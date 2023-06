Nach seinem größten Triumph: Hier zeigt Haaland der Welt seine Freundin

Istanbul (Türkei) - Den größten sportlichen Erfolg hielt Super-Stürmer Erling Haaland (22) mit dem großen Henkelpott in den Händen, das emotionale private Glück in den Armen auf dem Istanbuler Rasen ebenfalls ganz fest.

Erling Haaland (22) mit seiner Freundin Isabel Haugseng Johansen (19). © Robert Michael/dpa

Nach dem Sieg im Champions-League-Finale gegen Inter Mailand (1:0) am Samstagabend durfte die ganze Welt seine Freundin sehen.

Isabel Haugseng Johansen (19) hatte ihrem Schatz erst von der Tribüne des Atatürk-Stadions aus zugejubelt. Nach der Siegerehrung stürmte sie hinunter und feierte mit ihrem Lebensgefährten.

Erst durfte sie mit Haaland den Pokal anfassen, dann wurden reichlich Küsse und Umarmungen ausgetauscht.

Bereits nach dem Gewinn der englischen Meisterschaft feierte die brünette Schönheit mit dem Ausnahme-Athleten. Der Auftritt in Manchester zog aber nicht so viel Aufmerksamkeit auf sich wie der am Samstag.

Wer ist eigentlich Isabel und seit wann sind die beiden ein Paar? Gerüchte über ihre Beziehung kamen im November 2022 auf. Da berichtete die britische Sun über die Liaison der beiden.