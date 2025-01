Champions League: Trotz CL-Fehlstart! FC Bayern winkt heute Sprung auf Platz drei

Entsprechend wollen die weiteren deutschen Teilnehmer am heutigen Mittwoch eher in die Fußstapfen des Vizemeisters treten: Für den FC Bayern geht es bei Feyenoord Rotterdam darum, sich mit einem Sieg in den Top 8 der Tabelle zu platzieren und so vor dem letzten Spieltag die direkte Achtelfinal-Qualifikation in der eigenen Hand zu haben.

RB Leipzig hingegen hat die Chance aufs Weiterkommen bereits verpasst, doch nach sechs Niederlagen in sechs Spielen soll gegen Sporting Lissabon endlich der erste Sieg oder zumindest der erste Punkt für die Sachsen her.

In unserem Liveticker halten wir Euch über alle Highlights vor, während und nach der Partien auf dem Laufenden.