Entscheidung vertagt: St. Pauli spuckt Darmstadt in die Aufstiegs-Suppe

Darmstadt - Aufstiegsparty vertagt! Der SV Darmstadt 98 hat die wohlwollende Vorlage des Hamburger SV nicht genutzt und muss nach der 0:3 (0:1)-Niederlage gegen den FC St. Pauli weiter auf die rechnerisch sichere Rückkehr in die Bundesliga warten.

Darmstadts Marvin Mehlem (r.) im Duell mit St. Paulis Lukas Daschner. © dpa/Thomas Frey

Vom Start weg war zunächst noch ganz klar, wer an diesem Abend einen historischen Meilenstein setzen wollte. Die Hausherren übten gewaltigen Dauerdruck auf die Hamburger aus, hätten durch Fabian Schnellhardt sogar früh zur Führung kommen können, die Nikola Vasilj jedoch gerade noch vereitelte (8. Minute).

Mit fortlaufender Dauer wurde aber auch immer deutlicher, dass an diesem Samstagabend zwei Teams in bestechender Form aufeinander trafen. Immer wieder versuchten die Südhessen ihren Goalgetter, Phillip Tietz gekonnt in Szene zu setzen.

Doch die derzeit beste Rückrundenmannschaft in den weißen Jerseys reagierte stets vorausschauend, ehe tatsächlich wahrhafte Gefahr entstehen konnte. Was den Kiez-Kickern hingegen in der ersten halben Stunde abging: Mit gerade einmal zwei mageren Torschüssen war es um die eigenen Offensivbemühungen eher mau bestellt.

Dennoch sahen die Zuschauer ein bis dahin torloses Match der besseren Sorte. Vorerst mangelte es vor allem aufgrund der jeweiligen Bedachtheit auf die Vermeidung eigener Fehler am ersten Treffer der Partie.

Dem Zweitliga-Primus unterlief eben besagter Lapsus dann kurz vor dem Pausenpfiff - und stellte den Spielverlauf dann doch ein wenig auf den Kopf. Ein Freistoß von Leart Paqarada segelte an den kurzen Pfosten, wo Adam Dzwigala lauerte und mit seinem Kopfball zunächst Tietz traf, der schließlich unhaltbar abfälschte (45.).

Wenige Augenblicke später war Durchgang eins dann auch Geschichte.