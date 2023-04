FCK-Knipser Boyd packt über Eintracht-Ikone aus: "Kam mit blutverschmierten Klamotten zum Training"

Frankfurt am Main/Kaiserslautern - Lionel Messi (35) oder Cristiano Ronaldo (38)? Seit Jahrzehnten streiten sich die Fußballfans, wer denn nun der absolute GOAT (Greatest of all Time, zu Deutsch: Der größte aller Zeiten) ist. Für FCK-Kult-Knipser Terrence Boyd (32) lautet die Antwort ganz klar: Keiner von beiden! Stattdessen feiert er eine Ex-Eintracht-Ikone .

Kaiserslautern-Angreifer Terrence Boyd (32) hatte kürzlich so einiges über einen ehemaligen Eintracht-Kicker zu berichten. © dpa/Uwe Anspach

Im Interview mit Twitch-Streamer "Splashbrudda" packte der einstige Angreifer von RB Leipzig einige kuriose Geschichten aus, die er von damaligen Weggefährten seines "absoluten GOAT" zugesteckt oder gar mit eigenen Augen erleben durfte.

Die Anekdoten, mit denen Boyd in einem kurzen Ausschnitt des Videos um die Ecke kommt, haben es wahrhaft in sich - und fanden ihren Anfang scheinbar bereits in den Jugendfußballer-Zeiten des besagten SGE-Kickers.

Im zarten Alter von 16 oder 17 Jahren soll der angehende Profi - damals noch in Diensten von Red Bull Salzburg - ein Angebot des Serie-A-Spitzenvereins AC Florenz ausgeschlagen haben. Anlässlich hierfür war aber keinesfalls die Angst vor dem Wechsel in ein fremdes Land, wie Boyd brühwarm auftischte.

"Als Jungprofi bekommt er ein Angebot von Florenz, Serie. Lehnt er ab, weil man kann da nicht gut jagen gehen." Auch die darauf folgende Story hat schließlich mit der großen Leidenschaft des thematisierten Spielers zu tun.

"Da hast du in Salzburg zweimal am Tag Training. Dann hast du zwei Stunden Mittagspause, gehst Kaffee trinken oder nach Hause. Aber er kommt zur zweiten Einheit mit blutverschmierten Jagd-Klamotten" - verständlicherweise entlockte das dem Streamer ein schockiertes "What the Fuck!"

Doch wen vergöttert der Kaiserslauterer Torjäger denn aufgrund solcher und ähnlicher Geschichten so dermaßen?