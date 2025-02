Messer-Choreo und Volleyball: 1. FC Köln schiebt Mega-Frust nach Rheinderby

Köln - Im insgesamt 58. Rheinderby der Klubhistorie hat der 1. FC Köln im Rennen um den Aufstieg in die 1. Liga gegen Fortuna Düsseldorf ein komplett vermeidbares Remis (1:1) geholt.

Die Choreo der Kölner zeigt einen schwarz gekleideten Mann, der einer Glücksgöttin ein Messer an die Kehle hält. Dazu die Aufschrift: "Glück ist kein Geschenk der Götter." © IMAGO / Maximilian Koch

Angestachelt von den 45.000 Jecken und einer Geschmacklos-Choreo in Richtung Fortuna-Fans hatten die Geißböcke am Sonntagnachmittag nur ein Ziel vor Augen: Die bitterböse Klatsche aus der Vorwoche (0:3 beim 1. FC Magdeburg) aus den Köpfen zu streichen und als Derbysieger den Rasen zu verlassen.

Nachdem nämlich schon die Konkurrenz aus Hamburg dreifach gepunktet hatte, lag es am Wahl-Sonntag nun an den Geißböcken einen großen Schritt auf dem Weg in die Bundesliga zu nehmen.

Das Ende vom Lied: Ein unfassbar unnötiges Remis gegen deutlich unterlegene Düsseldorfer! Ausgerechnet Winter-Neuzugang Joel Schmied verwechselt kurz vor Schluss die Sportart und pritscht die Kugel nach einer Flanke in Manier eines Volleyballers mit der Hand herunter - Elfmeter (86.)!

Isak Johanesson sagt Danke und sichert den Gästen mit einem platzierten Rechtsschuss einen äußerst schmeichelhaften Punkt. Zuvor hatte Florian Kainz urplötzlich goldrichtig gestanden und das 1:0 für die Gastgeber erzielt (67.).