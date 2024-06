Durchmarsch in die 2. Liga - doch Ulmer schwärmt noch vom Dynamo-Erlebnis

Ulm - So ganz wird man es beim SSV Ulm 1846 wohl noch nicht realisiert haben, dass man in der kommenden Saison unter anderem gegen den FC Schalke 04 und den 1. FC Köln spielen wird. Doch dem Klub ist überraschend der Durchmarsch von der Regionalliga Südwest in die 2. Bundesliga gelungen. TAG24 hat mit Mittelfeldspieler Philipp Maier (29) gesprochen, der alles auf dem Platz live miterlebt hat.

Maier: "Man hat im Winter schon immer Mal auf Platz drei geschielt, weil Regensburg und Dresden waren ja eigentlich irre weit weg. Und als die dann nicht mehr so konstant gepunktet haben, sind wir einfach in unserem Flow geblieben. Wir hatten ja auch keinen Druck, haben aber völlig über unseren Erwartungen gespielt. Und dann hatten wir ja das Spiel gegen Köln und da war ich mir dann vom Gefühl her sicher, dass wir das zu 100 Prozent packen."

TAG24: Ist das in den letzten Tagen und Wochen jetzt schon irgendwie bei euch allen angekommen, was euch da Spektakuläres gelungen ist mit dem Aufstieg?

Im März gastierten die Ulmer bei Dynamo. Endstand: 0:0. Mittig im Hintergrund: Philipp Maier. © Lutz Hentschel

TAG24: Was glaubst du denn, was ihr, beispielsweise im Vergleich zu Dynamo Dresden, die ja unbedingt nach oben wollten, besser gemacht habt, dass euch der Aufstieg gelungen ist?

Maier: "Was schon für uns gesprochen hat, war halt, dass wir eine sehr eingeschworene Mannschaft waren. Wir hatten jetzt nicht die großen Namen wie andere Vereine, aber ein sehr entspanntes Kollektiv und den ein oder anderen Spieler, der die Saison seines Lebens gespielt hat. Am Ende sind wir einfach konstant geblieben, was sicher auch an unserer starken Defensive lag. Und ja: Wir hatten auch einfach nicht den Druck, aufsteigen zu müssen."

TAG24: Du kennst es noch aus deiner Zeit beim TSV 1860 Rosenheim, wie es ist, vor ungefähr 100 Leuten zu spielen. Wie hat sich das dann vor der Gelb-Schwarzen Wand im Rudolf-Harbig-Stadion für dich angefühlt?

Maier: "Wo wir in Dresden gespielt haben, das war natürlich auch das Spitzenspiel, haben wir uns einfach alle gefreut, vor so einer Kulisse zu spielen. Ich hab die Tabelle komplett ausgeblendet, hab mich einfach nur komplett darauf gefreut, vor 30.000 Leuten in so einem Stadion zu spielen und das war dann einfach ein Erlebnis, das wirst du dein Leben lang nicht mehr vergessen. Das habe ich einfach genossen."