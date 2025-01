Champions League live: Schafft BVB die Wende? Sahin weiß, "wie das Geschäft hier abläuft"

Wäre da nicht die Bundesliga. In heimischen Gefilden stapft der BVB aktuell durch ein tiefes Formtal mit einem Erfolg aus sieben Partien und zum Teil unterirdischen Auftritten zuletzt in Kiel und Frankfurt. Die Nachfolger von Nuri Sahin (36) scheinen bereits Schlange zu stehen, während der Ex-Profi seinen Job trotz aller Vertrauens-Floskeln von Kehl und Ricken wohl nur mit Siegen retten kann.

Der VfB Stuttgart steht aktuell mit sieben Zählern auf dem 26. Platz der CL-Tabelle, einen Punkt hinter den letzten drei Playoff-Rängen, die Man City, Eindhoven und Zagreb belegen, und punktgleich mit PSG auf Platz 25.

Sollte es ganz unglücklich laufen, könnten die Schwaben bei einer Niederlage bereits ausscheiden - definitiv wird es ohne einen Dreier schwer.

Die Aufgabe in Bratislava weckt jedoch böse Erinnerungen an den Belgrad-Trip. Slovan ist einer von lediglich noch drei punktlosen Teilnehmern, hat alle sechs Spiele verloren und ist damit natürlich schon fix raus. Stuttgart reist also wie gegen Roter Stern als klarer Favorit an, kam dort allerdings Ende November mit 1:5 mächtig unter die Räder.