Bundesliga-Finale live: Heidenheim droht Abstieg, Nervenflattern beim VfL

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Bundesliga-Finale im Liveticker: Nach VAR-Überprüfung steht das Tor, Wolfsburg führt wieder.

Von Ivan Simovic

Deutschland - XXL-Showdown in der Bundesliga: An diesem Samstagnachmittag steht der 34. und damit letzte Spieltag auf dem Programm.

Aktuelle Spielstände

1. FC Heidenheim - 1. FSV Mainz 05 0:2 (0:2)

FC St. Pauli - VfL Wolfsburg 1:3 (0:1)

Bayer 04 Leverkusen - Hamburger SV 1:1 (0:0)

Borussia Mönchengladbach - TSG 1899 Hoffenheim 4:0 (2:0)

Eintracht Frankfurt - VfB Stuttgart 1:2 (0:2)

SC Freiburg - RB Leipzig 4:1 (2:1)

1. FC Union Berlin - FC Augsburg 4:0 (2:0)

FC Bayern München - 1. FC Köln 5:1 (3:1)

Werder Bremen - Borussia Dortmund 0:1 (0:0)

TAG24 berichtet live vom Bundesliga-Finale, verfolgt für Euch das Geschehen auf allen neun Plätzen.

17.18 Uhr: Auch die Unioner legen nach, Jeong Woo-Yeong baut die ohnehin schon souveräne Führung gegen den FCA weiter aus.

17.16 Uhr: Jackson trifft nun ebenfalls für den FCB, erhöht auf 5:1.

17.14 Uhr: Am Millerntor laufen die letzten Minuten. Der FC St. Pauli bräuchte noch drei Tore, um sich auf den Relegationsplatz zu retten, doch daran glaubt wohl kaum noch jemand.

17.11 Uhr: Frankfurts Burkardt trifft sicher vom Punkt, bringt sein Team gegen den VfB Stuttgart auf 1:2 heran.

17.08 Uhr: Pejcinovic trifft für den VfL

Jetzt ist das Ding aber drin!

Pejcinovic sorgt für das 3:1, bringt die Wölfe damit dem Relegationsplatz ein großes Stück näher.

17.05 Uhr: Wolfsburgs Eriksen verballert Elfmeter

Was ist denn hier los?

Nach VAR-Entscheidung wegen eines Handspiels von Ando gibt es Elfmeter für Wolfsburg, doch Eriksen verpasst die Chance und trifft nur die Latte. Es bleibt damit beim 2:1 der Niedersachsen.

17.03 Uhr: Kane schnürt seinen dritten Treffer für die Bayern, es steht 4:1.

16.59 Uhr: Der VfL scheint derzeit auf direktem Kurs Richtung Relegationsplatz, für die Heidenheimer sowie den FC St. Pauli wird der Abstieg in die 2. Bundesliga immer wahrscheinlicher.

16.55 Uhr: Tor für den VfL Wolfsburg

Erneut bringt eine Ecke den Treffer!

Paulis Schlussmann Vasilj versucht den Ball unter Druck wegzufausten, doch die Kugel geht von der Faust aus kurzer Distanz über die Linie.

Nach VAR-Überprüfung steht das Tor, Wolfsburg führt wieder.

16.52 Uhr: Vieira trifft für den HSV, damit ist nun auf allen neun Schauplätzen jeweils mindestens ein Tor gefallen.

16.48 Uhr: Im Bremer Weserstadion ist der erste Treffer gefallen, doch gefeiert wird nur auf der Gästeseite. Guirassy trifft für den BVB.

16.46 Uhr: Lebenszeichen der Kiezkicker!

Der FC St. Pauli ist wieder zurück!

Wie beim 1:0 auf der anderen Seite bringt auch diesmal eine Ecke den Treffer: Ceesay nickt den Ball rein und hält den FCSP damit am Leben.

16.43 Uhr: Schäfer nimmt sich aus halblinker Position am Strafraumrand ein Herz, zündet die Fackel und trifft unhaltbar zum 3:0 für Union. Augsburgs Europapokal-Hoffnungen sind damit wohl endgültig Geschichte.

Paulis Abdoulie Ceesay (22) lässt sich von den eigenen Fans feiern.
Paulis Abdoulie Ceesay (22) lässt sich von den eigenen Fans feiern.  © Christian Charisius/dpa

16.38 Uhr: Ginter schraubt SC-Führung nach oben

Tor für den SC!

Freiburgs Ginter belohnt seine schon die ganze Saison bärenstarke Leistung nun mit dem Tor zum 3:1 - und liefert damit zugleich das nächste überzeugendes Argument in Richtung Bundestrainer Nagelsmann, ihn doch mal vor der WM-Nominierung anzurufen. Zu wünschen wäre es ihm.

16.35 Uhr: Platzverweis im Borussia-Park

Kaum läuft die zweite Halbzeit, da ist Lemperles Partie schon beendet.

Der Hoffenheimer checkt beim Anrennen in Richtung Ball völlig unnötig mit beiden Armen voraus Gladbachs Diks um, wird vom Schiedsrichter dafür vorzeitig zum Duschen geschickt.

16.33 Uhr: Beginn der zweiten Hälfte

Die 15-minütige Pause ist vorüber!

Es geht weiter.

16.25 Uhr: Auch im wegen XXL-Pyroshow verspätet gestarteten Heimspiel der Eintracht gegen Stuttgart ist nun Pause. Der VfB führt mit 2:0.

16.20 Uhr: Halbzeit! Heidenheim und St. Pauli droht Gang in die 2. Liga

Die ersten Schiedsrichter haben die Teams bereits in die Pause geschickt, auf mehreren Plätzen ist Halbzeit.

Nach 45 Minuten deutet vieles darauf hin, dass der 1. FC Heidenheim und der FC St. Pauli den Abstieg in die 2. Bundesliga nicht mehr abwenden können.

Beide Keller-Sorgenkinder liegen zurück und wären zwingend auf einen Sieg angewiesen, um zumindest noch in Reichweite des Relegationsplatzes zu bleiben, doch derzeit ist davon wenig zu sehen.

16.13 Uhr: Schocker Nummer zwei für Heidenheim

Ist das bitter für die Heidenheimer!

Amiri erhöht für Mainz auf 2:0, das Schmidt-Team rutscht damit immer weiter Richtung Direktabstieg.

16.11 Uhr: Augsburgs ohnehin schon schwindende Hoffnungen auf den Europacup geraten durch Ilics Doppelpack nun endgültig in weite Ferne.

16.07 Uhr: VfL Wolfsburg führt im Abstiegs-Duell

Tor am Millerntor!

Eriksen bringt die Ecke von rechts, Koulierakis steigt am höchsten und erzielt per Kopf das 1:0. Damit hat der VfL Wolfsburg die Relegation vorerst sicher, Pauli sowie Heidenheim müssen zittern.

16.03 Uhr: RB ist wieder dran. Ouedraogo verkürzt und die Sachsen liegen gegen Freiburg nur noch mit einem Treffer zurück.

15.59 Uhr: Mit seinem Tor stellt Bayerns Bischof den alten Rückstand gegen den "Effzeh" wieder her.

Titelfoto: Jan-Philipp Strobel/dpa

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