Wahnsinn vor Relegation: Fans übernachten für Tickets bei Regen im Freien vor der Geschäftsstelle

Vor der Relegation haben die Fans des 1. FC Saarbrücken im Freien vor der Geschäftsstelle übernachtet, um an Tickets zu kommen - trotz Regens und Kälte!

Von Tina Hofmann

Saarbrücken - Im Saarland herrscht Euphorie! Die SV Elversberg kann in die Bundesliga aufsteigen, nur 15 Kilometer weiter südwestlich klopft der 1. FC Saarbrücken an das Tor zur 2. Bundesliga. Beide Klubs kämpfen in der Relegation um den jeweiligen Sprung eine Etage höher. Das hat bei den Fans natürlich einen Run auf die begehrten Tickets ausgelöst.

Kai Brünker (30) und sein Team wollen den Sprung in die 2. Bundesliga über die Relegation noch schaffen. © Imago / Jan Huebner Während Elversberg schon am Donnerstagabend beim 1. FC Heidenheim zum Hinspiel antreten muss, spielt Saarbrücken am Freitagabend zu Hause gegen Eintracht Braunschweig. Das Rückspiel steigt am kommenden Dienstag in Niedersachsen. Am Donnerstag startete für das entscheidende Auswärtsspiel der Kartenvorverkauf beim 1. FCS. Punkt 10 Uhr ging es los und die Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle trauten ihren Augen nicht. Denn oberhalb des Ludwigsparkstadions campierten seit den Nachmittagsstunden des Mittwochs Hunderte Fans, um eine der begehrten Karten zu ergattern. 2. Bundesliga Dickes Ding! Zweitliga-Klub trennt sich vor Relegation von Cheftrainer Auf einem Foto, das der Verein auf Instagram postete, sieht man die Menschen auf Campingstühlen sitzen. Im Saarland regnete es immer wieder, es herrschten in der Nacht nicht mehr als acht Grad Celsius.

1. FC Saarbrücken: Der Verein macht klar, dass nicht alle Wartenden ein Ticket bekommen werden