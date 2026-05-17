2. Bundesliga live: Zwei-Tore-Führung! SV Elversberg klopft an der Bundesliga an

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Letzter Spieltag der 2. Bundesliga im Liveticker: Mit diesem Tor rückt der große Traum für den SV Elversberg ein ganzes Stück näher.

Von Ivan Simovic

Deutschland - Rechnen, hoffen, zittern: Wer schafft heute den Sprung in die 1. Bundesliga?

Spielstände:

Hannover 96 - 1. FC Nürnberg 2:1

Torschützen: Mohamed Ali Zoma 0:1 (25. Minute), Kolja Oudenne 1:1 (30.), Waniss Taibi 2:1 (45.)

SV Darmstadt 98 - SC Paderborn 07 0:1

Torschütze: Stefano Marino 0:1 (6.)

SV Elversberg - Preußen Münster 2:0

Torschützen: Bambase Conte 1:0 (11.), David Mokwa Ntusu 2:0 (15.)

Wir berichten für Euch im Liveticker vom Zweitliga-Finish.

16.15 Uhr: Hannover 96 dreht Spiel gegen Nürnberg

Tollhaus Niedersachsenstadion!

Mit seinem Tor bringt Taibi nicht nur das heimische Wohnzimmer zum Beben, sondern hievt die 96er auch an dem SCP vorbei auf Rang drei. Die Relegation ruft!

16.10 Uhr: Der SC Paderborn 07 hat im Rennen um Platz drei derzeit noch die Nase vorn, doch die Hannoveraner sind in Lauerstellung und könnten mit einem weiteren Tor vorbeiziehen.

16.06 Uhr: 15 Minuten vor der Halbzeitpause führt die SV Elversberg weiterhin mit 2:0 gegen Münster, wäre damit Stand jetzt neben dem FC Schalke 04 in der kommenden Bundesliga-Saison vertreten.

16.03 Uhr: Hannover ist wieder da

So schnell kann's gehen: Die Niedersachsen schlagen zurück!

Antoine Oudenne bringt die Hannover 96 wieder auf Kurs. Ein weiterer Treffer würde damit schon genügen, um aufgrund der besseren Tordifferenz am SCP vorbeizuziehen.

15.58 Uhr: War's das für die 96er?

Die Hannover 96 entfernen sich damit weiter von den Aufstiegsrängen, der Rückstand auf die Plätze drei und zwei beträgt inzwischen vier Punkte.

Für den SCP sieht es dagegen nach der sicheren Relegation aus. Nur ein Torfeuerwerk mit einem Dutzend Treffern könnte noch eine Veränderung bringen, denn dann wäre sogar der Sprung an der SVE vorbei und der direkte Aufstieg möglich.

15.55 Uhr: "Glubb"-Schocker für Hannover 96

Tor im Niedersachsenstadion!

Vor dem Strafraum kommt Zoma zum Abschluss, zieht ab und trifft zur 1:0-Führung der Nürnberger.

15.51 Uhr: SV Elversberg klopft an der Bundesliga an

Mit diesem Tor rückt der große Traum für den SV Elversberg ein ganzes Stück näher.

Trotz der Führung der Paderborner im Auswärts-Duell beim SVD steht man nämlich weiterhin auf Rang zwei der Tabelle.

15.47 Uhr: Elversberg trifft erneut

Tor Nummer zwei für den SVE!

Im Strafraum versucht Mokwa ein flaches Zuspiel von Rohr direkt zu verwerten, trifft den Ball jedoch nicht richtig und hat dabei aber Glück, dass dieser am Ende bei Mokwa Ntusu landet, der nur noch einschieben muss.

15.44 Uhr: Conte trifft für den SVE

Da ist die Führung aus Sicht der Hausherren!

Im Strafraum findet Poreba eine Lücke, spielt auf Zimmerschied, der den Ball dann scharf in die Mitte bringt, wo Conte einläuft und die Kugel im Grätschen über die Linie drückt.

15.41 Uhr: SCP klettert vorerst auf 2. Platz

Durch diesen Treffer klettern die Paderborner vorerst auf Rang zwei, wären damit sicher aufgestiegen.

Allerdings bleiben noch über 80 Minuten auf der Uhr, zudem reicht dem SV Elversberg ja außerdem "nur" ein knapper Sieg, um sich den zweiten Platz wieder zurückzuholen.

15.38 Uhr: Mariano bringt den SC Paderborn in Führung

Tor für den SCP!

Nach einem tollen Steilpass von Hansen taucht Marino im Strafraum auf, lässt Vukotic stehen und schließt aus wenigen Metern sicher ins rechte Eck ab. Eiskalt!

15.34 Uhr: Blitz-Verwarnung in Hannover

Ein Treffer ist in diesem Aufstiegs-Showdown noch nicht gefallen, die erste Gelbe Karte allerdings schon.

Nach nur zwei Minuten sieht Hannovers Tomiak die Gelbe Karte für ein zu spät geführtes Einsteigen gegen Zoma.

Titelfoto: Anke Waelischmiller/dpa

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