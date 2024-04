Nazi-Runen? Wirbel um deutsches EM-Trikot: Adidas sperrt diese Nummer!

Deutschland - Schon wieder Wirbel um die neuen DFB -Trikots! Die Schriftart auf dem aktuellen Leibchen der Nationalmannschaft sorgt für Probleme: Eine Nummer gleicht bekannten Nazi-Runen! Nun reagierte Adidas - der Ausrüster will das Trikot komplett aus dem Verkauf nehmen.

Seit Kurzem läuft das DFB-Team in den neuen Trikots auf. © dpa | Christian Charisius

Farb-Wirbel, Ausrüster-Wechsel und jetzt auch noch ein Nummern-Problem - die Trikots der deutschen Nationalmannschaft sind derzeit in aller Munde.

Vor wenigen Tagen hatte Journalist Tobias Huch auf X (ehemals Twitter) eine Debatte bezüglich der Nummer 44 auf den EM-Trikots der DFB-Elf ausgelöst.

Berechtigterweise merkten er und andere User an, dass die 44 dem "SS-Abzeichen" der nationalsozialistischen Schutzstaffel, bestehend aus zwei sogenannten Siegrunen - heute ein verfassungsfeindliches Propagandamittel - extrem ähnlich sehen würde.

Bei der anstehenden Europameisterschaft wird zwar kein Spieler mit dieser Nummer auflaufen (es werden nur die Nummer 1 bis 23 vergeben), dennoch ist sie bislang im Adidas-Shop erhältlich und sogar mit einigen Nachnamen bekannter Nazis kombinierbar.

Doch das soll sich nun ändern!

In der Nacht zum Montag kündigte Huch an, dass Adidas inzwischen doch auf seine Kritik reagiert hätte und die Trikot-Nummer nicht mehr verkaufen will.