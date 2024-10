Heftige Kritik am Bundestrainer! Wieso hat Nagelsmann diesen Torwart nicht nominiert?

Frankfurt am Main - Setzt Bundestrainer Julian Nagelsmann (37) nach dem Ausfall von Marc-André ter Stegen (32) auf die falschen Torhüter? Seine Nominierung für die Nationalmannschaft am Donnerstag hat für einigen Wirbel und auch heftige Kritik gesorgt.

Der Coach setzt bei den Partien gegen Bosnien-Herzegowina und die Niederlande auf ein Trio aus Alexander Nübel (28, VfB Stuttgart), Oliver Baumann (34) und überraschenderweise auch Janis Blaswich (33).

Während Nübel konstant gute Leistungen im Tor der Schwaben zeigt, steckt Baumann mit der TSG Hoffenheim in der Bundesliga in der Krise. Blaswich steht bei RB Salzburg nach zwei dicken Patzern in der Champions League im negativen Fokus der Fans.

Viele fragen sich deshalb: Was ist eigentlich mit Bernd Leno (32, FC Fulham)? Im Gegensatz zum nominierten Trio, von dem noch kein einziger Keeper jemals bei einem Spiel der DFB-Elf im Tor stand, hütete der Ex-Keeper des VfB Stuttgart und von Bayer Leverkusen bereits neunmal den Kasten in der Auswahl.

"Bernd Leno fehlt mit komplett. Ich habe null Verständnis, warum er nicht dabei ist", sagte Fredi Bobic (52) im Fußball-Talk bei Sky.