte sich der Weltstar erst im letzten Jahr in spöttischer Weise über die Schalker geäußert.

Toni Kroos (33, l.) und sein jüngerer Bruder Felix Kroos (32, r.) gelten als unzertrennlich und gut befreundet. © Britta Pedersen/dpa

Doch der königsblaue Konter ließ nicht lange auf sich warten.

"Wenigstens können wir nach Abpfiff coole Interviews geben", hieß es aus dem Schalker Lager nach einem fast schon legendären Interview von S04-Stürmer Simon Terodde (35).

Hintergrund war ein Interview von Toni Kroos nach dem gewonnenen Champions-League-Finale gegen den FC Liverpool (1:0), als dieser schwer genervt von den kritischen Fragen des ZDF-Manns Nils Kaben (54) das Gespräch in wenig souveräner Weise abgebrochen hatte.

Wütende Schalker Reaktionen auf Twitter zeigen dennoch, dass die Kroos-Sticheleien auf fruchtbaren Boden gestoßen sind.

Unter anderem fragen sich genervte Knappen-Anhänger, was der Real-Regisseur mit seinem "Schalke Bashing" bezwecken will. Immerhin reagiert Tonis Bruder Felix Kroos (32), der ebenso in aller Regelmäßigkeit am Podcast mitwirkt, etwas reservierter auf eine Schalke-Prognose zum Abschluss der Runde.

"Ich bin immer noch überzeugt davon, dass Schalke absteigt. Stuttgart, Schalke, Hertha machen es unter sich aus, wer in die Relegation kommt", meint der jüngere der Kroos-Brüder. Er fügt allerdings an, dass er sich nicht auf einen Abstieg der Königsblauen festlegen will.

Familie Kroos und die Schalker, daraus wird keine Freundschaft mehr ...