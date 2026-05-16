Bundesliga-Finale live: Heidenheim droht Abstieg, Nervenflattern beim VfL
Deutschland - XXL-Showdown in der Bundesliga: An diesem Samstagnachmittag steht der 34. und damit letzte Spieltag auf dem Programm.
Aktuelle Spielstände
1. FC Heidenheim - 1. FSV Mainz 05 0:2 (0:2)
FC St. Pauli - VfL Wolfsburg 1:3 (0:1)
Bayer 04 Leverkusen - Hamburger SV 1:1 (0:0)
Borussia Mönchengladbach - TSG 1899 Hoffenheim 4:0 (2:0)
Eintracht Frankfurt - VfB Stuttgart 1:2 (0:2)
SC Freiburg - RB Leipzig 4:1 (2:1)
1. FC Union Berlin - FC Augsburg 4:0 (2:0)
FC Bayern München - 1. FC Köln 5:1 (3:1)
Werder Bremen - Borussia Dortmund 0:1 (0:0)
TAG24 berichtet live vom Bundesliga-Finale, verfolgt für Euch das Geschehen auf allen neun Plätzen.
17.18 Uhr: Auch die Unioner legen nach, Jeong Woo-Yeong baut die ohnehin schon souveräne Führung gegen den FCA weiter aus.
17.16 Uhr: Jackson trifft nun ebenfalls für den FCB, erhöht auf 5:1.
17.14 Uhr: Am Millerntor laufen die letzten Minuten. Der FC St. Pauli bräuchte noch drei Tore, um sich auf den Relegationsplatz zu retten, doch daran glaubt wohl kaum noch jemand.
17.11 Uhr: Frankfurts Burkardt trifft sicher vom Punkt, bringt sein Team gegen den VfB Stuttgart auf 1:2 heran.
17.08 Uhr: Pejcinovic trifft für den VfL
Jetzt ist das Ding aber drin!
Pejcinovic sorgt für das 3:1, bringt die Wölfe damit dem Relegationsplatz ein großes Stück näher.
17.05 Uhr: Wolfsburgs Eriksen verballert Elfmeter
Was ist denn hier los?
Nach VAR-Entscheidung wegen eines Handspiels von Ando gibt es Elfmeter für Wolfsburg, doch Eriksen verpasst die Chance und trifft nur die Latte. Es bleibt damit beim 2:1 der Niedersachsen.
17.03 Uhr: Kane schnürt seinen dritten Treffer für die Bayern, es steht 4:1.
16.59 Uhr: Der VfL scheint derzeit auf direktem Kurs Richtung Relegationsplatz, für die Heidenheimer sowie den FC St. Pauli wird der Abstieg in die 2. Bundesliga immer wahrscheinlicher.
16.55 Uhr: Tor für den VfL Wolfsburg
Erneut bringt eine Ecke den Treffer!
Paulis Schlussmann Vasilj versucht den Ball unter Druck wegzufausten, doch die Kugel geht von der Faust aus kurzer Distanz über die Linie.
Nach VAR-Überprüfung steht das Tor, Wolfsburg führt wieder.
16.52 Uhr: Vieira trifft für den HSV, damit ist nun auf allen neun Schauplätzen jeweils mindestens ein Tor gefallen.
16.48 Uhr: Im Bremer Weserstadion ist der erste Treffer gefallen, doch gefeiert wird nur auf der Gästeseite. Guirassy trifft für den BVB.
16.46 Uhr: Lebenszeichen der Kiezkicker!
Der FC St. Pauli ist wieder zurück!
Wie beim 1:0 auf der anderen Seite bringt auch diesmal eine Ecke den Treffer: Ceesay nickt den Ball rein und hält den FCSP damit am Leben.
16.43 Uhr: Schäfer nimmt sich aus halblinker Position am Strafraumrand ein Herz, zündet die Fackel und trifft unhaltbar zum 3:0 für Union. Augsburgs Europapokal-Hoffnungen sind damit wohl endgültig Geschichte.
16.38 Uhr: Ginter schraubt SC-Führung nach oben
Tor für den SC!
Freiburgs Ginter belohnt seine schon die ganze Saison bärenstarke Leistung nun mit dem Tor zum 3:1 - und liefert damit zugleich das nächste überzeugendes Argument in Richtung Bundestrainer Nagelsmann, ihn doch mal vor der WM-Nominierung anzurufen. Zu wünschen wäre es ihm.
16.35 Uhr: Platzverweis im Borussia-Park
Kaum läuft die zweite Halbzeit, da ist Lemperles Partie schon beendet.
Der Hoffenheimer checkt beim Anrennen in Richtung Ball völlig unnötig mit beiden Armen voraus Gladbachs Diks um, wird vom Schiedsrichter dafür vorzeitig zum Duschen geschickt.
16.33 Uhr: Beginn der zweiten Hälfte
Die 15-minütige Pause ist vorüber!
Es geht weiter.
16.25 Uhr: Auch im wegen XXL-Pyroshow verspätet gestarteten Heimspiel der Eintracht gegen Stuttgart ist nun Pause. Der VfB führt mit 2:0.
16.20 Uhr: Halbzeit! Heidenheim und St. Pauli droht Gang in die 2. Liga
Die ersten Schiedsrichter haben die Teams bereits in die Pause geschickt, auf mehreren Plätzen ist Halbzeit.
Nach 45 Minuten deutet vieles darauf hin, dass der 1. FC Heidenheim und der FC St. Pauli den Abstieg in die 2. Bundesliga nicht mehr abwenden können.
Beide Keller-Sorgenkinder liegen zurück und wären zwingend auf einen Sieg angewiesen, um zumindest noch in Reichweite des Relegationsplatzes zu bleiben, doch derzeit ist davon wenig zu sehen.
16.13 Uhr: Schocker Nummer zwei für Heidenheim
Ist das bitter für die Heidenheimer!
Amiri erhöht für Mainz auf 2:0, das Schmidt-Team rutscht damit immer weiter Richtung Direktabstieg.
16.11 Uhr: Augsburgs ohnehin schon schwindende Hoffnungen auf den Europacup geraten durch Ilics Doppelpack nun endgültig in weite Ferne.
16.07 Uhr: VfL Wolfsburg führt im Abstiegs-Duell
Tor am Millerntor!
Eriksen bringt die Ecke von rechts, Koulierakis steigt am höchsten und erzielt per Kopf das 1:0. Damit hat der VfL Wolfsburg die Relegation vorerst sicher, Pauli sowie Heidenheim müssen zittern.
16.03 Uhr: RB ist wieder dran. Ouedraogo verkürzt und die Sachsen liegen gegen Freiburg nur noch mit einem Treffer zurück.
15.59 Uhr: Mit seinem Tor stellt Bayerns Bischof den alten Rückstand gegen den "Effzeh" wieder her.
15.57 Uhr: SC Freiburg vor Europaokal-Einzug
Keine zwei Minuten nach der Führung durch Beste legt Matanovic nach und stellt auf 2:0 für den SC. So wird's gemacht!
15.55 Uhr: Beste bringt den SCF mit seinem Treffer auf Kurs internationales Geschäft, profitiert dabei auch von den Rückständen der Eintracht und den Augsburgern.
15.52 Uhr: Gladbachs Tabakovic stellt auf 2:0 und lässt den Champions-League-Traum der Hoffenheimer in weite Ferne rücken.
15.49 Uhr: Allzu lange hält die Zwei-Tore-Führung durch Kane nicht, denn El Mala sorgt nur wenig später für den Anschlusstreffer zum 1:2 aus Sicht der Kölner.
15.45 Uhr: VfB Stuttgart Stand jetzt in der Champions League
Andres hat soeben für die den VfB zum 1:0 getroffen. Da im Parallelspiel zwischen Borussia Mönchengladbach gegen die TSG 1899 Hoffenheim führt, wären die Schwaben Stand jetzt sicher für die Champions League qualifiziert.
15.43 Uhr: Tor in der Allianz Arena! Wer auch sonst als Super-Knipser Kane trifft zur Führung für die Bayern.
15.41 Uhr: Ilic bringt Union in Führung
Und nun auf Treffer Nummer zwei!
Ilic trifft für die Unioner gegen den FC Augsburg, sorgt damit Jubel unter den Eisernen im heimischen Stadion An der Alten Försterei.
15.38 Uhr: 1. FC Heidenheim liegt zurück
Nun aber, das erste Tor ist gefallen.
Tietz sorgt dafür, dass der 1. FSV Mainz auswärts beim 1. FC Heidenheim in Führung geht.
Schmidts Elf muss zur Erinnerung unbedingt punkten, um die Chance auf den Klassenerhalt zu wahren.
15.36 Uhr: Fast-Führung für den SC Freiburg
Das hätte der erste Treffer des Tages sein können.
Nach Scherhants Zuspiel von halblinks kommt Manzambi zum Abschluss, doch der Schweizer setzt den Ball deutlich über den Kasten.
15.32 Uhr: Nur das Match der Eintracht aus Frankfurt zuhause gegen den VfB Stuttgart wartet noch auf den Anpfiff, nachdem beide Fanlager jede Menge Pyro abgefackelt haben, wodurch sich der Spielbeginn verzögert.
15.30 Uhr: Anpfiff auf allen Plätzen
Los geht's!
Der 34. Spieltag ist eröffnet, acht der neun Partien laufen.
Vor Anpfiff: Historisch! Erstmals überhaupt gehen alle drei Abstiegskandidaten punktgleich in den letzten Spieltag, Wahnsinn.
Vor Anpfiff: Die 63. Bundesliga Saison biegt auf die Zielgerade ein, endet heute mit dieser XXL-Samstagskonferenz.
Vor Anpfiff: Doch auch im Rennen um die heiß begehrten Europapokal-Plätze sind noch nicht alle Entscheidung gefallen. Hochspannung ist also garantiert.
15.14 Uhr: Wer steigt heute ab?
Zum großen Saisonfinale ist die Tabellenkonstellation im Keller dabei so eng und spannend wie lange nicht mehr.
Sorgen-Klub VfL Wolfsburg, der Vorletzte 1. FC Heidenheim sowie das Schlusslicht FC St. Pauli stehen punktgleich auf den letzten drei Rängen, sind damit weiterhin alle vom direkten Gang in die Zweitklassigkeit bedroht.
15 Uhr: Pyro-Alarm am Millerntor
Schon vor dem ersten Pfiff ist auf den Tribünen des Hamburger Millerntors jede Menge Feuer drin.
Die mitgereisten Gästefans aus Wolfsburg treiben ihre Mannschaft bereits während des Aufwärmens mit lautstarken Fangesängen an, zünden dabei auch reichlich Pyrotechnik.
14.43 Uhr: Bundesliga-Showdown steht bevor
Weniger als eine Stunde bleibt bis zum Start dieser XXL-Bundesliga-Konferenz.
Um die Fans auf den so herbeigesehnten Fußball-Nachmittag einzustimmen, posten die Social-Media-Teams der Vereine schon jetzt zahlreiche Eindrücke aus der heißen Phase vor dem Anpfiff.
Auf X zeigt der FC Bayern beispielsweise die Ankunft des Teams, RB Leipzig liefert derweil einen Kurzclip aus dem Spielertunnel des SC Freiburg. Der VfB hingegen präsentiert Aufnahmen des über dem saftigen Grün hängenden LED-Videowürfels im Frankfurter Waldstadion.
14.22 Uhr: Wann finden die Relegationsspiele statt?
Nach dem 34. Spieltag steht für einen der 18 Klubs noch ein Nachsitzen in der Relegation an.
Der Tabellen-16. bekommt dabei die Chance, sich den Verbleib im Oberhaus zu sichern. In Hin- und Rückspiel gegen den Drittplatzierten der 2. Bundesliga wird dann ermittelt, ob der Erstligist die Klasse hält oder runter muss.
Hinspiel, 21.Mai
Bundesliga-Sechzehnter - 3. der 2. Liga (20.30 Uhr)
Rückspiel, 25. Mai
3. der 2. Liga - Bundesliga-Sechzehnter (20.30 Uhr)
13.56 Uhr: 35. Meisterfeier des FC Bayern München
Schon jetzt steht die Schale in der Allianz Arena bereit, doch in den Händen halten dürfen sie die Stars des FC Bayern erst nach dem Abpfiff des Spiels.
Schon am 30. Spieltag hatte sich das Team von FCB-Cheftrainer Vincent Kompany (40) die 35. Meisterschaft mit einem klaren 4:2-Heimerfolg den VfB Stuttgart gesichert.
13.35 Uhr: Gladbach-Profi Reitz im Krankenhaus
Eigentlich war geplant, Gladbachs Rocco Reitz (23) zum Saisonabschluss vor heimischer Kulisse gebührend zu verabschieden, bevor er im Sommer zu RB Leipzig wechselt. Doch dazu kommt es nicht.
Wie die Fohlen am Samstagmorgen nämlich auf ihrer offiziellen Homepage bekannt gaben, befinde sich der 23-Jährige wegen eines schweren Infekts in stationärer Behandlung im Krankenhaus. Der Mittelfeld-Mann wird damit das Saisonfinale verpassen.
Nach Angaben des Klubs gebe es jedoch keinen Anlass zur Sorge, sein Zustand sei auf dem Weg der Besserung.
"Rocco hätte sich diesen Moment, die Verabschiedung im vollen Borussia-Park, aufgrund seiner Verdienste absolut verdient gehabt. Er ist ein Spieler, der wirklich immer alles für unseren Klub und die Mannschaft gegeben hat", wird Sport-Boss Rouven Schröder (50) in der Vereinsmitteilung zitiert.
13.12 Uhr: Niklas Süle und Julian Brandt gehen von Bord
Wie in München kommt es heute auch bei Borussia Dortmund zu zwei Abschieden.
Niklas Süle beendet im Alter von nur 30 Jahren seine Karriere, absolviert damit sein allerletztes Bundesliga-Spiel, ebenso wie Julian Brandt (beide 30). Der Mittelfeld-Akteur verlässt die Schwarz-Gelben ebenfalls.
Eine mögliche neue Station für ihn könnte der spanische Spitzenverein Atlético Madrid sein.
12.51 Uhr: Bayern-Abschied von Leon Goretzka
Für Bayerns Leon Goretzka (31) ist das Heimspiel gegen den 1. FC Köln von ganz besonderer Bedeutung: Einerseits darf er heute mit seinen Teamkollegen die Schale in den Himmel recken, zugleich steht sein letztes Match im Trikot des deutschen Rekordmeisters bevor.
Nach insgesamt acht Jahren beim FCB schließt sich sein Kapitel an der Säbener Straße, eine weitere Zusammenarbeit ist nicht vorgesehen.
Wohin es den 31-jährigen Mittelfeldmotor in der kommenden Spielzeit zieht, ist derzeit unklar, als heißer Kandidat gilt der italienische Top-Klub AC Mailand.
Auch Raphaël Guerreiro (32) erhält kein neues Arbeitspapier, verlässt somit die Münchner ebenfalls.
12.30 Uhr: 34. Bundesliga-Spieltag nur im Pay-TV
Bitter! Fußballfans ohne Streaming-Abo müssen heute leider auf Live-Bundesliga verzichten.
Der kostenpflichtige Stramingdienst DAZN zeigt den letzten Spieltag in der Konferenz. Alternativ laufen alle neun Einzelspiele beim Pay-TV-Sender.
Ihr könnt aber auch hier bleiben, bleibt mit unserem Liveticker auf dem Laufenden. Wir wünschen viel Spaß!
12.06 Uhr: FC Augsburg winkt Europapokal-Teilnahme
Hätte das jemand zum Ende der Hinrunde gedacht? Nach 17 Spieltagen war der FC Augsburg noch auf Rang 15 zu finden, blickte eher nach unten als nach oben. Nun steht der FCA auf dem neunten Platz und darf plötzlich sogar von der Conference League träumen.
Im Fern-Dreikampf müssen die Fuggerstädter dafür auswärts beim 1. FC Union Berlin punkten, sind allerdings zugleich auch auf Mithilfe von RB Leipzig und dem VfB Stuttgart angewiesen.
FCA-Coach Manuel Baum (46) glaubt dennoch an die eigenen Chancen: "Wenn wir gewinnen, bin ich guter Dinge, dass wir Tabellenplätze gut machen", erklärte der 46-Jährige Cheftrainer auf der Pressekonferenz vor dem Duell im Stadion An der Alten Försterei.
Doch was genau muss passieren, damit der FCA den Sprung auf den siebten Platz und damit in den Europacup schafft?
Die Schwaben packen die Quali, wenn sie selbst in Berlin drei Zähler holen und gleichzeitig RBL sowie der VfB gewinnen. Auch ein Remis würde ausreichen, allerdings nur, wenn sowohl die Eintracht als auch der SC deutlich verlieren.
11.43 Uhr: Dreier-Duell um die Conference League
Auch im Rennen um die Conference-League-Plätze mischen mit Europa-League-Finalist SC Freiburg, Eintracht Frankfurt und dem FC Augsburg drei Teams mit.
Auf Rang sieben stehend kann der SCF diesen Platz mit einem Sieg gegen RB Leipzig im eigenen Stadion festigen. Zudem könnte sich für die Mannschaft von Erfolgstrainer Julian Schuster (41) sogar die Tür zur Königsklasse öffnen, sollte das Endspiel am Mittwoch gegen den englischen Top-Klub Aston Villa gewonnen werden.
11.21 Uhr: Wer qualifiziert sich für die Champions League?
Mit dem FC Bayern München, Borussia Dortmund und RB Leipzig sind drei der vier deutschen Teilnehmer an der kommenden Champions-League-Saison schon fix. Damit bleibt nur noch ein Königsklassen-Ticket offen.
Den letzten übrig gebliebenen Startplatz machen die drei Klubs TSG 1899 Hoffenheim, Bayer 04 Leverkusen und der VfB Stuttgart unter sich aus. Letzterer liegt aktuell auf Platz vier, hat die Teilnahme damit in eigener Hand.
Sollten die Schwaben allerdings gegen Eintracht Frankfurt nicht punkten, könnten die punktgleichen Kraichgauer noch vorbeiziehen. Die Werkself hingegen hat nur noch minimale Chancen, da sowohl der VfB als auch die TSG ihre Spiele verlieren müssten, um überhaupt noch eine Möglichkeit zu haben.
10.59 Uhr: Diese neun Spiele steigen an diesem Samstag
Hier sind alle neun Begegnungen (Anpfiff 15.30 Uhr) für Euch im Gesamtüberblick.
Abstiegs-Showdown
1. FC Heidenheim - 1. FSV Mainz 05
FC St. Pauli - VfL Wolfsburg
Europapokal-Rennen
Bayer 04 Leverkusen - Hamburger SV
Borussia Mönchengladbach - TSG 1899 Hoffenheim
Eintracht Frankfurt - VfB Stuttgart
SC Freiburg - RB Leipzig
1. FC Union Berlin - FC Augsburg
Goldene Ananas
FC Bayern München - 1. FC Köln
Werder Bremen - Borussia Dortmund
10.40 Uhr: VfL Wolfsburg, 1. FC Heidenheim und FC St. Pauli zittern um den Klassenerhalt
Alles oder nichts im Tabellenkeller der Bundesliga: Wer muss heute runter?
Eine Antwort darauf können nur der VfL Wolfsburg, Frank Schmidts 1. FC Heidenheim sowie die Kiezkicker des FC St. Pauli geben.
Die Konstellation für den großen Showdown könnte dabei kaum enger sein, denn alle drei Teams starten punktgleich mit 26 Zählern auf den letzten drei Tabellenplätzen in diesen entscheidenden Spieltag, wobei die Wölfe dank der um drei Tore besseren Differenz im direkten Vergleich der drei Teams knapp die Nase vorn haben.
Durch die Tatsache, dass der VfL ausgerechnet beim FCSP gefordert ist, wo es um alles geht, und die Heidenheimer parallel den 1. FSV Mainz 05 empfangen, ist ein Herzschlagfinale par excellence praktisch vorprogrammiert. Abfahrt!
16. Mai, 10.30 Uhr: Letzter Bundesliga-Spieltag im TAG24-Liveticker
Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Liveticker für das große Bundesliga-Finale.
Wir begleiten das Geschehen auf allen neun Plätzen, informieren Euch laufend über alles Wichtige.
Titelfoto: Jan-Philipp Strobel/dpa