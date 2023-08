Sanierte Absteiger und neue Anläufe: Die Aufstiegskandidaten der 3. Liga!

Deutschland - Das vergangene Aufstiegsrennen der 3. Liga hatte es in sich, hielt mit der SV Elversberg eine große Überraschung bereit und gipfelte schließlich in einem irren Schlussakt. Nun nehmen die begossenen Pudel des Saisonfinals erneut Anlauf, doch auch die Zweitliga-Absteiger peilen grundsaniert ihre Rückkehr ins Unterhaus an. Bei welchen Klubs knallen am Ende die Korken? TAG24 macht den Check.