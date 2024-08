Verbindung zu Rechtsextremen? Kaiserslautern stellt sich nach Aachen-Doku hinter eigenen Stürmer

Kaiserslautern/Aachen - Vor einigen Tagen erschien beim WDR im Rahmen der Sendung "Sport Inside" eine Dokumentation über die Verbindungen von Alemannia Aachen, Aufsteiger in die 3. Liga, in die rechtsradikale Szene. Kurze Zeit später rückte Ex-Spieler Jannik Mause (26) in den Fokus im Netz. Nun hat sein aktueller Klub 1. FC Kaiserslautern darauf reagiert.