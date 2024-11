Champions League live: So starten die deutschen Klubs heute!

Borussia Dortmund, RB Leipzig und Bayer 04 Leverkusen wollen am 4. Spieltag der Champions League zurück auf die Siegerstraße.

Von Florian Mentele

Deutschland - Der 4. Spieltag der Champions League hält am Dienstagabend (ab 21 Uhr) gleich drei Partien mit deutscher Beteiligung bereit. RB Leipzig, Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen wollen dabei zurück auf die Siegerstraße.

Denn vor zwei Wochen musste das Bundesliga-Trio geschlossen Rückschläge verkraften. Die Werkself war dem Dreier in Brest (1:1) noch am nächsten, hat aber heute mit dem FC Liverpool einen echten Brocken vor der Brust. Die "Reds" bezwangen am vergangenen Spieltag bereits die Leipziger (0:1), die nun bei Celtic Glasgow zurückschlagen wollen. Der BVB empfängt nach der turbulenten 2:5-Pleite gegen Real Madrid mit Sturm Graz den vermeintlich leichtesten Gegner. In unserem großen Liveticker zur Königsklasse bleibt Ihr am Ball!

20.39 Uhr: Die frühen Spiele im Überblick

Abpfiff in Eindhoven und Bratislava! So haben die Teams in den frühen Abendspielen des Dienstags gespielt: PSV Eindhoven - FC Girona 4:0 Torschützen: Ryan Flamingo 1:0 (16.), Malik Tillman 2:0 (33.), Johan Bakayoko 3:0 (83.), Ladislav Krejci 4:0 (Eigentor, 89.). Slovan Bratislava - Dinamo Zagreb 1:4 Torschützen: David Strelec 1:0 (5.), Dario Spikic 1:1 (10.), Petar Sucic 1:2 (30.), Sandro Kulenovic 1:3/1:4 (54./72.).

19.58 Uhr: Dieses Team schickt Xabi Alonso ins Spitzenspiel gegen Liverpool

Der Deutsche Meister kann im Vergleich zu den anderen Bundesliga-Vertretern heute größtenteils aus dem Vollen schöpfen. Im Vergleich zum torlosen Remis gegen Stuttgart tauscht Alonso zweifach: Aleix Garcia und Exequiel Palacios starten für Mukiele und Andrich.

19.55 Uhr: Holt RB Leipzig mit dieser Elf den ersten CL-Sieg?

Auch Marco Rose muss mit Lukeba, Schlager, Xavi und David Raum weiterhin auf mehrere Leistungsträger verzichten und wechselt im Vergleich zur Pleite gegen den BVB zweimal. Kevin Kampl und Bitshiabu rücken ins Team, dafür nehmen Vermeeren und Klostermann zunächst auf der Bank Platz.

19.49 Uhr. So startet der BVB gegen Sturm Graz

Die Startformationen der deutschen Klubs trudeln langsam ein, den Anfang macht Borussia Dortmund. Trotz zahlreicher Verletzung kann Trainer Nuri Sahin eine schlagkräftige Truppe auf den Rasen schicken, dahinter wird es lediglich mit Donyell Malen an der Seite vieler Jugendspieler aber dünn.

18.45 Uhr: Der 4. Spieltag der Champions League läuft

Der Ball rollt in der Königsklasse! Am frühen Abend ist zunächst der spanische Vertreter FC Girona bei der PSV Eindhoven gefordert, zeitgleich tritt Dinamo Zagreb in der Slowakei bei Slovan Bratislava an.

18 Uhr: BVB plagen vor CL-Duell mit Sturm Graz weiter Verletzungsprobleme

Neben Stammtorhüter Gregor Kobel fallen weiterhin Karim Adeyemi, Julien Duranville, Gio Reyna, Julian Ryerson, Niklas Süle und Yan Couto sicher aus. Daneben wackeln auch die Einsätze von Felix Nmecha, Ramy Bensebaini und Jamie Gittens. Da einige Jugendspieler, die den schwarz-gelben Kader zuletzt in der Bundesliga auffüllten, für die Königsklasse gar nicht gemeldet sind, könnten gar Bankplätze frei bleiben, wie Nuri Sahin offenbarte. "Elf oder zwölf gesunde Profis habe ich noch", nahm es der BVB-Coach im Vorfeld mit Galgenhumor.

BVB-Trainer Nuri Sahin muss weiterhin auf zahlreiche Spieler verzichten. © INA FASSBENDER / AFP

17.15 Uhr: Marco Rose weiß, wie man gegen Celtic Glasgow gewinnt

Leipzig-Coach Marco Rose hat gegen Celtic einen klaren Plan - und bislang auch eine makellose Bilanz. Im Oktober 2022 feierte der heute 48-Jährige seinen ersten CL-Auswärtssieg mit den Roten Bullen in der Königsklasse gegen die Schotten (2:0), nur knapp eine Woche zuvor hatte er die "Bhoys" bereits in der heimischen Red Bull Arena mit 3:1 bezwungen. Auch auf der Salzburger Trainerbank konnte Rose 2018/19 zwei CL-Siege gegen Glasgow einfahren. "Wir haben aus dem Dortmund-Spiel Dinge mitgenommen, die wir besser machen wollen. Celtic ist eine spielstarke Mannschaft. Trainer Rodgers setzt auf ein 4-3-3-System, der Ablauf ist berechenbar", erklärte der RBL-Trainer seinen Plan auf der Pressekonferenz vor dem Duell.

Gutes Omen! Marco Rose möchte RB gegen seinen CL-Lieblingsgegner zum ersten Dreier auf internationaler Bühne führen. © INA FASSBENDER / AFP

16.34 Uhr: Fokus von Xabi Alonso liegt auf Bayer Leverkusen

Der Trainer des amtierenden Deutschen Meisters freut sich zwar auf das Wiedersehen mit seinem Ex-Klub, hat für Sentimentalitäten oder gar Sightseeing aber keine Zeit. "Ich kenne die Stadt genug, ich habe es genossen. Aber der Fokus lautet: Spiel, Spiel, Spiel", erklärte Alonso auf der Pressekonferenz vor dem Spitzenspiel. Respekt vor seinem ehemaligen Arbeitgeber hat er dafür aber allemal: "Liverpool ist gerade eine der besten Mannschaften Europas, wenn nicht die beste. Das wird eine große Herausforderung für uns."

Xabi Alonso trifft als Coach heute zum ersten Mal auf seinen Ex-Klub FC Liverpool. © Federico Gambarini/dpa

15.45 Uhr: Xabi Alonso trifft mit Bayer Leverkusen auf seine alte Liebe

Auf Bayer Leverkusen wartet am Dienstag nicht nur aus sportlichen Gründen ein ganz besonderes Duell. Werkself-Trainer Xabi Alonso spielte selbst fünf Jahre beim heutigen Gegner aus Liverpool, gewann mit den "Reds" 2005 nach einem der denkwürdigsten Finals überhaupt gegen die AC Mailand die Champions League und zementierte an der Anfield Road seinen Status als Pass-Zauberer und Mittelfeld-Legende. Aus der CL-Saison 2004/05 stammt auch das letzte Pflichtspiel zwischen Bayer und Liverpool. Die Engländer setzten sich im Achtelfinale mit zwei 3:1-Erfolgen durch, Alonso verpasste die Partien jedoch verletzungsbedingt. Für das Team von der Merseyside war es eine gelungene Revanche, denn drei Jahre zuvor kegelte die Werkself den Premier-League-Giganten im Viertelfinale aus dem Wettbewerb und unterlag darauf erst im Finale Real Madrid. Als Trainer trifft Alonso übrigens erstmals auf seinen Ex-Klub, der aktuell das englische Oberhaus souverän anführt und zudem mit drei Siegen gegen Milan (3:1), Bologna (2:0) und Leipzig (1:0) in die Königsklasse startete. Leverkusen musste nach zwei Erfolgen gegen Feyenoord (4:0) und Milan (1:0) zuletzt einen Mini-Rückschlag bei Stade Brest (1:1) hinnehmen.

15.25 Uhr: RB Leipzig hofft auf den ersten Punkt in der Champions League

Auch Dortmunds letzter Gegner ist heute Abend zum Siegen verdammt. Zwar war die Pleite gegen den BVB die erste Saisonniederlage für RB Leipzig in der Bundesliga, doch international setzte es davon schon drei Stück. Der Tabellenzweite des deutschen Oberhauses startete denkbar bitter in die Königsklasse, bekam es bislang allerdings auch stets mit Spitzenteams zu tun. Zum Auftakt kassierte RBL eine späte 1:2-Pleite bei Atlético Madrid, ähnlich unglücklich lief es anschließend gegen Juventus Turin (2:3) trotz Überzahl. Vor zwei Wochen reichte dem FC Liverpool (0:1) schließlich ein Tor von Darwin Nunez. Bei Celtic Glasgow zählen daher nur drei Punkte, doch einfach wird auch die Aufgabe nicht. Die Schotten überrannten Slovan Bratislava (5:1) zum Auftakt, gingen dann aber gegen den BVB (1:7) unter. Zuletzt erkämpfte man ein torloses Unentschieden gegen den amtierenden EL-Sieger Atalanta Bergamo. Besonders im Blickpunkt steht heute Nicholas Kühn. Der 24-jährige Flügelflitzer kickte drei Jahre in der Jugend von RB Leipzig und hat sich bei den "Bhoys" mittlerweile zu einem echten Leistungsträger gemausert.

Die Roten Bullen wollen in der Königsklasse endlich jubeln. © INA FASSBENDER / AFP

15.05 Uhr: BVB will den nächsten Schritt aus der Krise gehen

Mit einem starken 2:1-Sieg am Samstag gegen RB Leipzig hat sich die Borussia nach enttäuschenden Wochen eindrucksvoll zurückgemeldet. Nun gilt es, die Leistung auf internationaler Ebene zu bestätigen. Nach drei Bundesliga-Pleiten in fünf Spielen, einer Klatsche gegen Real nach Zwei-Tore-Führung und dem Pokal-Aus gegen den VfL Wolfsburg in der 2. Runde konnte Nuri Sahin am Wochenende endlich wieder aufatmen. Der Sieg im Top-Duell gegen RBL soll nun als Initialzündung dienen, doch dazu ist ein weiterer Dreier in der Königsklasse gegen Sturm Graz eigentlich Pflicht. Die Österreicher führen zwar die Tabelle der heimischen Bundesliga an, haben aber alle drei bisherigen Begegnungen in der CL verloren. Der BVB musste sich hingegen nur bei den Königlichen geschlagen geben, schnupperte im altehrwürdigen Santiago Bernabéu sogar lange am Triumph. Davor fuhr Dortmund bereits zwei deutliche Siege gegen den FC Brügge (3:0) und Celtic Glasgow (7:1) ein.

Für Nuri Sahin und seinen BVB ist ein Sieg gegen Graz eigentlich Pflicht. © Bernd Thissen/dpa

14.45 Uhr: DAZN oder Amazon Prime? Hier laufen die deutschen Spiele im TV!

Der Großteil der CL-Partien wird am Dienstagabend vom kostenpflichtigen Streamingdienst DAZN übertragen, darunter auch die Spiele des BVB und von RB Leipzig. Diese seht Ihr als Einzeloption oder in der Konferenz. Wer hingegen den Kracher zwischen Liverpool und Leverkusen sehen möchte, braucht noch ein Abo. Für das Spitzenduell hat sich nämlich Amazon Prime die Exklusivrechte gesichert. Die Übertragung dort beginnt 20 Uhr mit Moderator Alex Schlüter und den Experten Tabea Kemme, Chris Kramer und Matthias Sammer. Zum Anpfiff übernehmen dann die Kommentatoren Jonas Friedrich und Benedikt Höwedes.

DAZN zeigt heute zwei deutsche Spiele, Liverpool gegen Leverkusen läuft allerdings bei Amazon Prime. © GABRIEL BOUYS / AFP

14.30 Uhr: Drei deutsche Spiele am Dienstagabend in der Champions League

Hallo und herzlich willkommen zu unserem CL-Liveticker! Hier versorgen wir Euch nicht nur mit allen Treffern des 4. Spieltags, sondern auch mit den wichtigen Highlights und Randgeschichten. Die Spiele am Dienstagabend im Überblick: ab 18.45 Uhr: PSV Eindhoven - FC Girona Slovan Bratislava - Dinamo Zagreb ab 21 Uhr: Borussia Dortmund - Sturm Graz FC Liverpool - Bayer 04 Leverkusen Real Madrid - AC Mailand Celtic Glasgow - RB Leipzig Lille OSC - Juventus Turin Sporting Lissabon - Manchester City FC Bologna - AS Monaco