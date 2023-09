Deutschland im "Schock" nach Japan-Debakel - Völler vermeidet Bekenntnis zu Flick!

Wolfsburg - Das tat weh, wie sich die deutsche Fußball- Nationalmannschaft am Samstagabend im Länderspiel gegen Japan präsentierte. Am Ende stand nicht nur eine deftige 1:4-Klatsche auf deutschem Boden , sondern eine immer wilder werdende öffentliche Debatte um die Qualität des DFB-Teams und Bundestrainer Hansi Flick (58).

Ein Bekenntnis zu Bundestrainer Hansi Flick vermied der Sportdirektor diesmal auffälligerweise, sprach stattdessen davon, dass "wir alle ein bisschen in uns gehen und überlegen sollten, wie es weitergeht." Überzeugung in den Kurs klingt anders, DFB-Präsident Bernd Neuendorf (62) wollte sich erst gar nicht äußern.

Doch die Frage darf erlaubt sein, wie das DFB-Team angesichts "zu vieler Abwehrfehler" und "individueller Fehler" bei der Heim-EM bestehen will. Selbst Völler kam zur schmerzhaften Erkenntnis: "Wir sind halt nicht mehr die erste Garde in Europa."

Aussagen, wie "ich finde, wir machen es gut" oder "ich kann verstehen, wenn die Kritik da ist und wenn die groß ist. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen", sind nicht gerade das, was eine immer größer werdende Masse an resignierten Fans hören will.

Der Bundestrainer selbst übte sich in Durchhalteparolen, ohne den Finger wirklich in die Wunde zu legen: "Wir müssen gucken, dass wir gemeinsam da durchgehen. Es hilft jetzt nicht, da irgendwelche Schuldzuweisungen zu tätigen."

Defensivakteur Joshua Kimmich (28) ging mit dem Team hart ins Gericht und ließ in der Trainerfrage den nötigen Glauben vermissen. © Swen Pförtner/dpa

Klar war auch, dass die Stammspieler am RTL-Mikrofon nicht an der Trainerfrage vorbeikamen: "Es ist immer leicht zu sagen, es ist der Trainer. Wir waren verantwortlich. Wir kriegen es nicht auf den Platz", sagte Deutschlands bemitleidenswerter Keeper Marc-André ter Stegen (31).

Andere Akteure der Mannschaft sprachen Klartext: "Wenn man so oft und über so einen langen Zeitraum die Qualität nicht auf den Platz bringt, müssen wir uns auch fragen, ob wir wirklich überall Topqualität haben", äußerte Bayern-Akteur Joshua Kimmich (28).

Doch der Glaube an eine erfolgreiche Wende mit Flick in leitender Position schwindet offenbar in der Mannschaft: "Am Ende des Tages müssen wir dem Trainer vertrauen, dass er die richtigen Entscheidungen trifft, dass er weiß, was richtig und gut für die Mannschaft ist", meinte der diesmal als Rechtsverteidiger aufgebotene Kimmich.

In der aktuellen Konstellation ist das deutsche Team weit weg von der Weltspitze und auch den aufstrebenden Japanern offensichtlich nicht gewachsen:

"Die Japaner spielen eine gute Rolle und gehören aktuell sicher zu den Top 10, Top 15 der Welt. Und wir gehören da aktuell nicht rein", brachte der zurückbeorderte Thomas Müller (33) die Bestandsaufnahme des Nationalteams auf den Punkt.