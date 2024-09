Deutschland gegen Ungarn live: DFB-Elf führt zur Pause, aber nicht hoch genug!

Deutschland gegen Ungarn im Liveticker: Die DFB-Elf führt zur Pause durch den Treffer von Niclas Füllkrug mit 1:0.

Von Florian Mentele

Düsseldorf - Wo geht die Reise für die deutsche Nationalmannschaft hin? Im ersten Spiel nach der Heim-Europameisterschaft trifft das DFB-Team zum Auftakt der Nations League 2024/25 am Samstagabend in Düsseldorf auf die Ungarn.

Niclas Füllkrug (r.) brachte Deutschland in der ersten Halbzeit in Front. © Bernd Thissen/dpa Nations League, 1. Spieltag, Spielstand: Deutschland - Ungarn 1:0. Torschütze: Niclas Füllkrug 1:0 (27. Minute). Nationalmannschaft Matthäus über Kimmich als DFB-Kapitän: "Leistung und Erfahrung sprechen für sich" In unserem Liveticker zum Länderspiel gegen die ungarische Auswahl bleibt Ihr am Ball!

51. Minute: Die ersten Minuten nach Wiederbeginn gehörten den Ungarn, die mutig aus der Kabine kamen. Jetzt hat Deutschland das Zepter aber erneut in die Hand genommen.

48. Minute: Szoboszlai bringt einen Freistoß von links gefährlich in den deutschen Sechzehner, die DFB-Auswahl kann aber klären.

46. Minute: Die Ungarn wechseln bereits zur Pause, Bendeguz Bolla kommt für den mit Gelb vorbelasteten Loic Nego ins Spiel.

46. Minute: Die Seiten sind gewechselt, weiter geht es!

Deutschland führt zur Pause verdient gegen Ungarn

21.33 Uhr: Eine Viertelstunde hat die DFB-Elf etwa gebraucht, um den Sommer-Rost abzulegen, doch spätestens die ausgelassene Riesenchance von Füllkrug in der 20. Minute diente als Weckruf. Sieben Zeigerumdrehungen später machte es der West-Ham-Knipser dann besser, wobei Wirtz, Raum und Musiala schon grandiose Vorarbeit geleistet hatten. Der Treffer ließ die Brust breit werden, vor der Pause hätten Nagelsmanns Schützlinge eigentlich bereits das zweite Tor nachlegen müssen. So bleibt es spannend.

21.33 Uhr: Dann ist Halbzeit in Düsseldorf, Deutschland geht mit der 1:0-Führung in die Kabine.

45. Minute: Die nächste Top-Gelegenheit! Musiala schickt Havertz mit einem Weltklasse-Pass in den Lauf, der gebürtige Aachener legt sich das Spielgerät im Strafraum dann auf seinen linken Fuß und will es in die lange Ecke schlenzen. Doch der Versuch geht knapp links am ungarischen Kasten vorbei.

44. Minute: Kai Havertz nimmt einen weiten Schlag sensationell runter und anschließend Wirtz mit, dessen Doppelpass-Idee in der Ausführung aber zu kurz gerät.

42. Minute: Kaum Entlastung für die Magyaren seit dem Tor. Deutschland erobert die Bälle jetzt sehr früh und drängt auf den zweiten Treffer. Dabei wirken die Hausherren mittlerweile auch wesentlich griffiger als noch in der Anfangs-Viertelstunde.

39. Minute: Havertz erläuft rechts im Sechzehner einen Ball, seine Flanke wird dann vom Arm von Kerkez geblockt. Kurz reklamiert der Arsenal-Star, allerdings stand er zuvor ohnehin im Abseits.

33. Minute: Fast das 2:0! Eine Groß-Hereingabe landet auf dem Kopf von Havertz, der das Leder an die Latte wuchtet. Von dort springt es noch in Liniennähe auf den Boden, aber nicht über die Markierung. Das bestätigt auch das Hawkeye.

32. Minute: Die Führung hat der DFB-Elf jetzt noch mehr Sicherheit gegeben, die Gastgeber sind nun drückend überlegen.

Niclas Füllkrug und Jamal Musiala jubeln über ihre Koproduktion zum 1:0. © Federico Gambarini/dpa

Niclas Füllkrug bringt Deutschland in Führung!

27. Minute: Wirtz zaubert sich auf der rechten Seite durch und flankt auf den langen Pfosten, wo Raum stark auf Musiala ablegt. Mit ganz wenig Platz und Zeit schaltet der Bayern-Star blitzschnell und legt seinerseits auf seinen Neuner rüber, der das Leder aus kurzer Distanz über die Linie schiebt. Dann ertönt "Major Tom".

27. Minute: TOOOOOOR für Deutschland, Niclas Füllkrug trifft zum 1:0!

26. Minute: Wirtz und Musiala kombinieren sich sehenswert auf dem rechten Flügel durch, die Flanke des Leverkuseners wird aber noch vor Füllkrug abgefangen.

24. Minute: Die Adlerträger erhöhen den Druck, die Ungarn können sich jetzt nicht mehr so einfach befreien.

Niclas Füllkrug lässt eine Riesenchance liegen!

20. Minute: Das muss das 1:0 für Deutschland sein! Plötzlich ist Wirtz nach einem langen Ball hinter die Kette von Schlotterbeck frei durch und nimmt Musiala mit, der wiederum Füllkrug bedient. Eigentlich muss der neue West-Ham-Knipser auch nur noch Gulacsi überwinden, doch der wehrt seinen unplatzierten Abschluss mit dem Fuß ab.

19. Minuten: Den Willen kann man den Hausherren hier kaum absprechen, allerdings lässt sich nicht erkennen, dass in den Top-Ligen schon zwei Spieltage absolviert sind. Es liegt ganz viel Sommer-Rost auf den deutschen Aktionen.

15. Minute: Auf der Gegenseite kann Deutschland mal mit etwas Tempo vorstoßen, im letzten Drittel fehlt dann allerdings wieder der Zug. Am Ende versucht es Andrich, Gulacsi ist aber zur Stelle.



14. Minute: Milos Kerkez probiert es aus der Distanz, die Kugel segelt aber deutlich über den Kasten von ter Stegen.

12. Minute: Den Ballbesitz hat die Nagelsmann-Truppe aktuell, es bleibt aber unsauber. Aus dem Spiel heraus entstehen daher kaum Probleme für die Gäste.

Pascal Groß (M.) im Einsatz gegen Ungarns Adam Nagy (r.). © Federico Gambarini/dpa

Jonathan Tah fast mit der deutschen Führung

8. Minute: Nach der Ecke kommt Tah in der Mitte zum Kopfball - und das richtig gefährlich. Szoboszlai springt auf der Linie aber hoch und rettet in allerhöchster Not.

7. Minuten: Nach einem Foul von Andras Schäfer macht sich Kimmich zum Freistoß aus dem Halbfeld bereit, die offenbar einstudierte Variante kann von den Magyaren im vierten Anlauf schließlich zur Ecke geklärt werden.

6. Minute: Die DFB-Elf ist um Kontrolle bemüht, hat gegen giftige Ungarn aber einige Probleme. Dazu fehlt im Moment bei ganz vielen Pässen die Genauigkeit.

3. Minute: Erster gefährlicher Angriff der Gäste! Szoboszlai kommt über die rechte Seite durch, die Hereingabe rauscht dann aber mit viel Tempo an allen Akteuren vorbei. In der Mitte reklamieren die Ungarn noch kurz ein Halten, die Pfeife bleibt aber stumm.

1. Minute: Marc-André ter Stegen rutscht gleich bei seinem ersten Abschlag aus, das ist dann wohl der Vorführeffekt.

Das Nations-League-Spiel zwischen Deutschland und Ungarn läuft

1. Minute: Der Ball in Düsseldorf rollt!

20.40 Uhr: Die Spieler stehen im Tunnel und bereiten sich vor, gleich geht es zur Sache.

20.35 Uhr: Julian Nagelsmann nimmt die Nations League ernst

Vor dem Spiel gegen Ungarn sprach Julian Nagelsmann am ZDF-Mikrofon über... ...die Zäsur nach der EM: "Die finde ich aktuell noch gar nicht so groß. Natürlich haben wir klare Säulen verloren, vor allem in Sachen Erfahrung", so der 37-Jährige. "Am Ende finde ich, ist es immer auch eine große Chance für das Trainerteam aber auch die Mannschaft. Wir schauen nach vorne und sind guter Dinge, dass es auch gut weitergeht." ...zu Toni Kroos: "Vor der EM, als ich ihn zurückgeholt habe, haben sich viele gefragt, ob das eine gute Idee sei. Dann hat er eine gute EM gespielt und jetzt fragen Leute, ob wir ihn ersetzen können. Das finde ich ein bisschen skurril. Wir haben viele Typen, die ähnliche Spielertypen sind." ...zur Bedeutung der Nations League: "Das ist das erste wichtige Spiel, wenn man bei der WM-Quali und dann bei der WM eine gute Rolle spielen will. Wir müssen uns finden und da zählt jedes Spiel dazu", so Nagelsmann. "Spanien hat das glaube ich sehr gut gemacht, auch wie sie den Sieg in der Nations League gefeiert haben, das war für sie kein La-Paloma-Turnier."

19.55 Uhr: Diese Spieler schickt Ungarn ins Rennen

Auch die Aufstellung der Ungarn ist draußen, Trainer Marco Rossi setzt auf einige Bundesliga-Akteure. Neben Peter Gulacsi und Willi Orban von RB Leipzig starten auch Andras Schäfer (Union Berlin), Roland Sallai (SC Freiburg) und Marton Dardai (Hertha BSC). Spielmacher Dominik Szoboszlai dürfte vielen Fans hierzulande ebenfalls ein Begriff sein. Der heutige Liverpool-Star war mehrere Jahre für Leipzig im Einsatz.

19.45 Uhr: So startet Deutschland in das Nations-League-Spiel gegen Ungarn

Julian Nagelsmann setzt auch nach der EM größtenteils auf das bewährte Personal. Im Tor feiert Marc-André ter Stegen seinen Einstand als neue Nummer eins, Joshua Kimmich weiter vorn zudem seine Premiere als Haupt-Kapitän der DFB-Auswahl. Die Offensive überrascht dann aber doch etwas, dort hat sich der Bundestrainer nämlich für Kai Havertz und Niclas Füllkrug entschieden, die bei der EM noch um eine Stelle im Sturmzentrum konkurrierten.

19.38 Uhr: Deutschland wartet noch auf eine erfolgreiche Nations-League-Teilnahme

Die DFB-Elf und die Nations League - das passte bislang nicht. Alle drei Auflagen des jungen UEFA-Wettbewerbs seit 2018 endeten für Deutschland enttäuschend. Eine Teilnahme am Finalturnier gelang noch nicht. Zum Auftakt landete man nach der verkorksten WM in Russland nur auf dem dritten Platz und hätte eigentlich in die B-Liga absteigen müssen. Doch der Europa-Verband stockte die höchste Spielklasse auf, Deutschland durfte bleiben. Es folgte 2020 ein Debakel, als die Finalrunde erneut verpasst wurde - aufgrund einer heftigen 0:6-Klatsche gegen Spanien im abschließenden Vorrundenspiel. 2022 spuckten der DFB-Auswahl schließlich die Ungarn und ein Hackentor von Adam Szalai in die Suppe. Kommt es heute zur Revanche?

19 Uhr: Schiedsrichter als gutes Omen?

Der Franzose Clément Turpin (42) wird die Nations-League-Partie zwischen Deutschland und Ungarn leiten. Zuletzt brachte der erfahrene Schiedsrichter der DFB-Elf durchaus Glück, er pfiff nämlich auch das EM-Auftaktspiel gegen Schottland, das Deutschland mit 5:1 gewann. Dabei zeigte er dem Schotten Ryan Porteous (25) nach einem groben Foulspiel an Ilkay Gündogan die Rote Karte.

Unter der Leistung von Clément Turpin (42, l.) feiert Deutschland zuletzt bei der EM einen Sieg gegen Schottland. © Tobias SCHWARZ / AFP

18.37 Uhr: Feiert Angelo Stiller heute sein DFB-Debüt?

Trotz der Rücktrittswelle verzichtete Julian Nagelsmann in seinem Kader für die Nations-League-Spiele noch auf die großen Überraschungen. Lediglich Angelo Stiller (23) vom VfB Stuttgart durfte sich erstmals über eine Nominierung freuen. Der defensive Mittelfeldspieler avancierte beim Vizemeister in der vergangenen Saison zum absoluten Leistungsträger sowie Dauerbrenner und könnte auf Sicht eine der entstandenen Lücken in der Zentrale füllen. Ob er heute schon den Grundstein dafür legen und sein DFB-Debüt feiern kann, verriet der Bundestrainer im Vorfeld aber noch nicht.

Angelo Stiller (M.) trainiert erstmals im Kreise der deutschen Nationalmannschaft. Sammelt er gegen Ungarn seine auch gleich seine ersten Pflichtspielminuten? © Daniel Karmann/dpa

17.13 Uhr: Bundestrainer jammert nicht über Rücktritte

Bei seinen großen Zielen wollte Julian Nagelsmann auch die Rücktrittswelle nicht als Ausrede gelten lassen. Stattdessen möchte der Bundestrainer dem erzwungenen Teil-Umbruch als Chance begreifen. "Natürlich sind es vier große Spieler, die eine große Bedeutung haben. Aber wir tun gut daran, jetzt nach vorne zu schauen und nicht die ganze Zeit zu sagen, was jetzt alles wegfällt", so der DFB-Übungsleiter vor der Partie gegen Ungarn. "Eine Veränderung ist immer auch eine große Chance für die Spieler, die hinten dran waren oder weniger gespielt hatten", sagte Nagelsmann weiter. "Daher freue ich mich eher auf das, was kommt."

Mit der EM endete die Zeit von Toni Kroos (r.) beim DFB. Auch Manuel Neuer, Thomas Müller und Ilkay Gündogan erklärten anschließend ihren Rücktritt aus der Nationalelf. © Federico Gambarini/dpa

16.40 Uhr: Julian Nagelsmann wettert nach Weltmeister-Kritik

Einen Tag vor dem Spiel gegen Ungarn ließ Bundestrainer Julian Nagelsmann keinen Zweifel daran, dass er auch nach den vielen Rücktritten und ausbaufähigen Turnieren zuletzt große Ziele hat. "Was soll ich sagen, dass wir in der Vorrunde ausscheiden, natürlich wollen wir Weltmeister werden, das will jede Mannschaft", fauchte der 37-Jährige auf der abschließenden Pressekonferenz. Bereits im Juli hatte er den WM-Titel als Ziel für 2026 ausgerufen, dafür aber anschließend aber auch Kritik eingesteckt. "Ich lass mir das auch nicht nehmen, es nochmal zu sagen. Ich finde die Aussagen, der ein oder anderen Experten tatsächlich fragwürdig. Wenn ein Trainer sagt: Er will gerne Weltmeister werden und das kritisiert wird, finde ich das verrückt", so Nagelsmann weiter.

Julian Nagelsmann (37) will mit der deutschen Nationalmannschaft Titel holen. © Federico Gambarini/dpa

15.45 Uhr: Die Bilanz gegen "Angstgegner" Ungarn

Bei der Europameisterschaft verließ die DFB-Elf den Platz in Stuttgart zwar als verdiente Sieger, doch das ist gegen die ungarische Auswahl keinesfalls eine Selbstverständlichkeit. Die Bilanz gegen die Magyaren ist nämlich vielmehr sehr ausgeglichen. In insgesamt 38 Begegnungen kassierte Deutschland zwölf Niederlagen bei ebenso vielen Unentschieden und 14 Erfolgen. Nur gegen vier andere Nationen (Brasilien, Italien, Frankreich, England) haben die Adlerträger noch häufiger verloren. Auch ein Blick auf die jüngere Vergangenheit ändert daran wenig. In den vergangenen drei Jahren kam es zu vier Duellen, dabei errang das DFB-Team nur zur EM einen Triumph. Zuvor fuhren die Ungarn zwei Remis und einen Sieg ein.

Ausgerechnet der langjährige Bundesliga-Stürmer Ádám Szalai (36, r.) sorgte im September 2022 mit einem Zauber-Hackentor für die letzte deutsche Niederlage gegen Ungarn. © Federico Gambarini/dpa

15.08 Uhr: Hier läuft das Länderspiel zwischen Deutschland und Ungarn

Die Nations-League-Partie zwischen Deutschland und Ungarn wird im Free-TV im ZDF übertragen. Der öffentlich-rechtliche Sender stellt darüber hinaus einen Online-Livestream in seiner Mediathek zur Verfügung. Natürlich verpasst Ihr aber auch in unserem Liveticker keinen Treffer.

Die Nations League startet für das DFB-Team mit einem bekannten Gegner. Schon bei der Europameisterschaft kam es zum Duell mit Ungarn. © Tom Weller/dpa

14.45 Uhr: Deutschland trifft schon wieder auf Ungarn