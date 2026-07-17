Napoleon an der Pfeife: Kleinere Schiedsrichter zücken offenbar schneller Gelb

Deutschland - Die Fußball-WM 2026 neigt sich dem Ende entgegen und auch in den USA, Kanada und Mexiko standen nicht zuletzt die Schiedsrichter im Mittelpunkt. Während sich Fans und Experten seit jeher um Karten und Fouls streiten, sollen einige Entscheidungen laut einer Studie nicht bloß mit der Regelkunde zusammenhängen, sondern mit einem viel unbewussteren Aspekt: der Körpergröße.

Kacper Potulski (18, M.) vom 1. FSV Mainz 05 ist 1,95 Meter groß. Laut einer Studie kommt ihm das beim Thema Gelbe Karten nicht gerade entgegen. © Sven Hoppe/dpa

"Wenn der Schiedsrichter kleiner ist als der Spieler, steigt die Wahrscheinlichkeit einer Sanktion um etwa zehn Prozent, und zwar bei Fouls wie bei Gelben Karten", erklärte Sport- und Wirtschaftswissenschaftler Hendrik Sonnabend seine Ergebnisse im Interview mit dem "Spiegel".

"Umgekehrt, wenn der Schiedsrichter größer ist, wird tendenziell großzügiger gepfiffen - da sehen wir bis zu gut 15 Prozent weniger Fouls und Gelbe Karten", fügte der Forscher der FernUniversität Hagen an.

Gemeinsam mit Mario Lackner von der JKU Linz untersuchte er 2340 Bundesligaspiele zwischen den Saisons 2014/15 und 2021/22. Die Ergebnisse wurden inzwischen im Journal of Behavioral and Experimental Economics (JBEE) veröffentlicht.

Auf die Idee kam Sonnabend durch eine ähnliche Untersuchung im Basketball, dort gibt es allerdings drei Schiedsrichter, während beim Fußball der Haupt-Referee eine größere Entscheidungsgewalt besitzt.

"Die Grundidee war: Ein Schiedsrichter, der deutlich kleiner ist als ein Spieler, könnte versuchen, seine Autorität zu stärken und sich härter durchzusetzen", so der Wissenschaftler. "Als unbewusster Ausgleich fehlender körperlicher Dominanz."