Nach Tod seines Vaters: Lex-Tyger Lobinger erhält emotionalen Zuspruch

Alle gemeinsam applaudierten sie den Anhängern und ihrer Aktion. Der Verein postete eine Story von dem emotionalen Moment, es stand geschrieben: "Wir stehen zusammen ❤️". Die sportliche 0:1-Niederlage in Paderborn trat bei den Umständen völlig in den Hintergrund.

In dem Moment stand der Lobinger-Sohn, bekleidet mit einer roten Hose, weißen Sneakern, schwarzer Jacke und schwarzer Mütze inmitten seiner Teamkollegen, die ihn in dem Moment umarmten und Halt gaben.

Nachdem die Spieler im Anschluss an die Partie in ihre Kurve liefen, entrollten die Anhänger ein Transparent mit den Worten: "Kopf hoch, Lex-Tyger".

Am 4. Februar standen Lex-Tyger Lobinger (23, l.) und Terrence Boyd (31, r.) noch gemeinsam auf dem Rasen. © IMAGO / Thomas Frey

Nach der Partie und den emotionalen Minuten zeigte sich Stürmer Terrence Boyd (31) im Interview bei "Sky" sichtlich ergriffen.



"Ich glaube, ich muss mal kurz was anderes hinzufügen. Und zwar die letzte Szene jetzt gerade, wo Tyger vor der Tribüne steht, da wird Dir ganz kurz bewusst, dass das alles hier nur ein Spiel ist. Und es ist ganz, ganz, ganz schön, gerade zu sehen, wie der Fußball vereint, ich habe selber fast gerade geheult", sagte er.

Auf die Frage, wie sehr das Schicksal rund um Tim Lobinger die Mannschaft in den letzten Wochen geeint hätte, meinte Boyd: "Da kriegst Du Gänsehaut. Wir saßen in der Kabine, als die Nachricht kam und Du fühlst Dich auch Scheiße, weil Du helfen, trösten willst. Was Du machen kannst, ist, für ihn da zu sein. Das hier ist einfach gerade Ablenkung für ihn. Das hier ist einfach nur ein Spiel", so Boyd.

Er fuhr weiter fort: "Tim ist eine absolute Legende, da brauchen wir nicht darüber reden. Und es war das Schöne nach dem Spiel, dass man so sauer ist, dass das Spiel verloren gegangen ist, dann siehst Du Tyger vor der Tribüne", so der Stürmer.