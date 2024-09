14.09.2024 19:46 "Verpiss dich": Hass-Banner gegen Trainings-Torhüter in der 2. Bundesliga!

Da ist einer mal so gar nicht erwünscht! Am Freitagabend protestieren Fans in der 2. Bundesliga gegen einen Trainings-Torhüter - Grund ist dessen Vergangenheit.

Von Lukas Schulze

Titelfoto: Bildmontage: Friso Gentsch/dpa, IMAGO / osnapix