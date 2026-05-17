17.05.2026 12:38 2. Bundesliga live: Nicht verpassen! Hier läuft heute der Aufstiegs-Krimi im TV

Letzter Spieltag der 2. Bundesliga im Liveticker: Der kostenpflichtige Streaminganbieter Sky überträgt alle neun Einzelspiele und zudem die XXL-Konferenz.

Von Ivan Simovic

Deutschland - Rechnen, hoffen, zittern: An diesem Sonntagnachmittag (15.30 Uhr) steht im Rennen um den Sprung in die Bundesliga der Showdown bevor.

Der Aufstiegskampf steuert dabei auf ein Finale furioso am 34. und letzten Spieltag zu, denn die SV Elversberg, Hannover 96 und der SC Paderborn 07 liegen punktgleich (59 Zähler) auf den Rängen zwei bis vier. Der FC Schalke 04 (67) kann dem großen Saisonabschluss dagegen entspannt entgegenblicken, Meisterschaft und Oberhaus-Comeback stehen nämlich schon fest. Wir berichten für Euch im Liveticker vom Zweitliga-Finish.

12.38 Uhr: Hier läuft das Zweitliga-Finale live im TV

Wie schon am Vortag beim Bundesliga-Showdown ist auch heute Live-Fußball ausschließlich hinter der Bezahlschranke zu sehen. Der kostenpflichtige Streaminganbieter Sky überträgt nämlich alle neun Einzelspiele sowie die XXL-Konferenz. Doch kein Grund, den Kopf jetzt hängen zu lassen, denn auch hier in unserem großen Aufstiegs-Liveticker verpasst ihr nichts und bleibt ganz nah am Geschehen. Wir wünschen ganz viel Spaß!

Heute läuft die Zweitliga-Spieltagskonferenz nur bei Sky. © Harry Langer/dpa

12.13 Uhr: SV Elversberg auf Pole Position

Die aussichtsreichste Position im Rennen um den Bundesliga-Aufstieg hat aktuell der Zweitplatzierte SV Elversberg. Im Vorteil sind die Saarländer nämlich durch die deutlich bessere Tordifferenz (+22) gegenüber den Verfolgern Hannover 96 (+16) und dem SC Paderborn 07 (+12). Wenn beide Verfolger gewinnen, muss auch die SVE liefern, ein knapper Sieg würde dabei aber schon für den sicheren Aufstieg reichen. Damit könnte der Klub als 59. Bundesligist in die Geschichte eingehen, als kleinster Ort überhaupt im Oberhaus vertreten sein. Sollten die beiden direkten Konkurrenten jedoch Siege einfahren und die Mannschaft von Chefcoach Vincent Wagner (40) lediglich ein Remis holen oder gar verlieren, wäre logischerweise der Traum vom Aufstieg dahin.

11.52 Uhr: Wer muss in der Relegation gegen den VfL Wolfsburg ran?

Der Traum Bundesliga lebt auch bei Rang drei weiter! Über den dritten Platz führt der Weg nämlich in die Relegation gegen den Oberhaus-Sechzehnten VfL Wolfsburg. Dort wird in Hin- und Rückspiel das letzte noch übrig gebliebene Erstliga-Ticket vergeben. Heißt also: Wer sich am Ende durchsetzt, darf in der neuen Saison 2026/27 gegen die Bayern, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt & Co. spielen. Hinspiel, 21.Mai VfL Wolfsburg - 3. der 2. Liga (20.30 Uhr) Rückspiel, 25. Mai 3. der 2. Liga - VfL Wolfsburg (20.30 Uhr)

Die Wolfsburger haben sich mit einem 3:1-Sieg beim FC St. Pauli am Samstag in die Relegation gerettet. © Christian Charisius/dpa

11.30 Uhr: Hannover-Coach Titz glaubt an Aufstieg

Hannover 96 kann nach dem Bundesliga-Abstieg 2015/16 den Sprung zurück ins Oberhaus feiern, braucht dafür aber Punkte gegen den 1. FC Nürnberg sowie einen Patzer des Zweitplatzierten SV Elversberg. 96-Trainer Christian Titz (55) gab sich vor dem Heim-Duell mit den Franken dennoch zuversichtlich: "Wir können und wir wollen aufsteigen", erklärte der Chefcoach auf der Pressekonferenz vor dem großen Saisonfinale. "Weil es Finalcharakter hat, gehen Spiele oftmals in eine andere Richtung, als man es vorhersehen kann", ergänzte der 55-Jährige und glaubt deshalb an einen völlig offenen Spieltag.

Will mit Hannover 96 den Aufstieg packen: Cheftrainer Christian Titz (55). © David Inderlied/dpa

11.10 Uhr: Diese Zweitliga-Spiele steigen an diesem Sonntag

Hier sind alle neun Spiele (Anpfiff 15.30 Uhr) für Euch im Gesamtüberblick. Hannover 96 - 1. FC Nürnberg SV Darmstadt 98 - SC Paderborn 07 SV Elversberg - Preußen Münster 1. FC Magdeburg - 1. FC Kaiserslautern Arminia Bielefeld - Hertha BSC Dynamo Dresden - Holstein Kiel Karlsruher SC - VfL Bochum FC Schalke 04 - Eintracht Braunschweig SpVgg Greuther Fürth - Fortuna Düsseldorf

10.50 Uhr: Herzschlagfinale im Zweitliga-Keller

Noch enger geht es hingegen im Abstiegskampf zu, wo gleich sechs (!) Mannschaften ums nackte Überleben in der 2. Bundesliga kämpfen. Besonders heikel gestaltet sich dabei die Lage bei der SpVgg Greuther Fürth als Tabellen-17., für die nach 29 Jahren der Abstieg in die Drittklassigkeit droht. Am letzten Spieltag wartet das direkte Duell mit der ebenfalls abstiegsbedrohten Fortuna aus Düsseldorf. Nur ein Heimerfolg mit mindestens drei Toren Unterschied würde den Kleeblättern die Relegation bringen. Doch auch der 1. FC Magdeburg (Rang 12) muss weiterhin zittern, obwohl "nur" ein Punkt zum Klassenerhalt reichen würde. Dynamo Dresden wäre mit einem Sieg dagegen endgültig auf der sicheren Seite. Das SGD-Heimspiel gegen Holstein Kiel könnt Ihr übrigens hier im Liveticker mitverfolgen, bleibt damit stets auf dem Laufenden.

10.40 Uhr: Aufstiegs-Thriller um den Sprung ins Oberhaus

Heute blickt Fußball-Deutschland auf das Krimi-Finale im Aufstiegskampf der 2. Bundesliga. Mit der SV Elversberg, Hannover 96 und dem SC Paderborn 07 stehen drei Klubs im Rennen um den direkten Bundesliga-Aufstieg. Vor dem Saisonfinale steht die SVE dank der deutlichen Tordifferenz im Vergleich zu den punktgleichen Verfolgern dabei auf der Pole Position. Ein knapper Heimsieg gegen den bereits als Absteiger feststehenden Tabellenletzten SC Preußen Münster dürfte den Saarländern somit höchstwahrscheinlich schon reichen. Für den Drittplatzierten bleibt jedoch weiterhin der Weg über die Relegation offen, wo gegen den VfL Wolfsburg als 16. der Bundesliga die Chance auf den Sprung in die Beletage des deutschen Fußballs ebenfalls bestehen bleibt.

Voller Fokus: Die Elversberger können heute den Aufstieg perfekt machen. © Uwe Anspach/dpa

17. Mai, 10.30 Uhr: Letzter Zweitliga-Spieltag im TAG24-Liveticker

Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Liveticker für das große Saisonfinale der 2. Bundesliga. Wir begleiten den so herbeigesehnten Aufstiegs-Krimi, informieren Euch laufend über alles Wichtige.