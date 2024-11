Champions League live: Kracher-Duell für den FC Bayern, zwei Serienmeister unter sich

Deutschland - Es wird ernst, richtungsweisende Duelle stehen auf dem Programm! Am heutigen Dienstag sind gleich drei Teams in der UEFA Champions League gefordert.

Harry Kane (31, l.) trifft mit dem FC Bayern München auf Frankreichs Aushängeschild Paris Saint-Germain, Florian Wirtz (21) hingegen muss mit Bayer 04 Leverkusen gegen Österreichs Red Bull Salzburg ran. © Fotomontage:Christophe Ena/AP,Sven Hoppe/dpa

Zum fünften Spieltag der reformierten Fußball-Königsklasse ist RB Leipzig beim amtierenden italienischen Meister Inter Mailand gefordert, zeitgleich will der FC Bayern München im Kracher-Duell mit dem französischen Top-Klub Paris Saint-Germain den dritten Sieg in der fünften Partie einfahren.

Bayer 04 Leverkusen bekommt es derweil mit Red Bull Salzburg zu tun, will der Double-Sieger vor heimischer Kulisse an den 5:2-Heimerfolg in der Bundesliga gegen den 1. FC Heidenheim anknüpfen - und mit einem Dreier gegen die Österreicher in der Tabelle weiter nach oben klettern.

TAG24 berichtet im großen Liveticker vom 5. Spieltag der UEFA Champions League.