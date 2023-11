Krasse Forderung von Olaf Thon: Diese beiden Bundesliga-Stars sollen aus der Nationalmannschaft fliegen

München - Thomas Müller (34) steht aktuell beim FC Bayern München unter Trainer Thomas Tuchel (50) auf dem Abstellgleis, jetzt fordert auch noch ein ehemaliger DFB-Star sein Aus in der Nationalmannschaft .

Olaf Thon (57) fordert das Aus von Mats Hummels (34) und Thomas Müller (34) in der Nationalmannschaft. © Rolf Vennenbernd/dpa

Der ehemalige Auswahlspieler und Bundesliga-Profi Olaf Thon (57) legt Bundestrainer Julian Nagelsmann (36) nahe, demnächst auf den Weltmeister von 2014 zu verzichten.

In der Radiosendung "Heute im Stadion" des Bayrischen Rundfunks sagte er am Samstag: "Ich glaube, die Zeit ist langsam gekommen, ob es Hummels ist, ob Müller. Man braucht einen Neuanfang mit frischen Leuten", fordert der dreimalige Teilnehmer an Weltmeisterschaften.

Vor allem die Aussage über Mats Hummels (34) überrascht, denn der Innenverteidiger erlebt nicht nur bei Borussia Dortmund, sondern auch in der DFB-Elf seinen zweiten Frühling. Nagelsmann war es überhaupt, der den Routinier nach seinem Amtsantritt zurück in die Nationalmannschaft holte.

Zuvor war der Weltmeister von 2014 von Vorgänger Hansi Flick (58) nach der EM 2021 nicht mehr berücksichtigt worden. Auch bei Müller schien die Zeit beim DFB bereits abgelaufen, doch auch für ihn gab es das Comeback - gegen Japan bei seinem letzten Spiel als Nationaltrainer sogar noch unter Flick.