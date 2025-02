Freifahrschein ins CL-Achtelfinale: BVB-Gegner leistet kaum Gegenwehr!

Dortmund - Sporting Lissabon rollte den roten Teppich aus, der BVB flanierte am Mittwochabend entspannt darüber: Mit einem 0:0-Remis haben die Schwarz-Gelben den 3:0-Vorsprung aus dem Hinspiel in Ziel gebracht und stehen nun im Achtelfinale der Champions League. Die Gegenwehr beim portugiesischen Gegner hielt sich aber auch in Grenzen.