DFB-Team sucht Vorsänger: Singt uns ein Männerchor zum EM-Titel?

DFB-Stürmer Niclas Füllkrug (31, l.) bejubelt seinen Siegtreffer gegen die Niederlande. Nach dem Spiel hatte der Angreifer einen ganz bestimmten Wunsch. © Christian Charisius/dpa

Auf das überzeugende 2:0 gegen Frankreich am vergangenen Samstag folgte am gestrigen Dienstag ein verdienter 2:1-Sieg gegen die Niederlande, an dem auch der Riesenärger um den miserablen Rasen im Deutsche Bank Park nichts ändern konnte.

Auch DFB-Stürmer Niclas Füllkrug (31) war nach der Partie bestens gelaunt - eine Sache hatte der Angreifer von Borussia Dortmund allerdings während der 90 Minuten in Frankfurt vermisst.

"Man hat gemerkt, die Leute wollten uns anfeuern und uns positive Gefühle auf dem Platz geben, aber sie sind nicht so auf einen Nenner gekommen. Also brauchen wir irgendwie eine kleine Gruppierung, die da den Takt vorgibt bei der EM. Wir hoffen, dass sich jemand als Vorsänger zur Verfügung stellt", erklärte der 31-Jährige mit einem Augenzwinkern.

Als Vorsänger werden die Personen bezeichnet, die in den Stadien die Gesänge der Ultras vorgeben. Meistens stehen sie mit dem Rücken zum Spiel vor der eigenen Fankurve und stimmen mithilfe eines Megafons die Lieder an.

Ob Füllkrugs Wunsch Realität wird? Jedenfalls hat es keine 24 Stunden gedauert, bis sich eine Hamburger Kultband die Worte des Stürmers zu Herzen genommen hat.