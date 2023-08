Abstiegs-Kandidaten der 3. Liga: Erwischt es wieder zwei von vier Aufsteigern?

Deutschland - Zwei von vier! In der SpVgg Bayreuth und dem VfB Oldenburg mussten zum Ende der abgelaufenen Spielzeit zwei Aufsteiger direkt wieder runter in die Regionalliga. Die Mission Klassenerhalt 3. Liga gehen der SSV Ulm, Preußen Münster, der VfB Lübeck und die SpVgg Unterhaching mit unterschiedlichen Strategien an. Wer drin bleibt? TAG24 macht den Check.