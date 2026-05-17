SV Elversberg steigt in die Bundesliga auf - SC Paderborn darf weiter hoffen

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13.55 Uhr: Fan-Aufruf zum letzten Hannover-Heimspiel

Zum letzten Heimspiel der Saison setzt die aktive Fanszene von Hannover 96 auf ein einheitliches Bild im heimischen Wohnzimmer. Vor der letzten Partie gegen den 1. FC Nürnberg wurde dazu aufgerufen, unabhängig vom Kleidungsstück möglichst vollständig in Rot zu erscheinen. "Egal, ob rotes Trikot, rotes T-Shirt oder sonstiges rotes Kleidungsstück." Der Klub hat die Aktion zusätzlich via Social Media verbreitet.

Volles Haus! Hannovers letztes Heimspiel ist ausverkauft. © Swen Pförtner/dpa

13.30 Uhr: Keine Meister-Party beim FC Schalke 04

Der FC Schalke 04 kann im Vergleich zu der SV Elversberg, Hannover 96 und dem SC Paderborn 07 dem Saisonfinale entspannt entgegensehen. Die Königsblauen sind nämlich schon vor dem letzten Spieltag nicht mehr einzuholen, stehen als Meister sowie Aufsteiger fest. Eine große Party bleibt jedoch aus. Mehreren Medienberichten zufolge habe man sich aus Sicherheitsgründen gegen eine öffentliche Meisterfeier entschieden. Anders als noch bei der Bundesliga-Rückkehr vor vier Jahren sei diesmal keine XXL-Feier auf einem Truck mit Spielern und Trophäe vor der Arena vorgesehen. Stattdessen solle im Stadion mit den eigenen Fans gefeiert werden.

Es wurde aber auch Zeit! Für die S04-Fans geht es wieder zurück in die Bundesliga. © Bernd Thissen/dpa

13.05 Uhr: Wolfsburg-Trainer Hecking ohne Wunschgegner

Der VfL Wolfsburg steht als 16. der Bundesliga in der Relegation, offen ist jedoch noch, gegen wen es geht. Einen Wunschgegner gibt es aus Sicht der Wölfe nicht. "Wir brauchen gar nicht zu gucken, wer der Gegner wird. Ich glaube, dass alle drei richtig gute Qualität haben, die da in der Verlosung sind", sagte VfL-Chefcoach Dieter Hecking (61) nach dem 3:1-Auswärtserfolg beim FC St. Pauli. "Das werden keine leichten Spiele. Wir müssen zweimal brutal fokussiert sein in unserer Spielanlage. Und wenn uns das gelingt, dann haben wir vielleicht die Möglichkeit, die Liga zu halten", fügte der 61-Jährige zudem hinzu.

12.38 Uhr: Hier läuft das Zweitliga-Finale live im TV

Wie schon am Vortag beim Bundesliga-Showdown ist auch heute Live-Fußball ausschließlich hinter der Bezahlschranke zu sehen. Der kostenpflichtige Streaminganbieter Sky überträgt alle neun Einzelspiele sowie die XXL-Konferenz. Doch kein Grund, den Kopf jetzt hängen zu lassen, denn auch hier in unserem großen Aufstiegs-Liveticker verpasst ihr nichts und bleibt ganz nah am Geschehen. Wir wünschen viel Spaß!

Heute läuft die Zweitliga-Spieltagskonferenz nur bei Sky. © Harry Langer/dpa

12.13 Uhr: SV Elversberg auf Pole Position

Die aussichtsreichste Position im Rennen um den Bundesliga-Aufstieg hat aktuell der Zweitplatzierte SV Elversberg. Im Vorteil sind die Saarländer vor dem alles entscheidenden Showdown durch die deutlich bessere Tordifferenz (+22) gegenüber den Verfolgern Hannover 96 (+16) und dem SC Paderborn 07 (+12). Wenn beide Verfolger gewinnen, muss auch die SVE liefern, ein knapper Sieg würde dabei aber schon für den sicheren Aufstieg reichen. Damit könnte der Klub als 59. Bundesligist in die Geschichte eingehen, als kleinster Ort überhaupt im Oberhaus vertreten sein. Sollten die beiden direkten Konkurrenten jedoch Siege einfahren und die Mannschaft von Chefcoach Vincent Wagner (40) lediglich ein Remis holen oder gar verlieren, wäre logischerweise der Traum vom Aufstieg dahin.

11.52 Uhr: Wer muss in der Relegation gegen den VfL Wolfsburg ran?

Der Traum Bundesliga lebt auch bei Rang drei weiter! Über den dritten Platz führt der Weg nämlich in die Relegation gegen den Oberhaus-Sechzehnten VfL Wolfsburg. Dort wird in Hin- und Rückspiel das letzte noch übrig gebliebene Erstliga-Ticket vergeben. Heißt also: Wer sich am Ende durchsetzt, darf in der neuen Saison 2026/27 gegen die Bayern, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt & Co. spielen. Hinspiel, 21.Mai VfL Wolfsburg - 3. der 2. Liga (20.30 Uhr) Rückspiel, 25. Mai 3. der 2. Liga - VfL Wolfsburg (20.30 Uhr)

Die Wolfsburger haben sich mit einem 3:1-Sieg beim FC St. Pauli am Samstag in die Relegation gerettet. © Christian Charisius/dpa

11.30 Uhr: Hannover-Coach Titz glaubt an Aufstieg

Hannover 96 kann nach dem Bundesliga-Abstieg 2015/16 den Sprung zurück ins Oberhaus feiern, braucht dafür aber Punkte gegen den 1. FC Nürnberg sowie einen Patzer des Zweitplatzierten SV Elversberg. 96-Trainer Christian Titz (55) gab sich vor dem Heim-Duell mit den Franken dennoch zuversichtlich: "Wir können und wir wollen aufsteigen", erklärte der Chefcoach auf der Pressekonferenz vor dem großen Saisonfinale. "Weil es Finalcharakter hat, gehen Spiele oftmals in eine andere Richtung, als man es vorhersehen kann", ergänzte der 55-Jährige und glaubt deshalb an einen völlig offenen Spieltag.

Will mit Hannover 96 den Aufstieg packen: Cheftrainer Christian Titz (55). © David Inderlied/dpa

11.10 Uhr: Diese Zweitliga-Spiele steigen an diesem Sonntag

Hier sind alle neun Spiele (Anpfiff 15.30 Uhr) für Euch im Gesamtüberblick. Hannover 96 - 1. FC Nürnberg SV Darmstadt 98 - SC Paderborn 07 SV Elversberg - Preußen Münster 1. FC Magdeburg - 1. FC Kaiserslautern Arminia Bielefeld - Hertha BSC Dynamo Dresden - Holstein Kiel Karlsruher SC - VfL Bochum FC Schalke 04 - Eintracht Braunschweig SpVgg Greuther Fürth - Fortuna Düsseldorf

10.50 Uhr: Herzschlagfinale im Zweitliga-Keller

Noch enger geht es hingegen im Abstiegskampf zu, wo gleich sechs (!) Mannschaften ums nackte Überleben in der 2. Bundesliga kämpfen. Besonders heikel gestaltet sich dabei die Lage bei der SpVgg Greuther Fürth als Tabellen-17., für die nach 29 Jahren der Abstieg in die Drittklassigkeit droht. Am letzten Spieltag wartet das direkte Duell mit der ebenfalls abstiegsbedrohten Fortuna aus Düsseldorf. Nur ein Heimerfolg mit mindestens drei Toren Unterschied würde den Kleeblättern die Relegation bringen. Doch auch der 1. FC Magdeburg (Rang 12) muss weiterhin zittern, obwohl "nur" ein Punkt zum Klassenerhalt reichen würde. Dynamo Dresden wäre mit einem Sieg dagegen endgültig auf der sicheren Seite. Das SGD-Heimspiel gegen Holstein Kiel könnt Ihr übrigens hier im Liveticker mitverfolgen, bleibt damit stets auf dem Laufenden.

10.40 Uhr: Aufstiegs-Thriller um den Sprung ins Oberhaus

Heute blickt Fußball-Deutschland auf das Krimi-Finale im Aufstiegskampf der 2. Bundesliga. Mit der SV Elversberg, Hannover 96 und dem SC Paderborn 07 stehen drei Klubs im Rennen um den direkten Bundesliga-Aufstieg. Vor dem Saisonfinale steht die SVE dank der deutlichen Tordifferenz im Vergleich zu den punktgleichen Verfolgern dabei auf der Pole Position. Ein knapper Heimsieg gegen den bereits als Absteiger feststehenden Tabellenletzten SC Preußen Münster dürfte den Saarländern somit höchstwahrscheinlich schon reichen. Für den Drittplatzierten bleibt jedoch weiterhin der Weg über die Relegation offen, wo gegen den VfL Wolfsburg als 16. der Bundesliga die Chance auf den Sprung in die Beletage des deutschen Fußballs ebenfalls bestehen bleibt.

Voller Fokus: Die Elversberger können heute den Aufstieg perfekt machen. © Uwe Anspach/dpa

17. Mai, 10.30 Uhr: Letzter Zweitliga-Spieltag im TAG24-Liveticker

Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Liveticker für das große Saisonfinale der 2. Bundesliga. Wir begleiten den so herbeigesehnten Aufstiegs-Krimi, informieren Euch laufend über alles Wichtige.