Deutschland gegen Portugal live: Überraschung im Sturm! Mit dieser DFB-Elf beginnt Nagelsmann

Das Nations-League-Halbfinale zwischen Deutschland und Portugal im Liveticker! Nick Woltemade kommt direkt zu seinem Startelfdebüt.

Von Florian Mentele

München - Schnappt sich die deutsche Nationalmannschaft erstmals den Titel in der UEFA Nations League? Dazu braucht es heute Abend ab 21 Uhr einen Sieg im Halbfinale gegen Portugal.

Zum vierten Mal wird der 2018 eingeführte Wettbewerb ausgetragen, die DFB-Elf hat es nach einigen Anlaufschwierigkeiten nun erstmalig in das Final-Four-Turnier geschafft. Die Endrunde findet außerdem in Deutschland statt: Am Mittwoch (21 Uhr) treffen Spanien und Frankreich im zweiten Halbfinale in der Stuttgarter MHP Arena aufeinander. Dort findet am Sonntag (15 Uhr) auch das Spiel um Platz drei statt, ehe am Abend (21 Uhr) das Finale in München steigt. In unserem Liveticker zum Nations-League-Halbfinale zwischen Deutschland und Portugal bleibt Ihr heute am Ball!

20.05 Uhr: So beginnen die Portugiesen

Portugal-Coach Roberto Martinez setzt hingegen nicht auf CL-Held Vitinha, dafür aber auf seine PSG-Kollegen Joao Neves und Nuno Mendes. Vorn soll Superstar Cristiano Ronaldo die deutsche Hintermannschaft ärgern.

19.51 Uhr: Diese Startelf schickt Julian Nagelsmann gegen Portugal ins Rennen!

Die mehr oder weniger improvisierte Anfangsformation des Bundestrainers steht - und bestätigt die Überraschung im Sturm: Nick Woltemade kommt direkt zu seinem Startelfdebüt für die deutsche Nationalmannschaft. Außerdem führt Joshua Kimmich die DFB-Auswahl in seinem 100. Einsatz als Kapitän aufs Feld - und agiert offenbar als rechter Schienenspieler, denn der Bundestrainer setzt wohl wie zuletzt gegen Italien auf eine Fünfer - bzw. Dreierkette. Neben den drei Innenverteidigern Tah, Anton und Koch soll Mittelstädt die linke Seite beackern.

19.40 Uhr: Dieser Schiedsrichter pfeift das Spiel zwischen Deutschland und Portugal

Slavko Vincic aus Slowenien leitet heute das erste Nations-League-Halbfinale. Die DFB-Auswahl hat schon viermal Bekanntschaft mit dem 45-Jährigen gemacht - und dabei eine ausgeglichene Bilanz. Zuletzt konnte Deutschland im Oktober 2024 unter der Leitung des Unparteiischen einen 1:0-Sieg gegen die Niederlande einfahren. Davor setzte es zwei Niederlagen gegen Österreich (0:2) und Ungarn (0:1). Beim Deutschland-Debüt von Vincic im Juni 2018 siegten die Adlerträger mit 2:1 gegen Saudi-Arabien.

Ein gutes Omen? Beim letzten Spiel der deutschen Nationalelf in München gegen die Niederlande gab es unter der Leitung von Slavko Vincic einen 1:0-Sieg, © Christian Charisius/dpa

19.23 Uhr: Deutschland spielt nicht nur um den Finaleinzug

Julian Nagelsmann hat in den vergangenen Wochen und Tagen stets betont, wie viel ihm ein Erfolg in der Nations League bedeuten würde. Doch für das DFB-Team geht es im Final-Four-Turnier auch um die Weltmeisterschaft. Deutschland kämpft nämlich im Fernduell gegen Italien um eine Top-Ten-Platzierung in der FIFA-Weltrangliste. Nur die neun besten Nationen des Planeten kommen bei der WM 2026 in Topf 1 und werden damit zu Gruppenköpfen. Aktuell belegen die Adlerträger den zehnten Rang, die Squadra Azzurra steht auf Platz neun und trifft in den kommenden Tagen in der WM-Quali auf Norwegen und Moldawien. Da die Nations League mehr Punkte bringt, würde die DFB-Elf bei zwei Siegen vorbeiziehen, auch wenn Italien ebenfalls doppelt gewinnt. Gehen die Italiener aber mit einer besseren Bilanz aus den beiden Partien, droht Deutschland eine harte WM-Gruppe.

Julian Nagelsmann (37, l.) will den Nations-League-Titel. Das wäre auch im Hinblick auf die WM wichtig. © Federico Gambarini/dpa

18.22 Uhr: Hier läuft das Nations-League-Halbfinale heute im TV

Wer es im drohenden Unwetter nicht in die Allianz Arena schafft, der kann das Deutschland-Spiel heute auch im Free-TV verfolgen: Das ZDF überträgt die Partie. Los geht es bereits um 19.25 Uhr mit Moderator Jochen Breyer sowie den Experten Friederike Kromp, Per Mertesacker und Christoph Kramer. Oliver Schmidt kommentiert das Halbfinale. Zusätzlich bietet der Sender das Duell auch im Online-Livestream an. Auch der kostenpflichtige Streamingdienst DAZN zeigt das Match, dort startet die Übertragung um 20.30 Uhr. Laura Wontorra führt mit "Capitano" Michael Ballack durch die Sendung, Mario Rieker kommentiert.

Das Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft läuft im Free-TV bei ZDF und bei DAZN. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

17.49 Uhr: Joshua Kimmich vor Einstieg in den 100er-Klub

Sollte Joshua Kimmich (30) - und davon ist auszugehen - heute zum Einsatz kommen, wäre das sein 100. Länderspiel für die deutsche Nationalmannschaft. Der Bayern-Star würde als 14. Spieler in der DFB-Geschichte diese magische Marke knacken. Selbst die Top Ten ist dieses Jahr noch in Reichweite: Direkt vor ihm liegen Thomas "Icke" Häßler (101 Spiele), Franz Beckenbauer (103), Per Mertesacker (104) und Jürgen Kohler (105).

Joshua Kimmich (30) steht vor seinem 100. Einsatz im DFB-Trikot. © Federico Gambarini/dpa

17.19 Uhr: Gegen Portugal spielt Deutschland besonders gern

Beim Blick auf die Weltklasse-Spieler in der Geschichte der europäischen Seleção liegt es nicht gerade auf der Hand, aber Portugal zählt tatsächlich zu Deutschlands Lieblingsgegnern. 25 Jahre hat die DFB-Elf nicht mehr gegen die Iberer verloren. Seit der herben 0:3-Pleite während der Gruppenphase der EM 2000 gewannen die Adlerträger sogar alle sechs Partien gegen den Europameister von 2016. Zuletzt gelang ein 4:2-Erfolg bei der EM 2021. Insgesamt trafen beide Nationen 21 Mal aufeinander, 13 Mal verließ die DFB-Auswahl den Platz als Sieger, dazu gab es fünf Unentschieden. Portugal konnte hingegen nur drei Siege verbuchen.

Bei der EM 2021 überrollte Deutschland die portugiesische Auswahl mit 4:2. © MATTHIAS SCHRADER / POOL / AFP

17.01 Uhr: Der Weg ins Final Four

Die anderen Halbfinal-Teilnehmer konnten die Nations League allesamt schon gewinnen, jetzt greift auch das DFB-Team nach der 71 Zentimeter großen Trophäe. In der Gruppenphase holte die deutsche Nationalmannschaft bereits vier Siege - und damit einen mehr als in den drei Teilnahmen davor zusammen. Nur die Niederlande und Ungarn rangen der DFB-Elf jeweils ein Unentschieden ab und mussten sich jeweils einmal geschlagen geben. Gegen Bosnien holte die Nagelsmann-Truppe zwei Siege. Im Viertelfinal-Hinspiel folgte das 2:1 in Mailand gegen Italien sowie das denkwürdige 3:3 im Rückspiel. Deutschland ist in der aktuellen NL-Saison also noch ungeschlagen und stellt mit 23 Treffern zudem die beste Offensive. Portugal fegte ebenso souverän und ungeschlagen durch die Gruppe 1, holte vier Siege gegen Kroatien, Schottland und Polen (2x). In der K.o.-Runde brauchte es nach einer 0:1-Niederlage im Hinspiel gegen Dänemark aber die Verlängerung, in der schließlich ein furioser 5:2-Sieg gelang.

Holt die DFB-Elf die Nations-League-Trophäe erstmals nach Deutschland? © Christian Charisius/dpa

16.40 Uhr: Feiert Nick Woltemade heute gleich sein Startelf-Debüt?

Nick Woltemade (23) hat eine hervorragende Saison beim VfB Stuttgart hinter sich und traf zuletzt auch im DFB-Pokalfinale. Nun wird er vom Bundestrainer offenbar nicht nur mit seinem DFB-Debüt, sondern gleich mit der Startelf belohnt. Wie die Bild und Sky übereinstimmend berichten, steht der gebürtige Bremer heute Abend direkt in der Anfangsformation von Julian Nagelsmann gegen Portugal. Bislang lief der 23-Jährige nur für die U21 mit dem Adler auf der Brust auf, nächste Woche wird für die EM auch zur jüngeren DFB-Auswahl zurückkehren.

Nick Woltemade (23, 3.v.r.) soll heute Abend direkt von Beginn an ran dürfen. © Federico Gambarini/dpa

15.51 Uhr: Länderspiel droht Unwetter-Chaos

Der Deutsche Wetterdienst warnt in Bayern am Mittwoch vor heftigen Gewittern. Vor dem Spiel am Abend in München hat sich auch die UEFA dazu geäußert. Der Europäische Fußballverband hält daran fest, dass die Partie wie geplant stattfinden und um 21 Uhr angepfiffen werden soll, man beobachte die meteorologische Situation zusammen mit den Behörden aber ganz genau. Den Zuschauern in der Allianz Arena wird empfohlen, Regenponchos und -jacken mitzubringen. Der Unwetter-Höhepunkt mit Hagel, Sturmböen und Starkregen wird zwischen 19 und 21 Uhr erwartet.

In der Allianz Arena soll heute das erste Halbfinale der Nations League steigen, doch das Wetter bereitet Sorgen. © Sven Hoppe/dpa

15.25 Uhr: Die DFB-Elf bekommt es mit vier Champions-League-Siegern zu tun

Vor wenigen Tagen holte PSG mit einem 5:0-Finalerfolg gegen Inter Mailand sensationell den Henkelpott - dabei könnten die drei Buchstaben auch gut und gern für "Portugal Saint-Germain" stehen. So bezeichnete der Pariser Strippenzieher Vitinha (25) seinen Klub kurz nach dem Triumph in einem Post mit seinen Vereinskollegen und Landsleuten Joao Neves (20), Nuno Mendes (22) und Goncalo Ramos (23). Das Vierergespann war entscheidend am CL-Sieg beteiligt, zumindest die drei Erstgenannten könnten auch heute starten und eine tragende Rolle spielen.

Vitinha (25, M.) und Joao Neves (20, r.) bildeten das Herzstück im PSG-Mittelfeld und führten die Franzosen zum ersten CL-Triumph der Vereinsgeschichte. © FRANCK FIFE/AFP

15 Uhr: Große Verletzungssorgen beim DFB-Team

Bundestrainer Julian Nagelsmann (37) plagen zu seiner ersten Nations-League-Endrunde auf einige Verletzungssorgen. Allein in der vergangenen Woche mussten Yann Bisseck (24), Jonathan Burkardt (24), Nadiem Amiri (28) und Angelo Stiller kurzfristig verletzt absagen. Die Ausfälle von Nico Schlotterbeck (25), Antonio Rüdiger (32), Tim Kleindienst (29), Jamal Musiala (22) und Kai Havertz (25) standen derweil schon davor fest. Mit Nick Woltemade (23) vom VfB Stuttgart und Bayern-Neuzugang Tom Bischof (19) sind dafür zwei Neulinge dabei, die heute ihr Debüt feiern könnten.

Spielt Florian Wirtz (22, M.) heute Abend? © Federico Gambarini/dpa

14.45 Uhr: Nations-League-Halbfinale zwischen Deutschland und Portugal im Liveticker