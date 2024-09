Spiel entscheidend beeinflusst? Gräfe enthüllt krassen VAR-Fehler

Schiedsrichter-Experte Manuel Gräfe (50) entdeckte einen krassen Fehler des VAR beim Spiel zwischen Schalke 04 und dem 1. FC Köln. © Tom Weller/dpa

Gräfe analysierte wie so häufig auf X die Schiedsrichterleistungen des Wochenendes und hatte bei zahlreichen kontroversen Entscheidungen einiges zu sagen.

Besonders fiel ihm aber ein krasser Fehler des VAR beim 3:1-Sieg des Effzeh gegen die Königsblauen auf: Der Videoassistent zog einfach die Abseitslinie beim 3:0 von Tim Lemperle (22) falsch!

Was war passiert? Leart Paqarada (29) hatte auf Lemperle quergelegt, der keine Mühe hatte, gegen Schalke-Keeper Justin Heekeren (23) einzuschieben. Der VAR hatte nach der Prüfung nichts zu beanstanden, Köln führte 3:0 und sorgte damit für die Vorentscheidung im ersten Zweitliga-Duell der beiden Traditionsklubs.

Auf den Bildern ist allerdings zu erkennen, dass die Linie nicht am richtigen Ort gezogen wurde! "Linie muss am Ball nach außen - nicht am Fuß", schrieb Gräfe auf X zu einem Screenshot, der die Linie am Fuß von Paqarada zeigte. Das sei nur bei Spielern der Fall, hier sei aber die Frage, ob Lemperle sich hinter dem Ball befunden habe.