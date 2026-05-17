2. Bundesliga live: Zwei-Tore-Führung! SV Elversberg klopft an der Bundesliga an

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15.31 Uhr: Vorhang auf! Beginn der ersten Hälfte

Los geht's! Der 34. Spieltag ist eröffnet, die Partien sind angepfiffen.

15.28 Uhr: Die Teams laufen bereits ein, machen sich startklar.

15.25 Uhr: Wer komplettiert neben dem S04 das direkte Aufstiegsduo: Hannover 96, die SV Elversberg oder der SC Paderborn 07?

15.23 Uhr: Partystimmung auf Schalke

Zur Erinnerung: Der FC Schalke 04 kann dem großen Saisonabschluss entspannt entgegenblicken, Meisterschaft und Oberhaus-Comeback stehen nämlich schon fest. Einer XXL-Party zum Saisonabschluss steht daher nichts mehr entgegen.

15.13 Uhr: SCP-Keeper Seimen im Sky-Interview

Vor dem Auswärtsspiel gegen den SV Darmstadt 98 hat sich Paderborns Schlussmann Seimen kurz Zeit für ein Mini-Interview genommen, sprach am Sky-Mikrofon unter anderem über ... ... das bevorstehende Match: "Wir haben uns einiges vorgenommen. In erster Linie geht es einfach darum, dass wir unser Ding durchziehen, dass wir unser Spiel gewinnen. Danach können wir natürlich auf die anderen Plätze schauen." ... den heutigen Gegner: "Klar, in diesem Stadion kann schon eine Wucht entstehen. Wir müssen einfach unser Ding durchziehen und versuchen, ihnen die Lust am Fußballspielen zu nehmen."

SCP-orhüter Dennis Seimen (20) konzentriert sich zunächst nicht auf die Konkurrenz. © Anke Waelischmiller/dpa

15.04 Uhr: Wer schafft es in die 1. Bundesliga?

Der Aufstiegskampf steuert auf ein Finale furioso am 34. und letzten Spieltag zu, denn die SV Elversberg, Hannover 96 und der SC Paderborn 07 liegen punktgleich (59 Zähler) auf den Rängen zwei bis vier.

14.52 Uhr: Hannover-Trainer Titz wechselt doppelt

Und für welche Elf hat sich Hannovers Titz entschieden? Wegen Knieproblemen fehlt Nkili, Källman sitzt zunächst nur auf der Bank. Dafür setzt der 55-Jährige nach dem 1:1 auswärts beim VfL Bochum auf Oudenne und Taibi.

14.43 Uhr: SCP-Coach Kettemann mit einer Änderung

Paderborns Trainer Kettemann nimmt nach dem 2:2-Heimremis gegen den Karlsruher SC letzte Woche nur eine einzige Veränderung vor. Für Bätzner rückt diesmal Müller in die Startelf.

14.33 Uhr: So startet die SV Elversberg ins letzte Zweitliga-Spiel

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn sind die Aufstellungen der Aufstiegskandidaten bekannt gegeben worden. Zunächst blicken wir auf die Startelf des SV Elversberg. Im Vergleich zur so bitteren 1:3-Auswärtspleite gegen Fortuna Düsseldorf am vergangenen Wochenende verändert Chefcoach Wagner seine Startelf auf zwei Positionen: Pinckert und Conte beginnen anstelle von Le Joncour und Pherai.

SVe-Cheftrainer Vincent Wagner (40) wechselt zweimal. © Anke Waelischmiller/dpa

14.18 Uhr: Choreos, Mottoshirts, Fanmärsche

Zum letzten Spieltag zeigen sich auch die Szenen der anderen Zweitligisten besonders aktiv. So haben die Fans von Dynamo Dresden eine Choreografie angekündigt, Paderborns Anhänger treten in Mottoshirts auf, die Elversberger machen sich derweil - wie auch Fans anderer Klubs - geschlossen im Marsch auf den Weg zum Stadion.

13.55 Uhr: Fan-Aufruf zum letzten Hannover-Heimspiel

Zum letzten Heimspiel der Saison setzt die aktive Fanszene von Hannover 96 auf ein einheitliches Bild im heimischen Wohnzimmer. Vor der letzten Partie gegen den 1. FC Nürnberg wurde dazu aufgerufen, unabhängig vom Kleidungsstück möglichst vollständig in Rot zu erscheinen. "Egal, ob rotes Trikot, rotes T-Shirt oder sonstiges rotes Kleidungsstück." Der Klub hat die Aktion zusätzlich via Social Media verbreitet.

Volles Haus! Hannovers letztes Heimspiel ist ausverkauft. © Swen Pförtner/dpa

13.30 Uhr: Keine Meister-Party beim FC Schalke 04

Der FC Schalke 04 kann im Vergleich zu der SV Elversberg, Hannover 96 und dem SC Paderborn 07 dem Saisonfinale entspannt entgegensehen. Die Königsblauen sind nämlich schon vor dem letzten Spieltag nicht mehr einzuholen, stehen als Meister sowie Aufsteiger fest. Eine große Party bleibt jedoch aus. Mehreren Medienberichten zufolge habe man sich aus Sicherheitsgründen gegen eine öffentliche Meisterfeier entschieden. Anders als noch bei der Bundesliga-Rückkehr vor vier Jahren sei diesmal keine XXL-Feier auf einem Truck mit Spielern und Trophäe vor der Arena vorgesehen. Stattdessen solle im Stadion mit den eigenen Fans gefeiert werden.

Es wurde aber auch Zeit! Für die S04-Fans geht es wieder zurück in die Bundesliga. © Bernd Thissen/dpa

13.05 Uhr: Wolfsburg-Trainer Hecking ohne Wunschgegner

Der VfL Wolfsburg steht als 16. der Bundesliga in der Relegation, offen ist jedoch noch, gegen wen es geht. Einen Wunschgegner gibt es aus Sicht der Wölfe nicht. "Wir brauchen gar nicht zu gucken, wer der Gegner wird. Ich glaube, dass alle drei richtig gute Qualität haben, die da in der Verlosung sind", sagte VfL-Chefcoach Dieter Hecking (61) nach dem 3:1-Auswärtserfolg beim FC St. Pauli. "Das werden keine leichten Spiele. Wir müssen zweimal brutal fokussiert sein in unserer Spielanlage. Und wenn uns das gelingt, dann haben wir vielleicht die Möglichkeit, die Liga zu halten", fügte der 61-Jährige zudem hinzu.