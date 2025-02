Fußball-Trainer Markus Anfang in großer Sorge: Sein Vater liegt auf der Intensivstation

Nun muss sich der Coach des 1. FC Kaiserslautern erneut große Sorgen um seinen Vater machen. © Bildmontage: IMAGO / Mika Volkmann, Armin Weigel/dpa

Fans beider Teams kümmerten sich damals umgehend um den zusammengebrochenen Mann, glücklicherweise war unter ihnen eine Ärztin, die ihm wohl das Leben rettete.

Sein Sohn Markus, damals Trainer der Geißböcke, erfuhr erst nach dem Abpfiff von den schrecklichen Ereignissen, brach alle Medienverpflichtungen sofort ab und eilte zu seinem Papa.

Rund eine Woche später gab es die erlösende Nachricht, dass es Dieter besser geht und er sich wieder erholen wird. Nun ist der Kaiserslautern-Coach erneut in großer Sorge um ihn.

"Ich möchte mich beim Verein recht herzlich bedanken, dass sie mich da so unterstützen. Ich möchte das nur sagen, denn ich kenne das leider Gottes aus meiner Zeit in Köln. Ich möchte auch nicht, dass es ganz so groß wird und nicht viel darüber reden. Aber bevor irgendwelche Fragen aufkommen, wollte ich das einfach mitteilen", so Anfang am Donnerstag.

In solchen Situationen rückt der Fußball völlig in den Hintergrund.