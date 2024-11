Champions League live: Gittens-Traumtor bricht den Bann, Sorge um Brandt!

Champions League im Liveticker! Am heutigen Mittwochabend steigen der VfB Stuttgart und Borussia Dortmund ins Geschehen ein.

Von Ivan Simovic, Florian Mentele

Deutschland - Neun Spiele, 40 Tore! Der Auftakt in den fünften Spieltag der Champions-League am Dienstagabend hätte spektakulärer nicht sein können. Geht das Trefferfest am heutigen Mittwoch weiter?

Champions League, 5. Spieltag: Dinamo Zagreb - Borussia Dortmund 0:1 Torschütze: Jamie Gittens 0:1 (41.) AS Monaco - Benfica Lissabon 1:1 Torschützen: Eliesse Ben Seghir 1:0 (13.), Vangelis Pavlidis 1:1 (48.) Astin Villa - Juventus Turin 0:0 Celtic Glasgow - FC Brügge 0:1 Torschütze: Cameron Carter-Vickers 0:1 (Eigentor, 26.) FC Bologna - OSC Lille 0:1 Torschütze: Ngal'ayel Mukau 0:1 (44.) FC Liverpool - Real Madrid 0:0 PSV Eindhoven - Schachtar Donezk 0:2 Torschützen: Danylo Sikan 0:1 (8.), Oleksandr Zubkov 0:2 (37.) In unserem großen Liveticker zur Königsklasse bleibt Ihr am Ball!

22.03 Uhr: Tütet der BVB den vierten Champions-League-Sieg ein?

Der Ball rollt wieder in Zagreb! Julian Brandt bleibt allerdings wie erwartet in der Kabine, für ihn kommt Ryerson. Pascal Groß rückt dafür ins Mittelfeld.

21.47 Uhr: BVB geht mit knapper Führung in die Pause

Kurz darauf ertönt der Halbzeitpfiff, die Borussia nimmt da 1:0 mit in die Kabine. Ein früheres Tor blieb dem BVB trotz des rasanten Starts noch verwehrt, doch die Sahin-Elf behielt insgesamt die Oberhand und belohnte sich schließlich in Person von Jamie Gittens kurz vor der Pause. Stand jetzt eine Partie der Marke Arbeitssieg, doch die Dortmunder müssen auf der Hut bleiben, denn Dinamo hat seine Konter-Qualitäten schon angedeutet.

21.46 Uhr: Julian Brandt muss verletzt runter!

Kurz nach dem Treffer setzt es für den BVB gleich schlechte Neuigkeiten: Kapitän Julian Brandt muss zur Pause wohl verletzt raus. Der Spielmacher wird draußen behandelt, die Binde hat er schon weitergereicht.

21.41 Uhr: Jamie Gittens bringt den BVB in Front!

TOOOOR für die Borussia, Dortmund führt mit 1:0! Ausgerechnet in der wohl schwächsten Phase kommt der BVB hier zum Torerfolg! In einer Umschaltsituation kann Gittens auf der linken Seite Tempo aufnehmen, in die Mitte ziehen - und anschließend wunderschön ins lange Eck schlenzen. Die Führung geht insgesamt natürlich trotzdem völlig in Ordnung, der Zeitpunkt kurz vor der pause dürfte Sahin gefallen.

Jamie Gittens (2.v.r.) freut sich mit Felix Nmecha (r.) und Donyell Malen über seinen Treffer. © Damir SENCAR / AFP

21.40 Uhr: BVB nimmt Fuß vom Gaspedal

Das hohe Tempo aus der Anfangsphase hat nachgelassen, die Angriffe der Dortmunder wirken aktuell nicht mehr so zielstrebig. Daher haben die Hausherren gerade wenig Probleme, die zaghaften Anläufe abzuwehren. Auch auf den anderen Plätzen herrscht derweil in Durchgang eins noch kein Vollgas-Fußball. Erst drei Teams haben getroffen, vier torlose Unentschieden stehen noch auf den Anzeigetafeln.

21.27 Uhr: Platz macht dem BVB Probleme

Es hat die letzten Tage stark geregnet in Zagreb, der Rasen ist rutschig. Die Spieler legen sich immer wieder auf den Hosenboden. Das kommt dem technischen anspruchsvollen Spiel der Borussen natürlich weniger entgegen, außerdem haben sich die Kroaten mit ihren Kontern mittlerweile etwas Respekt verschafft und Dortmund leicht aus dem Konzept gebracht.

Ramy Bensebaini (r.) und seine Kollegen warten in Zagreb noch auf einen Treffer. © Tom Weller/dpa

21.17 Uhr: Dinamo Zagreb parkt hinten, BVB sucht die Lücke

Die kroatischen Hausherren fahren hier einen äußerst defensiven Ansatz und igeln sich bei schwarz-gelbem Ballbesitz komplett in und um den eigenen Sechzehner ein. Dortmund lässt den Ball derweil eigentlich ziemlich flüssig laufen, findet aber noch keine Lücke in der blauen Mauer. Stattdessen gibt es aus dem Nichts die erste gute Chance für Zagreb: Ex-Mainzer Pierre-Gabriel wuchtet das Leder aus rund 18 Metern knapp drüber.

21.08 Uhr: BVB nimmt das Zepter in die Hand

In ihrem Wohlfühl-Wettbewerb legen die Borussen gleich los wie die Feuerwehr und üben großen Druck auf die kroatischen Gastgeber aus. Noch bekommen die Dinamo-Profis in den entscheidenden Momenten allerdings einen Fuß dazwischen. Wenn die Dortmunder mit so viel Elan weitermachen, ist ein deutscher Treffer aber wohl nur eine Frage der Zeit.

21 Uhr: Die Abendspiele laufen!

Der BVB will mit dem vierten Sieg in der Königsklasse einen Riesenschritt in Richtung K.o.-Runde gehen, aber auch in Liverpool wartet ein echter Leckerbissen auf die Fans. Dort empfangen die "Reds" nämlich ein verletzungsgeplagtes Real Madrid zum Spitzenspiel des Tages. Auf geht's!

20.49 Uhr: Macht es der BVB besser?

Nach der bitteren VfB-Pleite will es der BVB gleich besser machen, in Zagreb wartet allerdings eine ähnlich hitzige Atmosphäre auf die Schwarz-Gelben. BVB-Trainer Nuri Sahin vertraut dabei größtenteils den Spielern, die am Wochenende mit 4:0 gegen Freiburg gewinnen konnten. Nur Pascal Groß rückt für Julian Ryerson in die Startformation.

20.44 Uhr: Die frühen CL-Spiele des Mittwochs im Überblick

Roter Stern Belgrad - VfB Stuttgart 5:1 Torschützen: Ermedin Demirovic 0:1 (5.), Silas 1:1 (12.), Rade Krunic 2:1 (31.), Mirko Ivanic 3:1 (65.), Nemanja Radonjić 4:1/5:1 (69./88.) Sturm Graz - FC Girona 1:0 Torschütze: Mika Biereth 1:0 (59.)