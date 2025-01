Champions League: BVB und Bayer vergeigen nach Führung, Barca-Wahnsinn in Halbzeit zwei!

Fortsetzung des Artikels laden

18.45 Uhr: AS Monaco gegen Aston Villa, Sturm Graz gastiert in Bergamo

Königsklassen-Fußball auf zwei Schauplätzen, der 7. Champions-League-Spieltag ist eröffnet! AS Monaco empfängt im Stade Louis II den Bayern-Bezwinger und Premier-League-Klub Aston Villa. Zeitgleich gastiert Österreichs amtierenden Meister Sturm Graz im Norden Italiens bei Europa-League-Titelträger Atalanta Bergamo.

18.26 Uhr: Wer zeigt die Champions League heute?

Wie jeden Spieltag laufen die meisten Partien bei DAZN im Unlimited-Abo, entweder als Einzeloption oder in der Konferenz. So auch die Duelle von Bayer Leverkusen und vom VfB Stuttgart. Fans von Borussia Dortmund brauchen am Dienstagabend allerdings Amazon Prime Video. Der Streamingdienst des Online-Versandhändlers übertragt die Partie zwischen dem BVB und dem FC Bologna exklusiv.

DAZN zeigt am Dienstag alle CL-Spiele bis auf die Partie des BVB. © RONNY HARTMANN / AFP

17.17 Uhr: Nuri Sahin spürt "gar keinen Druck"

Auf der abschließenden Pressekonferenz erklärte Nuri Sahin, dass er trotz der angespannten Lage mit einer gewissen Lockerheit in das heute Spiel gegen Bologna gehe. "Natürlich macht die Situation etwas mit jedem Einzelnen von uns, aber ich verspüre gar keinen Druck", so der 36-Jährige. "Es ist nicht so, dass ich mich jetzt in die Ecke lege. "Mir geht es gut. Ich freue mich echt auf das Spiel morgen und bin zuversichtlich, dass wir die drei Punkte mitnehmen."

Bei einer weiteren Pleite muss sich BVB-Coach Nuri Sahin wohl warm anziehen. © Federico Gambarini/dpa

17.11 Uhr: Bayer Leverkusen kann auf Platz zwei springen

Als derzeit bester deutscher CL-Teilnehmer geht Bayer Leverkusen in den vorletzten Vorrunden-Spieltag. Die Werkself steht mit 13 Zählern auf dem vierten Platz, kann bei einem Sieg gegen Atlético sogar vorbei an Arsenal und Barça auf Rang zwei hüpfen. Der Klub aus der spanischen Hauptstadt hat allerdings nur einen Punkt weniger auf dem Konto, es wartet also ein echtes Spitzenduell auf den Deutschen Meister.

16.31 Uhr: Ausschreitungen vor Champions-League-Duell in Belgrad

Vor rund zwei Monaten hatten Stuttgart-Anhänger bei der Reise nach Belgrad bereits unliebsame Bekanntschaft mit den Fans von Roter Stern gemacht, nun erwischte es die Anhänger der PSV Eindhoven. Die ganze Story lest Ihr unter: "Fan-Schlägerei vor Champions-League-Duell! Gruppen prügeln im Stadtzentrum aufeinander ein".

16.25 Uhr: Holt sich der BVB in der Champions League neues Selbstvertrauen?

Die Borussia aus Dortmund könnte eigentlich ziemlich entspannt nach Bologna reisen, immerhin ist man als Tabellenneunter auf besten Weg in die Playoffs. Sogar die Top-Acht und damit die direkte Quali fürs Achtelfinale sind drin. Zudem holten die Norditaliener noch keinen einzigen CL-Sieg, lediglich zwei Unentschieden und ebenso viele Pünktchen bei vier Niederlagen sprangen bislang heraus. Wäre da nicht die Bundesliga. In heimischen Gefilden stapft der BVB aktuell durch ein tiefes Formtal mit einem Erfolg aus sieben Partien und zum Teil unterirdischen Auftritten zuletzt in Kiel und Frankfurt. Die Nachfolger von Nuri Sahin (36) scheinen bereits Schlange zu stehen, während der Ex-Profi seinen Job trotz aller Vertrauens-Floskeln von Kehl und Ricken wohl nur mit Siegen retten kann.

15.30 Uhr: Ausgangslage für den VfB Stuttgart

Der VfB Stuttgart steht aktuell mit sieben Zählern auf dem 26. Platz der CL-Tabelle, einen Punkt hinter den letzten drei Playoff-Rängen, die Man City, Eindhoven und Zagreb belegen, und punktgleich mit PSG auf Platz 25. Sollte es ganz unglücklich laufen, könnten die Schwaben bei einer Niederlage bereits ausscheiden - definitiv wird es ohne einen Dreier schwer. Die Aufgabe in Bratislava weckt jedoch böse Erinnerungen an den Belgrad-Trip. Slovan ist einer von lediglich noch drei punktlosen Teilnehmern, hat alle sechs Spiele verloren und ist damit natürlich schon fix raus. Stuttgart reist also wie gegen Roter Stern als klarer Favorit an, kam dort allerdings Ende November mit 1:5 mächtig unter die Räder.

Der VfB Stuttgart muss in Bratislava besser austreten als in Belgrad Ende vergangenen Jahres. © Marijan Murat/dpa

21. Januar, 14.55 Uhr: Diese Begegnungen stehen heute an