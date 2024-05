DFB-Duo stimmt an: Hollywood-Stars singen deutsche Fan-Lieder!

Smith und Lawrence haben aber nicht plötzlich ihre deutschen Wurzeln entdeckt oder bereichern kurz vor der Europameisterschaft 2024 noch das Trainerteam von Julian Nagelsmann (36), der am Mittwoch in den sozialen Netzwerken veröffentlichte Clip wirbt vielmehr für den nächsten Teil der "Bad Boys"-Filmreihe.

Der Spaß an der witzigen Gesangstunde war aber allen Beteiligten anzusehen, zum Abschluss bedankten sich der DFB-Kapitän und sein Abwehrchef bei den Film-Größen: "Wir wissen Eure Liebe zu schätzen!"

Und den Schauspiel-Superstars scheint es gefallen zu haben! Plötzlich trällerten Will Smith (55) und sein Kollege Martin Lawrence (59) inbrünstig die hiesigen Stadion-Hymnen "Oh, wie ist das schön", "Einer geht noch, einer geht noch rein" und "Auf geht's Deutschland, schießt ein Tor" mit.

Will Smith (55, l.) und Co-Darsteller Martin Lawrence (59) spielen im neuen "Bad Boys"-Teil mal wieder nach ihren eigenen Regeln. © Carsten Koall/dpa

Der vierte Ableger des Action-Klassikers mit dem Titel "Bad Boys: Ride or Die" kommt hierzulande am 5. Juni in die Kinos.

Darin nehmen die Hollywood-Stars erneut die Rollen des draufgängerischen Polizeiduos Mike Lowrey (Smith) und Marcus Burnett (Lawrence) ein, das dieses Mal einem Korruptionsskandal in Miami auf die Spur kommt.

Neun Tage nach dem Kinostart wird es dann auch für die beiden Musiklehrer ernst, wenn die DFB-Elf im Eröffnungsspiel der Heim-EM in München auf die Schotten trifft.