Zwei Platzverweise, Zwei Heimsiege: Real und Milan mit einem Bein im Halbfinale!

Mailand/Madrid - Nach dem ernüchternden Auftritt der Bayern gegen Manchester City standen am Mittwochabend zwei weitere Spitzenspiele im Viertelfinale der Champions League an. Real Madrid empfing den FC Chelsea, während die SSC Neapel bei der AC Mailand gastierte.

Karim Benzema (r.) schoss die Königlichen im ersten Durchgang in Front. © JAVIER SORIANO / AFP

Der kriselnde Tabellenelfte der Premier League ging nicht erst nach der 0:1-Pleite gegen Wolverhampton am Wochenende als klarer Außenseiter in die Begegnung bei den Königlichen, auch wenn die am Samstag gegen Villarreal ebenso eine 2:3-Niederlage einstecken mussten.



Zwar war die erwartete Verunsicherung der Truppe von Neu-Coach Frank Lampard zunächst überhaupt nicht anzumerken, doch nach 20 Minuten schlug die Ancelotti-Elf trotzdem eiskalt zu.

Blues-Keeper Kepa konnte einen Vinicius-Abschluss aus kurzer Distanz noch parieren, die Kugel prallte aber vor die Füße von Karim Benzema, der das Leder ohne Mühe zum 1:0 über die Linie drückte (21. Minute).

Der Vorsprung gab den Madrilenen in der Folge viel Sicherheit und nach dem Seitenwechsel sollte es dann noch dicker für die Westlondoner kommen, denn Ben Chilwell sah infolge einer Notbremse gegen Rodrygo die Rote Karte (59.).

In Unterzahl bemühte sich Chelsea um Schadenbegrenzung, allerdings vergeblich. Asensio baute die Führung nach einer Ecke per Flachschuss auf 2:0 aus (74.).

Immerhin blieb es dabei, trotzdem wartet an der heimischen Stamford Bridge eine Mammutaufgabe auf die Blues, während Real mit einer komfortablen Ausgangslage ins Rückspiel geht.