Wende oder nächster Tiefpunkt? RB Leipzig muss jetzt liefern!

Marco Rose (48) auf der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Kracher gegen Inter Mailand. © Picture Point / Roger Petzsche

Mit keinem einzigen Zähler auf dem Konto nach vier Partien muss niemandem erklärt werden, wie wichtig das Match bei den Italienern werden wird.

Doch nicht nur das: Nach den Krisen-Wochen, in denen jetzt sogar Trainer Marco Rose (48) in die Kritik geraten ist, muss die Mannschaft nun liefern. Egal wie.

"Wir spielen morgen Champions League in Mailand. Wenn wir da nicht emotionalisiert sind und uns nicht darauf freuen, dann wären wir selber schuld. Wir brauchen eine Topleistung, müssen an uns glauben", so der Coach am Montagabend auf der Pressekonferenz.

Es würde jetzt nur gemeinsam gehen, um die Wende einzuläuten. Rose sehe alles "sehr differenziert, weil wir alle nicht zufrieden sind, was wir da gerade an Ergebnissen liefern und was wir teilweise auf den Platz bringen." Er wisse, dass seine Elf es besser könne und es besser machen wolle als zuletzt gezeigt.

Keiner sei aktuell glücklich, wie es läuft.