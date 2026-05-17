SV Elversberg steigt in die Bundesliga auf - SC Paderborn darf weiter hoffen
Deutschland - Krönung einer Sensations-Saison: Die SV Elversberg steigt zusammen mit dem FC Schalke 04 in die 1. Bundesliga auf.
Im Aufstiegsfinale furioso am Sonntagnachmittag setzten sich die Saarländer vor heimischer Kulisse gegen den bereits abgestiegenen Tabellenletzten SC Preußen Münster klar mit 3:0 (2:0) durch und stehen damit erstmals in der Vereinsgeschichte im deutschen Fußball-Oberhaus.
Durch das souveräne 2:0 (1:0) bei SV Darmstadt 98 und das 3:3-Remis der Hannover 96 im Heim-Duell mit dem 1. FC Nürnberg bleibt dem SC Paderborn 07 hingegen der Weg in die Relegation gegen den VfL Wolfsburg, damit die Chance auf den Aufstieg.
TAG24 berichtete für Euch im Liveticker vom Zweitliga-Finish.
17.37 Uhr: Der Aufstiegs-Showdown im Überblick
Ergebnisse:
Hannover 96 - 1. FC Nürnberg 3:3 (2:1)
Torschützen: Mohamed Ali Zoma 0:1/2:2 (25. Minute/47.), Kolja Oudenne 1:1 (30.), Waniss Taibi 2:1 (45.), Luka Lochoshvili 3:2/3:3 (51./Eigentor/83.)
SV Darmstadt 98 - SC Paderborn 07 0:2 (0:1)
Torschützen: Stefano Marino 0:1 (6.), Sven Michel 0:2 (89.)
SV Elversberg - Preußen Münster 3:0 (2:0)
Torschützen: Bambase Conte 1:0 (11.), David Mokwa 2:0/3:0 (15./66.)
17.30 Uhr: SC Paderborn darf in die Relegation
Abpfiff auch in Hannover!
Die 96er kommen am Ende nicht über ein 3:3 hinaus, verpassen im Saisonfinale den Sprung in die Relegation und landen auf Platz vier.
Der SC Paderborn 07 hält sich dagegen die Chance auf den Aufstieg offen, muss jedoch in der Relegation gegen den VfL Wolfsburg antreten.
17.28 Uhr: Schluss in Darmstadt, der SCP gewinnt am Ende souverän mit 2:0.
17.26 Uhr: In Hannover läuft die Partie aber weiterhin noch.
17.25 Uhr: SV Elversberg feiert Aufstieg in die Bundesliga
Abpfiff im Heimspiel der SVE!
Und damit steht fest: Die Saarländer schaffen erstmals in ihrer Vereinsgeschichte den Sprung in die Bundesliga. Herzlichen Glückwunsch!
17.23 Uhr: Die Hannoveraner riskieren nun alles und drücken auf den Siegtreffer. Doch weiterhin steht es 3:3, zu wenig für die Niedersachsen. Der Sieg muss her, wenige Minuten bleiben.
17.20 Uhr: Mit seinem Tor macht Paderborns Michel für klare Verhältnisse. Es steht 2:0 aus Sicht des SCP. Dennoch bleibt der Blick nach Hannover gerichtet, wo sich letztendlich entscheidet, wer am Ende auf dem Relegationsplatz steht.
17.17 Uhr: Und genau das, was die 96-Fans befürchtet hatten, ist eingetreten. Durch das 3:3 steht der SCP wieder auf Rang drei, Hannover rutscht ab.
17.14 Uhr: Klose-Elf schlägt erneut zurück
Totenstille im Wohnzimmer der 96er!
Die Flanke von Yilmaz von der linken Seite landet am zweiten Pfosten, wo Lochoshvili goldrichtig steht und zum 3:3-Ausgleich trifft.
17.11 Uhr: Schlussphase läuft
Weniger als zehn Minuten sind noch zu spielen, und es bleibt spannend, ob Hannover den Vorsprung ins Ziel bringt, sich so den Relegationsplatz sichert.
17.07 Uhr: Das muss man sich mal vorstellen! Mit einem Aufstieg wäre die SVE nach der TSG 1899 Hoffenheim (rund 3400 Einwohner) die zweitkleinste Gemeinde (etwa 7500), die jemals in der Bundesliga vertreten wäre.
17.04 Uhr: Im direkten Aufstiegskampf ist die Entscheidung wohl gefallen, im Rennen um Platz drei bleibt es jedoch spannend. Sollte nämlich Hannover die Führung noch aus der Hand geben und der SC Paderborn gewinnen, würde am Ende der SCP in der Relegation auf den VfL Wolfsburg treffen.
17.01 Uhr: Beim 3:2 der Hannoveraner hat offenbar Lochoshvili noch im Getümmel den Ball berührt, sodass der Treffer als Eigentor gewertet wird.
16.57 Uhr: SV Elversberg vor Aufstieg in die Bundesliga
Das dürfte die Entscheidung sein!
2:0-Torschütze Mokwa macht das dritte Tor für die SVE, beseitigt damit letzte Zweifel am direkten Aufstieg der Saarländer.
16.53 Uhr: SCP lässt Chance auf Zwei-Tore-Führung liegen
Fast das 2:0 für den SC Paderborn!
Nach einem Foul von Lopez im SVD-Strafraum gibt es Elfmeter für den SCP, doch Bilbija scheitert und knallt den Ball nur zentral an die Latte, von wo dieser zurück ins Spiel springt.
16.48: Mit jeder weiteren Minute rückt die SV Elversberg ihrem Traum vom direkten Bundesliga-Aufstieg ein Stück näher.
16.44 Uhr: Fußball-Wahnsinn in Hannover
Jetzt brechen hier alle Dämme! Kaum haben die Nürnberger ausgeglichen, liegt Hannover doch tatsächlich wieder vorne.
Leopold bringt eine Ecke von rechts in die Box, Allgeier verlängert per Kopf in den Fünfer, wo Thordarson den Ball im Getümmel ins Tor bugsiert.
16.40 Uhr: 1. FCN meldet sich zurück
2:2 im Heim-Duell der Hannoveraner mit dem "Glubb"!
Nürnbergs Zoma dringt ohne Bedrängnis in die 96-Box ein, hat viel zu viel Raum und chippt das Leder schließlich souverän über die Linie.
16.37 Uhr: Anpfiff der zweiten Halbzeit
Weiter geht's!
Die zweite Hälfte läuft.
16.25 Uhr: Ende der ersten Hälfte
Kurz darauf ist Schluss, Pause!
Die SV Elversberg geht mit einem souveränen 2:0 in die Halbzeit, klopft damit am Oberhaus an.
Hannover 96 hingegen steht dank Taibis Treffer kurz vor der Pause auf Rang drei.
Der SC Paderborn 07 ist bis dahin der große Verlierer dieses Saisonfinals und liegt trotz gleicher Punktzahl hinter den 96ern sowie der SVE nur auf dem vierten Platz.
16.22 Uhr: Kein Strafstoß für die 96er
Der kurze VAR-Check bringt Klarheit.
Der Unparteiische nimmt den Pfiff zurück, das Spiel geht weiter.
16.18 Uhr: Elfmeter für Hannover?
Hannovers Yokota trifft im Strafraum aus kurzer Distanz Lochoshvili im Bauchbereich.
Der Schiri sieht jedoch ein Handspiel, zeigt auf den Punkt, doch die Szene wird noch vom VAR überprüft.
16.15 Uhr: Hannover 96 dreht Spiel gegen Nürnberg
Tollhaus Niedersachsenstadion!
Mit seinem Tor bringt Taibi nicht nur das heimische Wohnzimmer zum Beben, sondern hievt die 96er auch an dem SCP vorbei auf Rang drei. Die Relegation ruft!
16.10 Uhr: Die Paderborner haben im Rennen um Platz drei derzeit noch die Nase vorn, doch die Hannoveraner sind in Lauerstellung und könnten mit einem weiteren Tor vorbeiziehen.
16.06 Uhr: 15 Minuten vor der Halbzeitpause führt die SV Elversberg weiterhin mit 2:0 gegen Münster, wäre damit Stand jetzt neben dem FC Schalke 04 in der kommenden Bundesliga-Saison vertreten.
16.03 Uhr: Hannover ist wieder da
So schnell kann's gehen: Die Niedersachsen schlagen zurück, Oudenne bringt Hannover 96 wieder auf Kurs.
Ein weiterer Treffer würde damit schon genügen, um aufgrund der besseren Tordifferenz am SCP vorbeizuziehen.
15.58 Uhr: War's das für die 96er?
Die Hannover 96 entfernen sich damit weiter von den Aufstiegsrängen, der Rückstand auf die Plätze drei und zwei beträgt inzwischen vier Punkte.
Für den SCP sieht es dagegen nach der sicheren Relegation aus. Nur ein Torfeuerwerk mit einem Dutzend Treffern könnte noch eine Veränderung bringen, denn dann wäre sogar der Sprung an der SVE vorbei und der direkte Aufstieg möglich.
15.55 Uhr: "Glubb"-Schocker für Hannover 96
Tor im Niedersachsenstadion!
Vor dem Strafraum kommt Zoma zum Abschluss, zieht ab und trifft zur 1:0-Führung der Nürnberger.
15.51 Uhr: SV Elversberg klopft an der Bundesliga an
Mit diesem Tor rückt der große Traum für den SV Elversberg ein ganzes Stück näher.
Trotz der Führung der Paderborner im Auswärts-Duell beim SVD steht man nämlich weiterhin auf Rang zwei der Tabelle.
15.47 Uhr: Elversberg trifft erneut
Tor Nummer zwei für den SVE!
Im Strafraum versucht Mokwa ein flaches Zuspiel von Rohr direkt zu verwerten, trifft den Ball jedoch nicht richtig und hat dabei aber Glück, dass dieser am Ende bei Mokwa landet, der nur noch einschieben muss.
15.44 Uhr: Conte trifft für den SVE
Da ist die Führung aus Sicht der Hausherren!
Im Strafraum findet Poreba eine Lücke, spielt auf Zimmerschied, der den Ball dann scharf in die Mitte bringt, wo Conte einläuft und die Kugel im Grätschen über die Linie drückt.
15.41 Uhr: SCP klettert vorerst auf 2. Platz
Durch diesen Treffer klettern die Paderborner vorerst auf Rang zwei, wären damit sicher aufgestiegen.
Allerdings bleiben noch über 80 Minuten auf der Uhr, zudem reicht dem SV Elversberg ja außerdem "nur" ein knapper Sieg, um sich den zweiten Platz wieder zurückzuholen.
15.38 Uhr: Mariano bringt den SC Paderborn in Führung
Tor für den SCP!
Nach einem tollen Steilpass von Hansen taucht Marino im Strafraum auf, lässt Vukotic stehen und schließt aus wenigen Metern sicher ins rechte Eck ab. Eiskalt!
15.34 Uhr: Blitz-Verwarnung in Hannover
Ein Treffer ist in diesem Aufstiegs-Showdown noch nicht gefallen, die erste Gelbe Karte allerdings schon.
Nach nur zwei Minuten sieht Hannovers Tomiak die Gelbe Karte für ein zu spät geführtes Einsteigen gegen Zoma.
15.31 Uhr: Vorhang auf! Beginn der ersten Hälfte
Los geht's!
Der 34. Spieltag ist eröffnet, die Partien sind angepfiffen.
15.28 Uhr: Die Teams laufen bereits ein, machen sich startklar.
15.25 Uhr: Wer komplettiert neben dem S04 das direkte Aufstiegsduo: Hannover 96, die SV Elversberg oder der SC Paderborn 07?
15.23 Uhr: Partystimmung auf Schalke
Zur Erinnerung: Der FC Schalke 04 kann dem großen Saisonabschluss entspannt entgegenblicken, Meisterschaft und Oberhaus-Comeback stehen nämlich schon fest.
Einer XXL-Party zum Saisonabschluss steht daher nichts mehr entgegen.
15.13 Uhr: SCP-Keeper Seimen im Sky-Interview
Vor dem Auswärtsspiel gegen den SV Darmstadt 98 hat sich Paderborns Schlussmann Seimen kurz Zeit für ein Mini-Interview genommen, sprach am Sky-Mikrofon unter anderem über ...
... das bevorstehende Match: "Wir haben uns einiges vorgenommen. In erster Linie geht es einfach darum, dass wir unser Ding durchziehen, dass wir unser Spiel gewinnen. Danach können wir natürlich auf die anderen Plätze schauen."
... den heutigen Gegner: "Klar, in diesem Stadion kann schon eine Wucht entstehen. Wir müssen einfach unser Ding durchziehen und versuchen, ihnen die Lust am Fußballspielen zu nehmen."
15.04 Uhr: Wer schafft es in die 1. Bundesliga?
Der Aufstiegskampf steuert auf ein Finale furioso am 34. und letzten Spieltag zu, denn die SV Elversberg, Hannover 96 und der SC Paderborn 07 liegen punktgleich (59 Zähler) auf den Rängen zwei bis vier.
14.52 Uhr: Hannover-Trainer Titz wechselt doppelt
Und für welche Elf hat sich Hannovers Titz entschieden?
Wegen Knieproblemen fehlt Nkili, Källman sitzt zunächst nur auf der Bank. Dafür setzt der 55-Jährige nach dem 1:1 auswärts beim VfL Bochum auf Oudenne und Taibi.
14.43 Uhr: SCP-Coach Kettemann mit einer Änderung
Paderborns Trainer Kettemann nimmt nach dem 2:2-Heimremis gegen den Karlsruher SC letzte Woche nur eine einzige Veränderung vor.
Für Bätzner rückt diesmal Müller in die Startelf.
14.33 Uhr: So startet die SV Elversberg ins letzte Zweitliga-Spiel
Etwa eine Stunde vor Spielbeginn sind die Aufstellungen der Aufstiegskandidaten bekannt gegeben worden. Zunächst blicken wir auf die Startelf des SV Elversberg.
Im Vergleich zur so bitteren 1:3-Auswärtspleite gegen Fortuna Düsseldorf am vergangenen Wochenende verändert Chefcoach Wagner seine Startelf auf zwei Positionen: Pinckert und Conte beginnen anstelle von Le Joncour und Pherai.
14.18 Uhr: Choreos, Mottoshirts, Fanmärsche
Zum letzten Spieltag zeigen sich auch die Szenen der anderen Zweitligisten besonders aktiv.
So haben die Fans von Dynamo Dresden eine Choreografie angekündigt, Paderborns Anhänger treten in Mottoshirts auf, die Elversberger machen sich derweil - wie auch Fans anderer Klubs - geschlossen im Marsch auf den Weg zum Stadion.
13.55 Uhr: Fan-Aufruf zum letzten Hannover-Heimspiel
Zum letzten Heimspiel der Saison setzt die aktive Fanszene von Hannover 96 auf ein einheitliches Bild im heimischen Wohnzimmer.
Vor der letzten Partie gegen den 1. FC Nürnberg wurde dazu aufgerufen, unabhängig vom Kleidungsstück möglichst vollständig in Rot zu erscheinen. "Egal, ob rotes Trikot, rotes T-Shirt oder sonstiges rotes Kleidungsstück."
Der Klub hat die Aktion zusätzlich via Social Media verbreitet.
13.30 Uhr: Keine Meister-Party beim FC Schalke 04
Der FC Schalke 04 kann im Vergleich zu der SV Elversberg, Hannover 96 und dem SC Paderborn 07 dem Saisonfinale entspannt entgegensehen. Die Königsblauen sind nämlich schon vor dem letzten Spieltag nicht mehr einzuholen, stehen als Meister sowie Aufsteiger fest. Eine große Party bleibt jedoch aus.
Mehreren Medienberichten zufolge habe man sich aus Sicherheitsgründen gegen eine öffentliche Meisterfeier entschieden.
Anders als noch bei der Bundesliga-Rückkehr vor vier Jahren sei diesmal keine XXL-Feier auf einem Truck mit Spielern und Trophäe vor der Arena vorgesehen. Stattdessen solle im Stadion mit den eigenen Fans gefeiert werden.
13.05 Uhr: Wolfsburg-Trainer Hecking ohne Wunschgegner
Der VfL Wolfsburg steht als 16. der Bundesliga in der Relegation, offen ist jedoch noch, gegen wen es geht. Einen Wunschgegner gibt es aus Sicht der Wölfe nicht.
"Wir brauchen gar nicht zu gucken, wer der Gegner wird. Ich glaube, dass alle drei richtig gute Qualität haben, die da in der Verlosung sind", sagte VfL-Chefcoach Dieter Hecking (61) nach dem 3:1-Auswärtserfolg beim FC St. Pauli.
"Das werden keine leichten Spiele. Wir müssen zweimal brutal fokussiert sein in unserer Spielanlage. Und wenn uns das gelingt, dann haben wir vielleicht die Möglichkeit, die Liga zu halten", fügte der 61-Jährige zudem hinzu.
12.38 Uhr: Hier läuft das Zweitliga-Finale live im TV
Wie schon am Vortag beim Bundesliga-Showdown ist auch heute Live-Fußball ausschließlich hinter der Bezahlschranke zu sehen.
Der kostenpflichtige Streaminganbieter Sky überträgt alle neun Einzelspiele sowie die XXL-Konferenz.
Doch kein Grund, den Kopf jetzt hängen zu lassen, denn auch hier in unserem großen Aufstiegs-Liveticker verpasst ihr nichts und bleibt ganz nah am Geschehen. Wir wünschen viel Spaß!
12.13 Uhr: SV Elversberg auf Pole Position
Die aussichtsreichste Position im Rennen um den Bundesliga-Aufstieg hat aktuell der Zweitplatzierte SV Elversberg.
Im Vorteil sind die Saarländer vor dem alles entscheidenden Showdown durch die deutlich bessere Tordifferenz (+22) gegenüber den Verfolgern Hannover 96 (+16) und dem SC Paderborn 07 (+12).
Wenn beide Verfolger gewinnen, muss auch die SVE liefern, ein knapper Sieg würde dabei aber schon für den sicheren Aufstieg reichen. Damit könnte der Klub als 59. Bundesligist in die Geschichte eingehen, als kleinster Ort überhaupt im Oberhaus vertreten sein.
Sollten die beiden direkten Konkurrenten jedoch Siege einfahren und die Mannschaft von Chefcoach Vincent Wagner (40) lediglich ein Remis holen oder gar verlieren, wäre logischerweise der Traum vom Aufstieg dahin.
11.52 Uhr: Wer muss in der Relegation gegen den VfL Wolfsburg ran?
Der Traum Bundesliga lebt auch bei Rang drei weiter!
Über den dritten Platz führt der Weg nämlich in die Relegation gegen den Oberhaus-Sechzehnten VfL Wolfsburg. Dort wird in Hin- und Rückspiel das letzte noch übrig gebliebene Erstliga-Ticket vergeben.
Heißt also: Wer sich am Ende durchsetzt, darf in der neuen Saison 2026/27 gegen die Bayern, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt & Co. spielen.
Hinspiel, 21.Mai
VfL Wolfsburg - 3. der 2. Liga (20.30 Uhr)
Rückspiel, 25. Mai
3. der 2. Liga - VfL Wolfsburg (20.30 Uhr)
11.30 Uhr: Hannover-Coach Titz glaubt an Aufstieg
Hannover 96 kann nach dem Bundesliga-Abstieg 2015/16 den Sprung zurück ins Oberhaus feiern, braucht dafür aber Punkte gegen den 1. FC Nürnberg sowie einen Patzer des Zweitplatzierten SV Elversberg.
96-Trainer Christian Titz (55) gab sich vor dem Heim-Duell mit den Franken dennoch zuversichtlich: "Wir können und wir wollen aufsteigen", erklärte der Chefcoach auf der Pressekonferenz vor dem großen Saisonfinale.
"Weil es Finalcharakter hat, gehen Spiele oftmals in eine andere Richtung, als man es vorhersehen kann", ergänzte der 55-Jährige und glaubt deshalb an einen völlig offenen Spieltag.
11.10 Uhr: Diese Zweitliga-Spiele steigen an diesem Sonntag
Hier sind alle neun Spiele (Anpfiff 15.30 Uhr) für Euch im Gesamtüberblick.
Hannover 96 - 1. FC Nürnberg
SV Darmstadt 98 - SC Paderborn 07
SV Elversberg - Preußen Münster
1. FC Magdeburg - 1. FC Kaiserslautern
Arminia Bielefeld - Hertha BSC
Dynamo Dresden - Holstein Kiel
Karlsruher SC - VfL Bochum
FC Schalke 04 - Eintracht Braunschweig
SpVgg Greuther Fürth - Fortuna Düsseldorf
10.50 Uhr: Herzschlagfinale im Zweitliga-Keller
Noch enger geht es hingegen im Abstiegskampf zu, wo gleich sechs (!) Mannschaften ums nackte Überleben in der 2. Bundesliga kämpfen.
Besonders heikel gestaltet sich dabei die Lage bei der SpVgg Greuther Fürth als Tabellen-17., für die nach 29 Jahren der Abstieg in die Drittklassigkeit droht.
Am letzten Spieltag wartet das direkte Duell mit der ebenfalls abstiegsbedrohten Fortuna aus Düsseldorf. Nur ein Heimerfolg mit mindestens drei Toren Unterschied würde den Kleeblättern die Relegation bringen.
Doch auch der 1. FC Magdeburg (Rang 12) muss weiterhin zittern, obwohl "nur" ein Punkt zum Klassenerhalt reichen würde. Dynamo Dresden wäre mit einem Sieg dagegen endgültig auf der sicheren Seite.
Das SGD-Heimspiel gegen Holstein Kiel könnt Ihr übrigens hier im Liveticker mitverfolgen, bleibt damit stets auf dem Laufenden.
10.40 Uhr: Aufstiegs-Thriller um den Sprung ins Oberhaus
Heute blickt Fußball-Deutschland auf das Krimi-Finale im Aufstiegskampf der 2. Bundesliga.
Mit der SV Elversberg, Hannover 96 und dem SC Paderborn 07 stehen drei Klubs im Rennen um den direkten Bundesliga-Aufstieg. Vor dem Saisonfinale steht die SVE dank der deutlichen Tordifferenz im Vergleich zu den punktgleichen Verfolgern dabei auf der Pole Position.
Ein knapper Heimsieg gegen den bereits als Absteiger feststehenden Tabellenletzten SC Preußen Münster dürfte den Saarländern somit höchstwahrscheinlich schon reichen.
Für den Drittplatzierten bleibt jedoch weiterhin der Weg über die Relegation offen, wo gegen den VfL Wolfsburg als 16. der Bundesliga die Chance auf den Sprung in die Beletage des deutschen Fußballs ebenfalls bestehen bleibt.
17. Mai, 10.30 Uhr: Letzter Zweitliga-Spieltag im TAG24-Liveticker
Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Liveticker für das große Saisonfinale der 2. Bundesliga.
Wir begleiten den so herbeigesehnten Aufstiegs-Krimi, informieren Euch laufend über alles Wichtige.
Titelfoto: Uwe Anspach/dpa