Deutschland gegen die Niederlande live: Oranje drängt auf den zweiten Treffer

In unserem Liveticker zum Länderspiel gegen die Niederlande bleibt Ihr am Ball!

26. Minute: Dann ist Deutschland noch mal am Zug, doch Musialas Schuss auf den in der Mitte wartenden Undav wird abgefälscht. Die fällige Ecke bringt nichts ein.

8. Minute: Die erste Aktion der Deutschen: Wirtz wird geschickt, will den Ball am Strafraum über Keeper Verbruggen lupfen, doch der bleibt stehen und fängt das Leder mit der Brust ab.

2. Minute: Mit dem ersten Schuss der Partie geht die Niederlande in Führung! Die deutsche Verteidigung pennt komplett, sodass Gravenberch entspannt auf Reijnders durchstecken kann, der dann alleine auf ter Stegen zuläuft und an ihm vorbei einschiebt.

Er erwarte einen besonderen Abend in Amsterdam: "Jetzt hier in Amsterdam ist ein besonderes Stadion mit einem besonderen Namen und ein Duell mit großen geschichtsträchtigen Partien. Ich glaube, es gibt viel her und wird ein spannender Abend."

"Sie haben gute Eins-gegen-Eins-Spieler, sind extrem gefährlich in Umschaltsituationen", sagte der 37-Jährige, entsprechend dürfte man ihnen nicht viel Raum geben. Er zeigte sich zuversichtlich, was die Chancen der Deutschen angeht: "Wenn wir das hinkriegen, glaube ich, werden wir eine gute Haltung zum Spiel haben und auch gewinnen."

Einmal muss der Bundestrainer durch den Ausfall von Niclas Füllkrug gezwungenermaßen wechseln, doch ansonsten will er nicht viel an seiner Erfolgself herumdoktern.

Während beim DFB-Team aktuell die Stimmung innerhalb der Mannschaft immer wieder hochgelobt wird, sieht es bei den Niederlanden etwas anders aus.

Denn am Sonntag, also am Tag nach dem 5:2-Erfolg gegen Bosnien und Herzegowina kam es im Training der Elftal zum dicken Streit. Der ehemalige Bundesliga-Stürmer Wout Weghorst (32) geriet mit Jurriën Timber (23) so schwer aneinander, dass Bondscoach Ronald Koeman (61) eingreifen musste.

Daraufhin verließ Weghorst das Training wohl umgehend nach Ende der Einheit, schmiss sein Trikot auf den Boden und düste vom Trainingsplatz, während der Rest der Mannschaft noch versammelt war. Ein schlechtes Omen für das Spiel gegen die DFB-Auswahl?