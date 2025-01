Champions League: RB Leipzig kämpft gegen Horror-Serie

Champions League im Liveticker: Für den BVB und Bayer Leverkusen endete der CL-Abend in einer Enttäuschung. Können der FC Bayern und RB Leipzig punkten?

Von Florian Mentele, Aliena Rein

Deutschland - Der Champions-League-Dienstag verlief für die deutschen Teams überwiegend enttäuschend: Nur der VfB Stuttgart konnte einen Dreier einfahren, sowohl Bayer Leverkusen als auch Borussia Dortmund verspielten eine Führung und kassierten bittere Pleiten. Die BVB-Niederlage kostete Trainer Nuri Sahin sogar den Job.

Entsprechend wollen die weiteren deutschen Teilnehmer am heutigen Mittwoch eher in die Fußstapfen des Vizemeisters treten: Für den FC Bayern geht es bei Feyenoord Rotterdam darum, sich mit einem Sieg in den Top 8 der Tabelle zu platzieren und so vor dem letzten Spieltag die direkte Achtelfinal-Qualifikation in der eigenen Hand zu haben. RB Leipzig hingegen hat die Chance aufs Weiterkommen bereits verpasst, doch nach sechs Niederlagen in sechs Spielen soll gegen Sporting Lissabon endlich der erste Sieg oder zumindest der erste Punkt für die Sachsen her. In unserem Liveticker halten wir Euch über alle Highlights vor, während und nach der Partien auf dem Laufenden.

18.55 Uhr: Ausgewogene erste Minuten in Leipzig

Der Beginn in Leipzig ist bisher ausgewogen: Die erste Chance des Abends gehörte Sporting, danach war mehrfach RB am Zug. Doch noch ist nichts, was auf dem Platz geschieht, zwingend. Einmal müssen die Anhänger der Sachsen aber kurz die Luft anhalten: Einen langen Ball in den Lauf eines Lissabon-Profis sieht Vandevoordt kommen, rennt aus dem Strafraum und köpft den Ball weg. Das war gar nicht mal mehr so viel Platz.

18.45 Uhr: Los geht es in Leipzig und Donezk!

Die ersten Partien des Champions-League-Abends laufen!

18.40 Uhr: Diese Partien starten in wenigen Minuten

In wenigen Minuten geht es los mit dem Champions-League-Mittwoch! Werfen wir noch einmal einen Blick auf die ersten Partien des Tages um 18.45 Uhr: RB Leipzig - Sporting Lissabon Schachtar Donezk - Stade Brest

18.35 Uhr: Viktor Gyökeres bei Sporting Lissabon nur auf der Bank

Glück für RB Leipzig: Bei Sporting Lissabon sitzt Top-Torschütze Viktor Gyökeres nur auf der Bank. Der Schwede schießt in dieser Saison alles in Grund und Boden, erzielte in der Liga bereits 22 Tore in 18 Spielen, in der Champions League sind es bisher fünf Tore in sechs Spielen.

18.20 Uhr: Marco Rose wechselt Startelf auf sechs Positionen

Die Startelf von RB Leipzig ist da - und im Vergleich zum 3:3 gegen Bochum tauscht Marco Rose seine Elf auf satten sechs Positionen. Gulacsi, Klostermann, Vermeeren, Kampl und Nusa sitzen auf der Bank, Baku ist nicht für die Champions League gemeldet und deshalb nicht im Kader. Für die sechs Profis starten Vandevoordt, Geertuida, Bitshiabu, Haidara, Sesko und Openda.

Xavi Simons ist einer von nur fünf Spielern, die in der Startelf von Marco Rose verbleiben. © Jan Woitas/dpa

16.45 Uhr: Das ist die Ausgangslage für den FC Bayern

Für den FC Bayern geht es heute auswärts zur Sache, der deutsche Rekordmeister muss in den Niederlanden bei Feyenoord Rotterdam antreten. Im Falle eines Sieges winkt dem FCB gar der Sprung auf Platz drei: Sollten alle Konkurrenten für die Münchner spielen, macht das Team von Vincent Kompany satte neun Plätze gut und hat den direkten Einzug ins Achtelfinale weiter in der eigenen Hand. Im umgedrehten Fall droht der Absturz bis auf Platz 15, dann würde auch der heutige Gegner Feyenoord an den Bayern vorbeiziehen.

In Rotterdam kann der FC Bayern trotz des Fehlstarts in die diesjährige Champions-League-Saison auf Platz drei springen. © Sven Hoppe/dpa

16.05 Uhr: Sporting Lissabon für RB Leipzig die nächste CL-Herausforderung

Für die Fans, die doch den Weg ins Stadion finden, dürfte sich in der Leipziger Red Bull Arena ein heißer Kampf bieten: Denn während es für die Gastgeber um die Ehre geht, kämpft Sporting mit aktuell zehn Punkten noch um den Einzug in die Play-offs. Der portugiesische Meister ist dabei alles andere als Laufkundschaft: Lissabon gewann in dieser Champions-League-Saison unter anderem bereits klar mit 4:1 gegen Manchester City Auch im Fall einer Niederlage muss RB-Coach Marco Rose im Gegensatz zu seinem BVB-Kollegen Sahin aber nicht um seinen Job bangen: Erst vor wenigen Tagen sprach Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer dem 48-Jährigen quasi eine Jobgarantie aus.

Marco Rose bleibt auch im Falle der nächsten Champions-League-Niederlage RB-Coach. © David Inderlied/dpa

15.30 Uhr: RB Leipzig spielt heute vor nur wenigen Fans

Für RB Leipzig kann man die Ausgangslage vor dem siebten Spieltag schnell zusammenfassen: 0 Punkte, 6:13 Tore, nur deshalb auf Platz 34 von 36, weil zwei Teams eine noch schlechtere Bilanz aufweisen können. Deshalb geht es für die Leipziger gegen Sporting Lissabon nur noch darum, Schadensbegrenzung zu betreiben - das allerdings vor einem halbleeren Stadion! Denn zahlreiche RB-Fans kauften ihre Tickets in einem Champions-League-Paket, wollten allerdings nur die Top-Spiele gegen Juventus Turin und den FC Liverpool sehen - inzwischen stehen also mehrere Tausend Tickets auf dem Zweitmarkt zur Verfügung, die Plätze werden wohl leer blieben. Allerdings muss auch Sporting Lissabon auf Unterstützung von den Rängen verzichten, denn die portugiesischen Fans wurden von der UEFA mit einer Sperre belegt, nachdem sie im Dezember mit Pyrotechnik einen Ordner schwer verletzt hatten. Entsprechend bleibt der gesamte Auswärtsblock heute gesperrt.

Am heutigen Mittwochabend werden viele Plätze in der Red Bull Arena nicht besetzt sein. © ODD ANDERSEN / AFP

14.45 Uhr: Die Spiele des Champions-League-Mittwochs im Überblick

Auch am heutigen Mittwoch stehen wieder neun spannende Duelle auf dem Programm, insgesamt sind zwei deutsche Teams im Einsatz. Die Champions-League-Partien am Mittwoch im Überblick: 18.45 Uhr: RB Leipzig - Sporting Lissabon Schachtar Donezk - Stade Brest 21 Uhr: Feyenoord Rotterdam - FC Bayern München Paris St. Germain - Manchester City Real Madrid - RB Salzburg AC Mailand - FC Girona FC Arsenal - Dinamo Zagreb Celtic Glasgow - Young Boys Bern Sparta Prag - Inter Mailand

22. Januar, 14.15 Uhr: Peinlich-Pleite gegen Bologna hat bei Borussia Dortmund Konsequenzen

Die bittere BVB-Niederlage in Bologna hatte noch in der Nacht Folgen für Cheftrainer Nuri Sahin: Nach gerade einmal sieben Monaten musste der 36-Jährige schon wieder die Koffer packen. Alle Details zur Entlassung findet Ihr hier: "Das war's! BVB feuert Trainer Nuri Şahin in der Nacht nach der Bologna-Blamage".

Der Auftritt gegen Bologna war der letzte für Nuri Sahin als BVB-Coach. © Emanuele Pennacchio/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

21. Januar, 23.04 Uhr: Die Ergebnisse vom Dienstagabend in der Übersicht

AS Monaco - Aston Villa 1:0 Torschütze: Wilfried Singo 1:0 (8. Spielminute) Atalanta Bergamo - Sturm Graz 5:0 Torschütze: Mateo Retegui 1:0 (12.), Mario Pasalic 2:0 (58.), Charles De Ketelaere 3:0 (63.), Ademola Lookman 4:0 (90.), Marco Brescianini 5:0 (90.+5) Atlético Madrid - Bayer Leverkusen 2:1 Torschützen: Piero Hincapie 0:1 (45.+1), Julian Alvarez 1:1/2:1 (52./90.) Rote Karte: Pablo Barrios (grobes Foul, 23.) Gelb-Rot: Piero Hincapie (76.) Benfica Lissabon - FC Barcelona 4:5 Torschützen: Evangelos Pavlidis 1:0/2:1/3:1 (2./22.(Elfmeter, 30.), Robert Lewandowski 1:1/4:3 (13./77.), Raphinha 3:2/4:5 (65./90.+6), Ronald Araujo 4:2 (Eigentor, 68.), Eric Garcia 4:4 (87.) FC Bologna - Borussia Dortmund 2:1 Torschütze: Serhou Guirassy 0:1 (Elfmeter, 15.), Thijs Dallinga 1:1 (71.), Samuel Iling-Junior 2:1 (72.) FC Brügge - Juventus Turin 0:0 FC Liverpool - OSC Lille 2:1 Torschützen: Mohamed Salah 1:0 (34.), Jonathan David 1:1 (62.), Harvey Elliott 2:1 (68.) Gelb-Rot: Aissa Mandi (59.) Roter Stern Belgrad - PSV Eindhoven 2:3 Torschützen: Luuk de Jong 0:1/0:2 (17./24.), Ryan Flamingo 0:3 (43.), Cherif Ndiaye 1:3 (71.), Nasser Djiga 2:3 (77.) Rote Karte: Ryan Flamingo (Notbremse, 51.) Slovan Bratislava - VfB Stuttgart 1:3 Torschütze: Jamie Leweling 0:1/0:2 (11./36.), Idjessi Metsoko 1:2 (85.), Fabian Rieder 1:3 (87.)

Den BVB-Kickern stand die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. © ALBERTO PIZZOLI / AFP

22.59 Uhr: FC Barcelona gewinnt irre Partie in Lissabon

Derweil konnte der FC Barcelona ein völlig wildes Duell gegen Benfica Lissabon nach 1:3- und 2:4-Rückstand spät drehen und noch mit 5:4 durch einen Raphinha-Treffer in der sechsten Minute der Nachspielzeit gewinnen. Dem Brasilianer gelang sowie Robert Lewandowski ein Doppelpack, bei Benfica traf der griechische Stürmer Pavlidis sogar dreifach.