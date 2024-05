Beim Aufstieg musste er zugucken! Münster-Held macht Freundin vor allen einen Antrag

Münster - Am historischen Aufstiegstag konnte er nur zugucken, weil er aufgrund der fünften Gelben Karte gesperrt war. Am Sonntag schlug dann die große Stunde von Alexander Hahn (31). Der Verteidiger von Zweitliga-Aufsteiger SC Preußen Münster hielt auf der öffentlichen Feier spontan um die Hand seiner Freundin Anna an.