Bundesliga-Relegation im Liveticker: Die Bilanz spricht klar für den VfB

Der VfB Stuttgart kämpft in der Relegation gegen den Abstieg, während der HSV im zweiten Anlauf endlich in die Bundesliga will. Alle Infos im TAG24-Liveticker.

Von Bastian Küsel, Florian Mentele

Hamburg/Stuttgart - Für den VfB Stuttgart und den HSV ist Nachsitzen angesagt! Während die Schwaben in den beiden Entscheidungsspielen mit aller Macht den Abstieg verhindern wollen, nehmen die Hanseaten zum zweiten Mal auf dem Umweg der Relegation Anlauf für eine Rückkehr in die Bundesliga. Wer darf am Ende frenetisch jubeln und wo werden bittere Tränen fließen?

Nach verrückten Wendungen am letzten Spieltag treffen der HSV und der VfB Stuttgart in der Relegation aufeinander. © Uwe Anspach/dpa, Tom Weller/dpa Eigentlich war der HSV schon fast direkt aufgestiegen, doch ein irres Saisonfinale in der 2. Bundesliga hatte andere Pläne und schickte den 1. FC Heidenheim zum ersten Mal ins deutsche Oberhaus. Somit muss das Team von Coach Tim Walter (47) erneut in die Relegation. Nach drei vierten Plätzen in Folge war das bereits im vergangenen Jahr gelungen, allerdings wartete dort nach dem 1:0-Sieg im Hinspiel und der 0:2-Pleite im Rückspiel die große Enttäuschung gegen Hertha BSC. Die Stuttgarter waren dem Zusatzprogramm letzte Saison als Tabellenfünfzehnter noch entgangen. Auch in dieser Spielzeit winkte der Mannschaft von Sebastian Hoeneß (41) die Rettung, mit dem 1:1-Remis am letzten Spieltag rutschte man aber auf Rang 16 ab. 1. Bundesliga So wenige Treffer wie nie zuvor: Füllkrug und Nkunku werden Torschützen-Könige Das erste Duell der beiden Traditionsvereine findet am 1. Juni in der Mercedes-Benz Arena statt, am 5. Juni gastiert der VfB dann im Volksparkstadion. Angepfiffen werden die Begegnungen jeweils um 20.45 Uhr. In unserem großen TAG24-Liveticker zur Bundesliga-Relegation verpasst Ihr keine Vorgeschichte, Info, entscheidende Szene oder Entscheidung!

1. Juni, 15.18 Uhr: Der HSV ist heiß auf die Relegationsduelle

Der HSV kann den Anpfiff des Relegations-Hinspiels offenbar kaum abwarten - das unterstreicht ein kurzes Video, dass der Klub am Mittag auf Twitter veröffentlichte. In dem Clip machten die Hanseaten auch deutlich, wie sie die Duelle in Verbindung mit den Fans angehen wollen: "Gemeinsam".

1. Juni, 14.41 Uhr: Relegationsbilanz spricht ganz klar für den VfB Stuttgart

Mit einem Blick auf die Relegationsbilanz wird deutlich, dass der VfB Stuttgart als Erstligist grundsätzlich klar im Vorteil ist. Von insgesamt 24 Relegationsduellen in der Geschichte gingen lediglich sechs an den Zweitligisten, 18-mal triumphierte am Ende der Erstligist.

Aber: In den vergangenen zehn Jahren war der VfB der einzige Erstligist, der in der Relegation scheiterte! Am Ende der Saison 2018/19 stieg der 1. FC Union Berlin durch zwei Unentschieden auf, während die Schwaben den Gang in die 2. Liga antreten mussten.

1. Juni, 14.03 Uhr: Starkes Zeichen vor Relegation! VfB Stuttgart verpflichtet Serhou Guirassy fest

Kurz vor dem Hinspiel der Relegation gegen den HSV haben die Schwaben Nägel mit Köpfen gemacht und den drittteuersten Transfer der Vereinsgeschichte eingetütet. Mehr dazu lest Ihr im TAG24-Artikel: "VfB Stuttgart nimmt Kohle in die Hand! Der Torjäger bleibt im Ländle".

31. Mai, 16.53 Uhr: HSV muss Benes-Ausfall verkraften

Hiobsbotschaft für den HSV: Der einstige Bundesliga-Dino muss in beiden Relegationsspielen auf Mittelfeldspieler Laszlo Benes (25) verzichten. Der Slowake zog sich im letzten Ligaspiel gegen den SV Sandhausen einen Muskelfaserriss zu. Sein Ausfall dürfte den HSV schmerzen, denn Benes absolvierte mit Ausnahme einer Gelbsperre gegen Jahn Regensburg jedes einzelne Ligaspiel, schoss dabei sechs Tore und bereitete neun weitere vor.

31. Mai, 15.44 Uhr: VfB Stuttgart bangt um Stammkeeper Fabian Bredlow

VfB-Coach Sebastian Hoeneß konnte vor dem Relegations-Hinspiel noch keine Entwarnung bezüglich seiner Nummer eins geben. "Es wird, wenn er spielen kann, eine Punktlandung. Das müssen wir sehen, die Zeit nehmen wir uns noch. Für den Fall, dass er nicht fit wird, ist Florian Müller bereit", erklärte der Trainer vor dem ersten Duell mit dem HSV. Bredlow hatte sich bereits vor dem letzten Saisonspiel gegen Hoffenheim eine Innenbandzerrung im Knie zugezogen, dann aber trotzdem gespielt.

Wird Fabian Bredlow am Donnerstagabend zwischen den Pfosten stehen? © Tom Weller/dpa

31. Mai, 15.20 Uhr: Der HSV hat nicht nur eine offene Rechnung mit dem VfB

Neben der VfB-Vergangenheit von HSV-Coach Tim Walter sorgt auch das bis dato letzte Duell zwischen den beiden Klubs für ordentlich Brisanz. Mehr zu dem damaligen Aufeinandertreffen lest Ihr hier: "VfB Stuttgart gegen den HSV: Die Rothosen haben eine doppelte Rechnung offen".

31. Mai, 13.47 Uhr: Hinspiel in Stuttgart findet vor ausverkauftem Haus statt

Das Hinspiel in der Mercedes-Benz-Arena ist wie zu erwarten ausverkauft. Das gab der VfB via Twitter bekannt. Demnach werden 60.449 Zuschauer bei dem Spektakel live dabei sein, darunter 4500 Gäste-Fans aus Hamburg.

31. Mai, 12.38 Uhr: Für Josha Vagnoman werden es ganz besondere Duelle

Josha Vagnoman (22) trifft auf seine alte Liebe: Der VfB-Rechtsverteidiger wurde beim HSV ausgebildet, spielte insgesamt zwölf Jahre für die Hanseaten. In dieser Zeit absolvierte der 22-Jährige insgesamt 73 Partien für die Profis, in denen ihm fünf Tore und vier Vorlagen gelangen. Sein Profi-Debüt gab der gebürtige Hamburger im März 2018.

VfB-Rechtsverteidiger Josha Vagnoman (22) trifft mit dem HSV auf den Verein, bei dem er ausgebildet wurde und insgesamt zwölf Jahre spielte. © Bernd Thissen/dpa

31. Mai, 11.20 Uhr: VfB-Coach Hoeneß und HSV-Coach Walter wohl nicht die besten Freunde

VfB-Coach Sebastian Hoeneß (41) und HSV-Coach Tim Walter (47) kennen sich aus gemeinsamen Zeiten beim FC Bayern München. Während Walter in der Saison 2017/18 Coach der 2. Mannschaft des FCB war, trainierte Hoeneß die A-Jugend-Mannschaft. Dementsprechend hatten die beiden des Öfteren miteinander zu tun. Wie die "BILD" berichtet, passte es damals menschlich allerdings "überhaupt nicht" zwischen den beiden Trainern, die als "sehr unterschiedliche Typen" bezeichnet werden.

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß (41, l.) und HSV-Coach Tim Walter (47) kennen sich aus gemeinsamen Zeiten beim FC Bayern - und sollen sich nicht besonders leiden können. © Fotomontage: Tom Weller/dpa, Uwe Anspach/dpa

31. Mai, 9.03 Uhr: St.-Pauli-Sportchef Bornemann ist kein Freund der Relegation

Andreas Bornemann (51), Sportchef des FC St. Pauli, hat eine klare Meinung zur Relegation, die in der Saison 2008/09 wieder eingeführt wurde. In einer Medienrunde des Kiezklubs erklärte der 51-Jährige am Dienstag: "Im Grunde genommen hat sich die 2. Liga einen zusätzlichen Startplatz abkaufen lassen." Dass die Teams im Unterhaus den dritten direkten Aufstiegsplatz zurückbekommen, hält er für äußerst unwahrscheinlich: "Ich glaube nicht, dass wir der 1. Liga Geld anbieten können, dass sie uns den zurückgeben", erklärte Bornemann.

St.-Pauli-Sportchef Andreas Bornemann (51) bemängelt, dass sich die 2. Liga durch die Relegation einen "zusätzlichen Startplatz" hat abkaufen lassen. (Archivfoto) © Uwe Anspach/dpa

31. Mai, 8.42 Uhr: HSV-Sechser Jonas Meffert zum vierten Mal in der Relegation

Kaum einer kennt sich besser mit der Relegation aus, als er: Für Mittelfeldspieler Jonas Meffert (28) ist es bereits die vierte Teilnahme seiner Karriere. Wie die bisherigen Duelle liefen, lest Ihr hier: "HSV-Sechser Jonas Meffert muss zum vierten Mal in die Relegation: Klappt es diesmal?".