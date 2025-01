Champions League live: BVB-Coach Nuri Sahin verspürt "gar keinen Druck"

Wie läuft es am Dienstag für die deutschen Teams? Vor allem BVB-Coach Nuri Sahin (36, M.) steht im Blickpunkt. © Bildmontage: OSCAR DEL POZO / AFP, Thomas KIENZLE / AFP, Federico Gambarini/dpa

Nach nur einem Sieg aus den letzten sieben Bundesliga-Partien und zuletzt drei Niederlagen am Stück steht BVB-Coach Nuri Sahin (36) mit dem Rücken zur Wand.

Zwar läuft es für Borussia Dortmund in der Königsklasse gar nicht so verkehrt, doch der Auswärtsauftritt am heutigen Dienstag ab 21 Uhr beim FC Bologna könnte für den Übungsleiter trotzdem schnell zum letzten Sargnagel werden.

Derweil geht es für den VfB Stuttgart in Bratislava um die sportliche Wurst. Ein Sieg ist womöglich Pflicht, wenn sich das Team von Sebastian Hoeneß (42) eine Chance auf die Playoffs wahren will.

Bayer Leverkusen befindet sich dafür bereits in einer hervorragenden Ausgangslage und kann das Gastspiel bei Atlético Madrid also genießen. In unserem Liveticker bleibt ihr am Ball!