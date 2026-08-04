Nach Degradierung zur Nummer zwei: Baumann packt über Gespräch mit Nagelsmann aus

Seefeld (Österreich) - Wenige Wochen vor der WM 2026 degradierte der damalige Bundestrainer Julian Nagelsmann (39) seinen Stammkeeper Oliver Baumann (36) zur Nummer zwei, um Manuel Neuer (40) aus der Nationalmannschafts-Rente zu holen . Dennoch herrscht kein böses Blut zwischen Torwart und Trainer.

Julian Nagelsmann (39, l.) und Oliver Baumann (36) haben sich nach der WM ausgesprochen. © Tom Weller/dpa

Bei einer Medienrunde im Trainingslager von Baumanns Klub, der TSG Hoffenheim, verriet der 36-Jährige, dass er sich mit Nagelsmann noch einmal ausgesprochen habe.

"Ich habe mit Julian vor zehn Tagen gesprochen", erzählte Baumann am Montag, nach der WM hätten sie kurz SMS-Kontakt gehabt und sich zu einem Telefonat verabredet.

"Wir haben eine knappe Stunde telefoniert", plauderte der Torhüter aus: "Das, was mir wichtig war, habe ich ihm alles gesagt. Es war gar nicht emotional oder so, auch nicht von oben herab oder besserwisserisch, sondern ganz sauber. Damit ist das Thema sauber erledigt."

Konkrete Gesprächsinhalte ließ sich der 13-malige Nationalspieler zwar nicht entlocken, räumte aber ein: "Es tat ihm schon leid, wie am Ende alles gelaufen ist."

Am Verhältnis von Baumann und Nagelsmann habe sich durch die Entscheidung, für die WM auf Neuer zu setzen, nichts geändert, der Keeper geht professionell mit der Situation um: "Wir haben immer noch ein sehr gutes Verhältnis, das hatten wir auch schon damals. Da werden dann sportliche Entscheidungen akzeptiert und somit ist das Thema für mich abgehakt."