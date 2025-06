Deutschland gegen Portugal live: Halbzeit! Woltemade und Goretzka verpassen DFB-Führung

Das Nations-League-Halbfinale zwischen Deutschland und Portugal im Liveticker! Zieht die DFB-Elf ins Nations-League-Finale ein? Das Spiel läuft.

Von Florian Mentele

München - Schnappt sich die deutsche Nationalmannschaft erstmals den Titel in der UEFA Nations League? Dazu braucht es heute Abend einen Sieg im Halbfinale gegen Portugal.

Aktueller Spielstand: Deutschland - Portugal 0:0 In unserem Liveticker zum Nations-League-Halbfinale zwischen Deutschland und Portugal bleibt Ihr heute am Ball!

Halbzeit: Es bleibt spannend im Halbfinale der Nations League! Man merkt der DFB-Elf an, dass sie so noch nie zusammengespielt hat. Gerade das hohe Pressing und die schnellen Konter der Portugiesen bereiten der Nagelsmann-Truppe einige Probleme. Können sich die Adlerträger dann aber doch mal aus der Umklammerung lösen, wird es auch schnell gefährlich. Nick Woltemade und Leon Goretzka hatten die deutsche Führung auf dem Fuß, auf der anderen Seite sorgte vor allem Pedro Neto für viel Wirbel.

Keine Tore zur Halbzeit zwischen Deutschland und Portugal

Halbzeit: Pause in München! Ohne Tore geht es für die Mannschaften in die Kabinen der Allianz Arena.

45. Minute: Eine Minute gibt es obendrauf.

43. Minute: Guter Angriff der DFB-Elf! Über Kimmich und Sane landet der Ball auf links bei Wirtz, der kurz in die Mitte zieht und abschließt. Der Schuss ist jedoch zu unplatziert und kein Problem für Costa.

41. Minute: Wirtz foult Bruno Fernandes, der sich mit schmerzverzerrter Miene am Boden wälzt. Schiri Vincic hat kurz Kontakt mit seinen Kollegen, der DFB-Youngster kommt aber ziemlich glücklich ohne Verwarnung davon. Beim Spielmacher von Man United geht es aber auch weiter.

38. Minute: Aktuell neutralisieren sich beide Teams, wobei Deutschland alle Mühe hat, sich im Spielaufbau aus dem Pressing der Iberer zu lösen. Immer wieder müssen Kimmich, Tah und. Co. den Mann hinter sich anspielen.

Robin Koch (l.) verhindert gegen den einschussbereiten Neto (2.v.l.) Schlimmeres. © Peter Kneffel/dpa

Robin Koch rettet in allerhöchster Not

33. Minute: Dafür rettet Koch jetzt sensationell in allerhöchster Not! Mendes schickt Neto auf die Reise, der viel Wiese vor sich hat und aufs 1:0 zusteuert. Doch der Frankfurter bleibt ganz cool und packt im Zweikampf im genau richtigen Moment zu.

31. Minute: Julian Nagelsmann schimpft an der Seitenlinie wie ein Rohrspatz, der Bundestrainer ist offenbar nicht zufrieden. Vor allem aus der neu formierten Dreierkette kommen zu viele Fehlpässe. Soeben spielt Robin Koch im Aufbau direkt einem Rot-Grünen in die Beine.

29. Minute: Deutschland kann sich mal stark aus der portugiesischen Umklammerung im Pressing befreien, der letzte Pass ist dann aber etwas zu ungenau.

26. Minute: Die Portugiesen bleiben vor allem über die linke Seite sehr aktiv, finden dort immer wieder Lücken. Noch sind die DFB-Verteidiger aber wachsam, bevor es richtig eng wird.

21. Minute: Deutschland kommt langsam rein - und hat die nächste Top-Chance! Sane sucht und findet Goretzka, der direkt aus zentraler Position abschließt, aber auch an Costa scheitert.

Nick Woltemade (l.) hätte bei seinem Debüt fast schon zum ersten Mal eingenetzt. © Peter Kneffel/dpa

Nick Woltemade hat die Führung auf dem Fuß!

19. Minute: Beinahe die deutsche Führung! Pavlovic und Woltemade kombinieren sich in den Strafraum, dann fällt der Bayern-Youngster. Während alle anderen DFB-Akteure nach dem Elfer schreien, schließt der Stuttgarter ab, doch Costa kann zur Ecke parieren. Strafstoß war es derweil wohl eher nicht.

15. Minute: Ronaldo bittet Tah zum Tanz, mal wieder nach einem schnellen Vorstoß. Sein Abschluss wird abgefälscht und geht ins Toraus, der Schiri entscheidet auf Abstoß. Ein Fehler, denn der Bayern-Neuzugang war zuletzt dran.

14. Minute: Mittelstädt hat auf der linken Seite mal etwas Platz, macht dann aber zu wenig daraus. Die flache Hereingabe ist kein Problem für Portugal.

Deutschland gegen Portugal früh unter Druck

11. Minute: Wieder ein schneller Konter der Portugiesen über Neto, der dann aber verzieht und die Kugel deutlich über den deutschen Kasten jagt. Die DFB-Auswahl muss hier aber aufpassen.

10. Minute: Die Portugiesen pressen mutig, weshalb die Nagelsmänner im Aufbau noch ihre Probleme haben und die Bälle zum Teil leichtfertig herschenken.

7. Minute: Gute Chance für Portugal! Tah verpasst an der Mittellinie gegen Pedro Neto, der durchstartet und CR7 in der Gefahrenzone bedient. Der Abschluss des Superstars gerät dann aber zu lasch und unplatziert, ter Stegen taucht ab und schnappt sich das Leder.

4. Minute: Wirtz flankt von links auf den langen Pfosten zu Jubilar Kimmich, der auf Goretzka ablegt. Der Bayern-Star bekommt aus der Drehung aber nicht mehr genug Druck hinter den Ball, Keeper Diogo Costa ist zur Stelle.

3. Minute: Wieder kommen die Iberer über links - und dieses Mal zur Flanke. Pavlovic klärt in der Mitte per Kopf zur Ecke. Die wird nicht gefährlich.

1. Minute: Portugal probiert es über die linke Seite, Tah passt auf und rettet die erste brenzlige Situation.

Das Länderspiel zwischen Deutschland und Portugal läuft!

1. Minute: Der Ball in der Allianz Arena rollt! Zieht Deutschland gegen Portugal ins Finale der Nations League ein?

21.03 Uhr: Schöner Moment für Joshua Kimmich

Plötzlich hallt ein lautes "Was?!" durch den Spielertunnel - denn Joshua Kimmich läuft zu seinem 100. Länderspiel mit seinem Sohn an der Hand ein. Offenbar eine Überraschung für den DFB-Kapitän, die augenscheinlich geglückt ist! Anschließend wird der 30-Jährige feierlich auf dem Feld von DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Sportchef Rudi Völler geehrt.

Joshua Kimmich bestreitet heute sein 100. Länderspiel für Deutschland. © Sven Hoppe/dpa

21.01 Uhr: Die Eröffnungsshow beginnt

Weitere Probleme bereitet das Wetter wohl nicht: Die Spieler stehen im Tunnel bereit, während die UEFA eine Fahnen-Show zur Einstimmung vorbereitet hat. Gleich dürfte somit der Ball rollen.

20.55 Uhr: Erster Flitzer schon beim Aufwärmen

Wie Sky-Reporter Patrick Berger auf X berichtet, ist der erste Flitzer schon vor dem Anpfiff auf den Rasen stürmt, um Cristiano Ronaldo zu erreichen. CR7 habe den Fan aber frühzeitig gesehen und soll ihm aus dem Weg gegangen sein, ehe die Ordner eintrafen.

Cristiano Ronaldo musste schon den ersten Flitzer meiden. © Christian Charisius/dpa

20.45 Uhr: Anpfiff verzögert sich um zehn Minuten

Jetzt erklingt die entsprechende Stadiondurchsage: Der Anstoß verschiebt sich um zehn Minuten und soll also 21.10 Uhr ertönen. Der Platz macht aber dennoch einen soliden Eindruck, die Nationalspieler wärmen sich auch weiterhin auf.

20.41 Uhr: Spieler zum Aufwärmen draußen

Inzwischen hat sich der Hagel wieder gelegt, vor einigen Minuten konnten die Spieler mit ihrem Aufwärmprogramm beginnen. Das Schiedsrichtergespann checkte derweil den Rasen, es scheint alles wie geplant stattfinden zu können. Julian Nagelsmann rechnet jedoch trotzdem mit ein paar Minuten Verspätung beim Anpfiff. Offiziell bestätigt ist aber noch nichts.

Joshua Kimmich und Co. konnten mittlerweile auf den Rasen. © Federico Gambarini/dpa

20.17 Uhr: Der Himmel in München öffnet sich

Jetzt brechen alle Dämme im Münchner Abendhimmel, es hagelt derzeit heftig in die Allianz Arena. Die Zuschauer suchen Schutz, die schon zum Aufwärmen rausgeschickten Torhüter flüchten wieder in die Katakomben. Die ZDF-Experten rechnen derweil mit Verzögerungen im Zeitplan und eventuell auch mit einem verspäteten Anpfiff.

Verschiebt sich der Anpfiff in München? © Federico Gambarini/dpa

Die Zuschauer in der Allianz Arena müssen sich heute auf eigenwillige Witterungsbedingungen einstellen. © Peter Kneffel/dpa

20.05 Uhr: So beginnen die Portugiesen

Portugal-Coach Roberto Martinez setzt hingegen nicht auf CL-Held Vitinha, dafür aber auf seine PSG-Kollegen Joao Neves und Nuno Mendes. Vorn soll Superstar Cristiano Ronaldo die deutsche Hintermannschaft ärgern.

19.51 Uhr: Diese Startelf schickt Julian Nagelsmann gegen Portugal ins Rennen!

Die mehr oder weniger improvisierte Anfangsformation des Bundestrainers steht - und bestätigt die Überraschung im Sturm: Nick Woltemade kommt direkt zu seinem Startelfdebüt für die deutsche Nationalmannschaft. Außerdem führt Joshua Kimmich die DFB-Auswahl in seinem 100. Einsatz als Kapitän aufs Feld - und agiert offenbar als rechter Schienenspieler, denn der Bundestrainer setzt wohl wie zuletzt gegen Italien auf eine Fünfer - bzw. Dreierkette. Neben den drei Innenverteidigern Tah, Anton und Koch soll Mittelstädt die linke Seite beackern.

19.40 Uhr: Dieser Schiedsrichter pfeift das Spiel zwischen Deutschland und Portugal

Slavko Vincic aus Slowenien leitet heute das erste Nations-League-Halbfinale. Die DFB-Auswahl hat schon viermal Bekanntschaft mit dem 45-Jährigen gemacht - und dabei eine ausgeglichene Bilanz. Zuletzt konnte Deutschland im Oktober 2024 unter der Leitung des Unparteiischen einen 1:0-Sieg gegen die Niederlande einfahren. Davor setzte es zwei Niederlagen gegen Österreich (0:2) und Ungarn (0:1). Beim Deutschland-Debüt von Vincic im Juni 2018 siegten die Adlerträger mit 2:1 gegen Saudi-Arabien.

Ein gutes Omen? Beim letzten Spiel der deutschen Nationalelf in München gegen die Niederlande gab es unter der Leitung von Slavko Vincic einen 1:0-Sieg, © Christian Charisius/dpa

19.23 Uhr: Deutschland spielt nicht nur um den Finaleinzug

Julian Nagelsmann hat in den vergangenen Wochen und Tagen stets betont, wie viel ihm ein Erfolg in der Nations League bedeuten würde. Doch für das DFB-Team geht es im Final-Four-Turnier auch um die Weltmeisterschaft. Deutschland kämpft nämlich im Fernduell gegen Italien um eine Top-Ten-Platzierung in der FIFA-Weltrangliste. Nur die neun besten Nationen des Planeten kommen bei der WM 2026 in Topf 1 und werden damit zu Gruppenköpfen. Aktuell belegen die Adlerträger den zehnten Rang, die Squadra Azzurra steht auf Platz neun und trifft in den kommenden Tagen in der WM-Quali auf Norwegen und Moldawien. Da die Nations League mehr Punkte bringt, würde die DFB-Elf bei zwei Siegen vorbeiziehen, auch wenn Italien ebenfalls doppelt gewinnt. Gehen die Italiener aber mit einer besseren Bilanz aus den beiden Partien, droht Deutschland eine harte WM-Gruppe.

Julian Nagelsmann (37, l.) will den Nations-League-Titel. Das wäre auch im Hinblick auf die WM wichtig. © Federico Gambarini/dpa

18.22 Uhr: Hier läuft das Nations-League-Halbfinale heute im TV

Wer es im drohenden Unwetter nicht in die Allianz Arena schafft, der kann das Deutschland-Spiel heute auch im Free-TV verfolgen: Das ZDF überträgt die Partie. Los geht es bereits um 19.25 Uhr mit Moderator Jochen Breyer sowie den Experten Friederike Kromp, Per Mertesacker und Christoph Kramer. Oliver Schmidt kommentiert das Halbfinale. Zusätzlich bietet der Sender das Duell auch im Online-Livestream an. Auch der kostenpflichtige Streamingdienst DAZN zeigt das Match, dort startet die Übertragung um 20.30 Uhr. Laura Wontorra führt mit "Capitano" Michael Ballack durch die Sendung, Mario Rieker kommentiert.

Das Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft läuft im Free-TV bei ZDF und bei DAZN. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

17.49 Uhr: Joshua Kimmich vor Einstieg in den 100er-Klub

Sollte Joshua Kimmich (30) - und davon ist auszugehen - heute zum Einsatz kommen, wäre das sein 100. Länderspiel für die deutsche Nationalmannschaft. Der Bayern-Star würde als 14. Spieler in der DFB-Geschichte diese magische Marke knacken. Selbst die Top Ten ist dieses Jahr noch in Reichweite: Direkt vor ihm liegen Thomas "Icke" Häßler (101 Spiele), Franz Beckenbauer (103), Per Mertesacker (104) und Jürgen Kohler (105).

Joshua Kimmich (30) steht vor seinem 100. Einsatz im DFB-Trikot. © Federico Gambarini/dpa

17.19 Uhr: Gegen Portugal spielt Deutschland besonders gern

Beim Blick auf die Weltklasse-Spieler in der Geschichte der europäischen Seleção liegt es nicht gerade auf der Hand, aber Portugal zählt tatsächlich zu Deutschlands Lieblingsgegnern. 25 Jahre hat die DFB-Elf nicht mehr gegen die Iberer verloren. Seit der herben 0:3-Pleite während der Gruppenphase der EM 2000 gewannen die Adlerträger sogar alle sechs Partien gegen den Europameister von 2016. Zuletzt gelang ein 4:2-Erfolg bei der EM 2021. Insgesamt trafen beide Nationen 21 Mal aufeinander, 13 Mal verließ die DFB-Auswahl den Platz als Sieger, dazu gab es fünf Unentschieden. Portugal konnte hingegen nur drei Siege verbuchen.

Bei der EM 2021 überrollte Deutschland die portugiesische Auswahl mit 4:2. © MATTHIAS SCHRADER / POOL / AFP

17.01 Uhr: Der Weg ins Final Four

Die anderen Halbfinal-Teilnehmer konnten die Nations League allesamt schon gewinnen, jetzt greift auch das DFB-Team nach der 71 Zentimeter großen Trophäe. In der Gruppenphase holte die deutsche Nationalmannschaft bereits vier Siege - und damit einen mehr als in den drei Teilnahmen davor zusammen. Nur die Niederlande und Ungarn rangen der DFB-Elf jeweils ein Unentschieden ab und mussten sich jeweils einmal geschlagen geben. Gegen Bosnien holte die Nagelsmann-Truppe zwei Siege. Im Viertelfinal-Hinspiel folgte das 2:1 in Mailand gegen Italien sowie das denkwürdige 3:3 im Rückspiel. Deutschland ist in der aktuellen NL-Saison also noch ungeschlagen und stellt mit 23 Treffern zudem die beste Offensive. Portugal fegte ebenso souverän und ungeschlagen durch die Gruppe 1, holte vier Siege gegen Kroatien, Schottland und Polen (2x). In der K.o.-Runde brauchte es nach einer 0:1-Niederlage im Hinspiel gegen Dänemark aber die Verlängerung, in der schließlich ein furioser 5:2-Sieg gelang.

Holt die DFB-Elf die Nations-League-Trophäe erstmals nach Deutschland? © Christian Charisius/dpa

16.40 Uhr: Feiert Nick Woltemade heute gleich sein Startelf-Debüt?

Nick Woltemade (23) hat eine hervorragende Saison beim VfB Stuttgart hinter sich und traf zuletzt auch im DFB-Pokalfinale. Nun wird er vom Bundestrainer offenbar nicht nur mit seinem DFB-Debüt, sondern gleich mit der Startelf belohnt. Wie die Bild und Sky übereinstimmend berichten, steht der gebürtige Bremer heute Abend direkt in der Anfangsformation von Julian Nagelsmann gegen Portugal. Bislang lief der 23-Jährige nur für die U21 mit dem Adler auf der Brust auf, nächste Woche wird für die EM auch zur jüngeren DFB-Auswahl zurückkehren.

Nick Woltemade (23, 3.v.r.) soll heute Abend direkt von Beginn an ran dürfen. © Federico Gambarini/dpa

15.51 Uhr: Länderspiel droht Unwetter-Chaos

Der Deutsche Wetterdienst warnt in Bayern am Mittwoch vor heftigen Gewittern. Vor dem Spiel am Abend in München hat sich auch die UEFA dazu geäußert. Der Europäische Fußballverband hält daran fest, dass die Partie wie geplant stattfinden und um 21 Uhr angepfiffen werden soll, man beobachte die meteorologische Situation zusammen mit den Behörden aber ganz genau. Den Zuschauern in der Allianz Arena wird empfohlen, Regenponchos und -jacken mitzubringen. Der Unwetter-Höhepunkt mit Hagel, Sturmböen und Starkregen wird zwischen 19 und 21 Uhr erwartet.

In der Allianz Arena soll heute das erste Halbfinale der Nations League steigen, doch das Wetter bereitet Sorgen. © Sven Hoppe/dpa

15.25 Uhr: Die DFB-Elf bekommt es mit vier Champions-League-Siegern zu tun

Vor wenigen Tagen holte PSG mit einem 5:0-Finalerfolg gegen Inter Mailand sensationell den Henkelpott - dabei könnten die drei Buchstaben auch gut und gern für "Portugal Saint-Germain" stehen. So bezeichnete der Pariser Strippenzieher Vitinha (25) seinen Klub kurz nach dem Triumph in einem Post mit seinen Vereinskollegen und Landsleuten Joao Neves (20), Nuno Mendes (22) und Goncalo Ramos (23). Das Vierergespann war entscheidend am CL-Sieg beteiligt, zumindest die drei Erstgenannten könnten auch heute starten und eine tragende Rolle spielen.

Vitinha (25, M.) und Joao Neves (20, r.) bildeten das Herzstück im PSG-Mittelfeld und führten die Franzosen zum ersten CL-Triumph der Vereinsgeschichte. © FRANCK FIFE/AFP

15 Uhr: Große Verletzungssorgen beim DFB-Team

Bundestrainer Julian Nagelsmann (37) plagen zu seiner ersten Nations-League-Endrunde auf einige Verletzungssorgen. Allein in der vergangenen Woche mussten Yann Bisseck (24), Jonathan Burkardt (24), Nadiem Amiri (28) und Angelo Stiller kurzfristig verletzt absagen. Die Ausfälle von Nico Schlotterbeck (25), Antonio Rüdiger (32), Tim Kleindienst (29), Jamal Musiala (22) und Kai Havertz (25) standen derweil schon davor fest. Mit Nick Woltemade (23) vom VfB Stuttgart und Bayern-Neuzugang Tom Bischof (19) sind dafür zwei Neulinge dabei, die heute ihr Debüt feiern könnten.

Spielt Florian Wirtz (22, M.) heute Abend? © Federico Gambarini/dpa

14.45 Uhr: Nations-League-Halbfinale zwischen Deutschland und Portugal im Liveticker