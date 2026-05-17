SV Elversberg steigt in die Bundesliga auf - SC Paderborn darf weiter hoffen

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Der Aufstieg ist perfekt! Die SV Elversberg folgt dem FC Schalke 04 in die 1. Bundesliga.

Von Ivan Simovic

Deutschland - Krönung einer Sensations-Saison: Die SV Elversberg steigt zusammen mit dem FC Schalke 04 in die 1. Bundesliga auf.

Im Aufstiegsfinale furioso am Sonntagnachmittag setzten sich die Saarländer vor heimischer Kulisse gegen den bereits abgestiegenen Tabellenletzten SC Preußen Münster klar mit 3:0 (2:0) durch und stehen damit erstmals in der Vereinsgeschichte im deutschen Fußball-Oberhaus.

Durch das souveräne 2:0 (1:0) bei SV Darmstadt 98 und das 3:3-Remis der Hannover 96 im Heim-Duell mit dem 1. FC Nürnberg bleibt dem SC Paderborn 07 hingegen der Weg in die Relegation gegen den VfL Wolfsburg, damit die Chance auf den Aufstieg.

TAG24 berichtete für Euch im Liveticker vom Zweitliga-Finish.

17.37 Uhr: Der Aufstiegs-Showdown im Überblick

Ergebnisse:

Hannover 96 - 1. FC Nürnberg 3:3 (2:1)

Torschützen: Mohamed Ali Zoma 0:1/2:2 (25. Minute/47.), Kolja Oudenne 1:1 (30.), Waniss Taibi 2:1 (45.), Luka Lochoshvili 3:2/3:3 (51./Eigentor/83.)

SV Darmstadt 98 - SC Paderborn 07 0:2 (0:1)

Torschützen: Stefano Marino 0:1 (6.), Sven Michel 0:2 (89.)

SV Elversberg - Preußen Münster 3:0 (2:0)

Torschützen: Bambase Conte 1:0 (11.), David Mokwa 2:0/3:0 (15./66.)

17.30 Uhr: SC Paderborn darf in die Relegation

Abpfiff auch in Hannover!

Die 96er kommen am Ende nicht über ein 3:3 hinaus, verpassen im Saisonfinale den Sprung in die Relegation und landen auf Platz vier.

Der SC Paderborn 07 hält sich dagegen die Chance auf den Aufstieg offen, muss jedoch in der Relegation gegen den VfL Wolfsburg antreten.

17.28 Uhr: Schluss in Darmstadt, der SCP gewinnt am Ende souverän mit 2:0.

17.26 Uhr: In Hannover läuft die Partie aber weiterhin noch.

17.25 Uhr: SV Elversberg feiert Aufstieg in die Bundesliga

Abpfiff im Heimspiel der SVE!

Und damit steht fest: Die Saarländer schaffen erstmals in ihrer Vereinsgeschichte den Sprung in die Bundesliga. Herzlichen Glückwunsch!

17.23 Uhr: Die Hannoveraner riskieren nun alles und drücken auf den Siegtreffer. Doch weiterhin steht es 3:3, zu wenig für die Niedersachsen. Der Sieg muss her, wenige Minuten bleiben.

17.20 Uhr: Mit seinem Tor macht Paderborns Michel für klare Verhältnisse. Es steht 2:0 aus Sicht des SCP. Dennoch bleibt der Blick nach Hannover gerichtet, wo sich letztendlich entscheidet, wer am Ende auf dem Relegationsplatz steht.

17.17 Uhr: Und genau das, was die 96-Fans befürchtet hatten, ist eingetreten. Durch das 3:3 steht der SCP wieder auf Rang drei, Hannover rutscht ab.

17.14 Uhr: Klose-Elf schlägt erneut zurück

Totenstille im Wohnzimmer der 96er!

Die Flanke von Yilmaz von der linken Seite landet am zweiten Pfosten, wo Lochoshvili goldrichtig steht und zum 3:3-Ausgleich trifft.

17.11 Uhr: Schlussphase läuft

Weniger als zehn Minuten sind noch zu spielen, und es bleibt spannend, ob Hannover den Vorsprung ins Ziel bringt, sich so den Relegationsplatz sichert.

17.07 Uhr: Das muss man sich mal vorstellen! Mit einem Aufstieg wäre die SVE nach der TSG 1899 Hoffenheim (rund 3400 Einwohner) die zweitkleinste Gemeinde (etwa 7500), die jemals in der Bundesliga vertreten wäre.

17.04 Uhr: Im direkten Aufstiegskampf ist die Entscheidung wohl gefallen, im Rennen um Platz drei bleibt es jedoch spannend. Sollte nämlich Hannover die Führung noch aus der Hand geben und der SC Paderborn gewinnen, würde am Ende der SCP in der Relegation auf den VfL Wolfsburg treffen.

17.01 Uhr: Beim 3:2 der Hannoveraner hat offenbar Lochoshvili noch im Getümmel den Ball berührt, sodass der Treffer als Eigentor gewertet wird.

16.57 Uhr: SV Elversberg vor Aufstieg in die Bundesliga

Das dürfte die Entscheidung sein!

2:0-Torschütze Mokwa macht das dritte Tor für die SVE, beseitigt damit letzte Zweifel am direkten Aufstieg der Saarländer.

Mit dem 3:0 macht Mokwa (rechts) alles klar.
Mit dem 3:0 macht Mokwa (rechts) alles klar.  © Uwe Anspach/dpa

16.53 Uhr: SCP lässt Chance auf Zwei-Tore-Führung liegen

Fast das 2:0 für den SC Paderborn!

Nach einem Foul von Lopez im SVD-Strafraum gibt es Elfmeter für den SCP, doch Bilbija scheitert und knallt den Ball nur zentral an die Latte, von wo dieser zurück ins Spiel springt.

16.48: Mit jeder weiteren Minute rückt die SV Elversberg ihrem Traum vom direkten Bundesliga-Aufstieg ein Stück näher.

16.44 Uhr: Fußball-Wahnsinn in Hannover

Jetzt brechen hier alle Dämme! Kaum haben die Nürnberger ausgeglichen, liegt Hannover doch tatsächlich wieder vorne.

Leopold bringt eine Ecke von rechts in die Box, Allgeier verlängert per Kopf in den Fünfer, wo Thordarson den Ball im Getümmel ins Tor bugsiert.

Die Profis der Hannover 96 lassen ihrer Freude über das Tor von Stefan Teitur Thordarson (27) freien Lauf.
Die Profis der Hannover 96 lassen ihrer Freude über das Tor von Stefan Teitur Thordarson (27) freien Lauf.  © Swen Pförtner/dpa

16.40 Uhr: 1. FCN meldet sich zurück

2:2 im Heim-Duell der Hannoveraner mit dem "Glubb"!

Nürnbergs Zoma dringt ohne Bedrängnis in die 96-Box ein, hat viel zu viel Raum und chippt das Leder schließlich souverän über die Linie.

16.37 Uhr: Anpfiff der zweiten Halbzeit

Weiter geht's!

Die zweite Hälfte läuft.

Titelfoto: Uwe Anspach/dpa

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