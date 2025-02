Erster Sieg unter Kovac! BVB ballert sich in Lissabon den Frust von der Seele

Der BVB ballert sich in der Champions League beim 3:0-Sieg bei Sporting Lissabon den Frust von der Seele und sorgt für ersten Dreier unter Niko Kovač.

Von Tina Hofmann

Lissabon - Vor dem Hinspiel in der Play-off-Runde der Champions League hatte BVB-Trainer Niko Kovač noch gehofft, Sporting Lissabon würde sein Augenmerk so sehr auf Top-Stürmer Serhou Guirassy legen, dass Raum für seine Nebenspieler entstehen könnte. Am Ende besorgte der Stürmer aber doch selbst ein Tor und legte dann auch noch einen Treffer auf.

Serhou Guirassy (r.) leitete mit seinem Treffer zum 1:0 den Torreigen ein. © Federico Gambarini/dpa Mit dem 3:0 (0:0)-Sieg schaffte sich der BVB nicht nur eine nahezu perfekte Ausgangsposition für das Rückspiel am kommenden Mittwoch im Signal-Iduna-Park. Es war auch der erste Sieg unter Kovac, seit er das Amt von Vorgänger Nuri Şahin übernommen hat. Die Chancen auf den Einzug ins Achtelfinale der Königsklasse stehen damit gut. In der 60. Minute traf Guirassy mit einem überlegten Kopfball zum Sieg und eröffnete damit den Torreigen. Nach einer herrlich präzisen Flanke durch Julian Brandt von der rechten Seite setzte sich der 1,87 Meter große Nationalspieler Guineas am zweiten Pfosten ab, stieg hoch zum Kopfball und setzte das Leder genau entgegen der Laufrichtung von Torhüter Rui Silva. Es war sein zehntes Tor in der neunten Partie der Königsklasse. Keine acht Minuten später stand Guirassy erneut im Mittelpunkt des Geschehens. Dieses Mal besorgte er die Vorlage, indem er ebenfalls von der rechten Seite in den Sechzehner passte und dort Nationalspieler Pascal Groß fand, der zum ersten Mal überhaupt seit seinem Wechsel im Sommer für den BVB zum 2:0 einnetzte. Borussia Dortmund Trainer-Hammer in Dortmund? BVB trifft sich mit Ralf Rangnick "Es war schon wichtig. Wir würden gern öfters gut spielen, aber heute hat man uns in der ersten Hälfte angemerkt, dass wir nicht vor Selbstvertrauen strotzen, aber wir haben eine ordentliche zweite Halbzeit gespielt. Nur Siege geben uns Selbstvertrauen und heute gehe ich mit einem guten Gefühl vom Platz", sagte der Torschütze nach der Partie bei Amazon Prime Video.

In der zweiten Halbzeit dreht der BVB auf und sorgt für den ersten Sieg unter Niko Kovač