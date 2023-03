"Mehr als Mbappé und Messi": Wird der Bayern-Schreck jetzt zur Flick-Überraschung?

Mergim Berisha (24) gehört derzeit zu den erfolgreichsten deutschen Angreifern. © Christian Kolbert/dpa

"Das Einzige, was Mergim machen kann, ist solche Leistungen wie heute zu zeigen", erklärte Coach Enrico Maaßen (39) angesprochen auf die mögliche Nominierung seines Schützlings.

Kollege und FCA-Kapitän Jeffrey Gouweleeuw (31) setzte noch einen drauf: "Er hat ein gutes Signal abgegeben mit seinen zwei Toren. Ich hoffe, dass er dabei sein wird", so der Innenverteidiger.

"Es wäre natürlich ein Traum für mich, dabei zu sein", erklärte Berisha in der Folge selbst im ZDF.

Sein großes Potenzial deutete der 1,88 Meter große Knipser bereits in der Jugend des FC Red Bull Salzburg und bei dessen Ausbildungs-Ableger FC Liefering an.

Ein erster Leih-Abstecher in die deutsche Heimat zum 1. FC Magdeburg führte noch nicht zum Durchbruch, allerdings fand er daraufhin beim SCR Altach schnell wieder in die Spur und überzeugte auch nach seinem Wechsel in die Türkei zu Fenerbahce Istanbul mit acht Treffern und drei Assists in 32 Pflichtspielen.

Derzeit ist Berisha nur leihweise für den FCA aktiv, Augsburgs Sportdirektor Stefan Reuter (56) spielte unlängst im Interview mit dem Münchner Abendblatt aber schon auf das wahrscheinliche Ziehen der Kaufoption über vier Millionen Euro an.